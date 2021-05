FHI: Geir Bukholm mener viktige uker gikk til spille når regjeringen brukte tid på å vurdere. Foto: Tore Kristiansen, VG

FHI mente det hastet med å skjevfordele – regjeringen brukte to uker på å bestemme seg

Hadde regjeringen bestemt seg da FHI leverte oppdraget, kunne skjevfordelingen skjedd en måned tidligere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Og de ukene er viktige, mener smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm.

– Vi har vært tydelige på at dersom man skal gjøre en ytterligere geografisk prioritering nå på slutten av den del av programmet som handler om å gi førstedose til de over 18 år, haster det nå. Det har vi sagt lenge, sier han til VG.

FHI leverte sin anbefaling om å prioritere steder med mye smitte 26. april. I den vektlegger de at dette bør starte så raskt som mulig. Likevel sendte ikke regjeringen sin tilbakemelding med spørsmål tilbake før 11. mai. Beslutningen kom onsdag denne uken.

– Det stemmer at vi ønsket at det ble vurdert så tidlig som mulig.

Grunnen til at det hastet med en rask beslutning er blant annet fordi Pfizer trenger beskjed om hvilke doser som skal hvor, to uker før de sender ut fra fabrikken. I tillegg må kommunene rigge seg.

les også Alle vil ha vaksinen – det gjør at vaksineringen tar lengre tid

En måned før

– Hvis det ble konkludert med geografisk omprioritering i uke 17, altså da dere leverte oppdraget, hvor raskt kunne man rullet det ut?

– Vi kunne antagelig fått det til fra uke 19 (uken som begynner med 10. mai, red.anm.) hvis det hadde kommet en rask avgjørelse, og vi kunne gitt rask beskjed til Pfizer slik at de kan endre leveransene, sier Bukholm.

Regjeringen sa på onsdag at skjevfordeling tidligst kan rulles ut i uke 23 – altså uken som starter med 7. juni.

– Skjevfordelingen kunne altså skjedd en måned før det som nå er aktuelt?

– Ja, men det er egentlig to fordelingsuker som var viktige i den måneden – uke 19 og fra og med uke 22.

336.000 doser

Det er fordi det først og fremst er i disse ukene man får leveranser til Norge som går til førstedoser. I uke 20 og 21 går det aller meste til andredoser, som betyr at lite ville gått til skjevfordeling.

I uke 19 kunne man brukt mer enn 100.000 doser som førstedoser, mens i uke 22 og i ukene videre fremover, får Norge cirka 40.000 doser.

– Fra og med uke 22 og fremover er spesielt viktige uker, da er det mange vaksinedoser man kan bruke til førstedose. Da får vi mer enn 300.000 Pfizer-doser og 36.000 Moderna-doser. En stor andel av disse ville gått direkte til den forsterkede prioriteringen.

– Fra og med den uken er viktig. Det ville sikret større effekt.

– Kunne man åpnet opp tidligere?

– Ja, kanskje. For hver uke som går, jo mindre effekt får det.

– Hvis dette hastet, kunne dere ikke anbefalt dette enda tidligere?

– Enda før uke 17 ville det ikke vært så aktuelt. Vi ville gjerne være trygge på at risikogruppene og de over 65 år var dekket før vi innførte ytterligere geografisk prioritering.

Helsedepartementet: Leverte ikke fullstendig

På spørsmål fra VG om hvorfor Helsedepartementet ikke iverksatte umiddelbart, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) at de ikke anså FHIs levering 26. april som fullstendig:

– Den første leveransen fra FHI var et delsvar, og FHI viste selv til at forslaget ikke var utredet så grundig som normalt. Regjeringen vurderte også at det var mest hensiktsmessig å se alle anbefalingene om endringer i vaksinasjonsstrategien i sammenheng, fordi de ulike elementene påvirker hverandre, skriver han i en e-post.

– FHI mener at det hastet å få dette i stand hvis det skulle ha noen effekt. Hvorfor fulgte dere ikke denne anmodningen?

– Vi fikk den endelige leveransen fra FHI på mandag. Regjeringen tok en rask beslutning om endringene i vaksinasjonsstrategien, nettopp fordi vi er klar over at dette haster.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet. Foto: Lise Åserud

– Men dersom vi skal ha en geografisk omfordeling, må vi være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert. Derfor er det behov for å ha dialog med kommunene om dette før den endelige beslutningen tas.

Regjeringen har ennå ikke tatt en endelig avgjørelse på skjevfordeling. De ba FHI gjøre en ny vurdering på om kommunene som får mer og mindre bør oppdateres. Helsedirektoratet har fått i oppgave å høre med kommunene om de har kapasitet til å håndtere et høyere tempo av vaksineringen i juli for å ta igjen dosene de mistet i juni.

– Når kommer dere med beslutning på hvilke kommuner som får flere doser?

– Regjeringen vil raskt komme tilbake med en endelig konklusjon når vi har fått svaret på om kommunene kan håndtere endringene dette vil kunne medføre.