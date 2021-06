STØTTE: Andreas Trohjell, leder av NSO, vil at Senterpartiet skal komme med en bedre plan for å øke studiestøtten. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Krever bedre studentløfte fra Senterpartiet

Før helgens landsmøte har to utkast til Senterpartiets studentpolitikk blitt endret. Norsk studentorganisasjon reagerer, og får støtte fra Senterungdommen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

I helgen skal Senterpartiet bestemme hva slags politikk de skal føre det neste året.

Senterpartiets programkomité leverte i sitt andreutkast disse punktene som en del av partiets satsing på studenter:

Legge en tidfestet opptrappingsplan for hvordan studiefinansieringen kan økes til 1,5 G i året.

Øke lånekassens inntekts- og formuesgrense.

Før landsmøtet starter har sentralstyret erstattet utkastet med: «Sikre en god offentlig studiefinansiering og styrke studentenes kjøpekraft».

Norsk studentorganisasjon reagerer og synes det er gjort en svært drastisk endring.

Flere spår at årets stortingsvalg kommer til å gå bra for Senterpartiet. De økte mest, sammelignet med valget i 2017, på VGs måling i april.

Satser på å få det gjennom

– Vi var veldig fornøyd med punktene som ble levert av programkomiteen og dette er en viktig sak for oss, sier Torleik Svelle, leder i Senterungdommen.

VG snakker med Svelle mens han er på vei til Lillehammer for å delta på landsmøtet. Han forteller at det første forslaget hadde flertall i programkomiteen.

– Jeg satser på å få det gjennom på landsmøtet, sier han.

UMULIG: Torleik Svelle, leder i Senterungdommen, vil kjempe for at Senterpartiet skal vedta en god partiplan for studiefinansiering. Foto: Senterungdommen

– Det er umulig å være heltidsstudent i dag. Lånet og stipendet er for lavt. Studenter er avhengig av en deltidsjobb. Det er helt topp å jobbe på sommeren, men i studietiden er det viktig at vi som samfunn sier at studenter skal få slipper å jobbe for å fokusere på studiene, sier Svelle.

Han har lyst til å at Senterpartiet skal gå for det opprinnelige utkastet.

– Det kommer til å koste penger, men det mener jeg det er verdt.

Enig med Senterungdommen

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker at de opprinnelige punktene blir vedtatt.

– Hva er konsekvensene for studentene med endringene i punktene?

– Vi ønsker at studentene skal få en studiestøtte som gjør at færre trenger deltidsjobb eller støtte hjemmefra, og at flere kan ta høyere utdanning. Forslaget fra Sentralstyret er ikke et mål, men kun et vagt løfte om å øke litt. Det er ikke godt nok, sier NSO-leder Andreas Trohjell.

Han mener partiet burde vedta programkomiteens innstilling og feste studiestøtte til 1,5 G.

1 G er en sats for grunnbeløp i folketrygden, den er på 8.867 kroner i måneden i 2021. 1,5 G blir dermed drøye 13.000 kroner i måneden.

FORSTÅR: Stortingsrepresentant i partiet, Marit Knutsdatter Strand skjønner at studentene har lyst på mer støtte. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg forstår at studentene reagerer, sier Marit Knutsdatter Strand.

Hun er stortingsrepresentant for Oppland og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen. Strand forteller at selv om det er kommet et forslag på å stryke det første utkastet så er ingenting vedtatt ennå.

– Senterungdommen har varslet kamp på punktet, og vi skal uansett jobbe for bedre kjøpekraft for studentene, sier hun.

