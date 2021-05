NYE POLIKLINIKKER: Bent Høie (H) melder om at det nå skal bli mer strukturert behandling og utredning av de som sliter etter covid-19. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høie: Nå opprettes egne avdelinger for de som sliter etter corona

Etter inspirasjon fra Sverige skal det bli egne poliklinikker i hele Norge for de som får langtidsplager etter covid-19. – Det bekymrer oss at vi vet for lite om langtidseffektene, sier Høie.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

– Vi ber nå alle helseregionene om å etablere minst én covid-19-poliklinikk, som er tverrfaglig. Hvis vi ikke gjør det på denne måten, er vi bekymret for at pasientene blir kasteballer i systemet, sier helse- og omsorgsminster Bent Høie (H) til VG.

Mandag meldte VG at mange får langtidsvirkninger av covid-19, men antallet henvisninger til rehabilitering er lavt.

Helse Sør-Øst er usikre på om de som har vært syke etter corona har fått en vurdering av rehabiliteringsbehov av fastlegen sin.

Det gjør helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekymret:

– Denne saken viser at vi har behov for å få til en fornuftig måte å håndtere dette på mellom sykehusene og fastlegene.

Inspirert av Sverige

Med de nye poliklinikkene skal det bli lettere for fastlegen - som vet hvor hun skal henvise, sier Høie. Det skal også bli tryggere for pasienten, som får nødvendig hjelp og blir fanget opp av systemet.

– Samtidig vil vi få raskere systematisk kunnskap om de norske covid-19-pasientene. Det blir da noen enheter på sykehusene som skal se mange av disse pasientene, og de blir ikke spredd rundt omkring.

Poliklinikkene er inspirert av den svenske modellen, der det er egne spesialmottak for langtidssyke etter covid-19. 16.000 svensker har fått diagnosen langtidscovid eller postcovid.

I Norge er det kun registrert 354 pasienter med diagnosen postcovid. Men siden det ikke er fastsatte kriterier for når diagnosen skal benyttes, er det ingen reell oversikt over hvor mange personer dette gjelder for i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Noe av utfordringen er at vi ikke vet hvor mange nordmenn som vil rammes av dette. Ettervirkningene kan slå ut psykisk eller fysisk. Det kan gå utover pusten, eller hukommelsen, sier Høie.

– Tverrfaglig gruppe leger og sykepleiere

Ettervirkningene kan være vedvarende tungpustethet, økt søvnbehov, slitenhet, konsentrasjonsproblemer, hodepine, depresjon eller muskelsmerter.

– Siden langtidseffektene kan være ulike og sammensatte, er det nødvendig at de nye poliklinikkene blir tverrfaglige.

I stedet for at de med hodepine henvises til nevrologisk avdeling, eller de med depresjon til psykiatrisk, skal de altså heller henvises til covid-19-poliklinikkene.

Poliklinikkene kan enten drive behandling, eller henvise videre til annen behandling. Omfanget, altså hvor mange som trenger hjelp, avgjør om det må opprettes nye stillinger på sykehusene.

– Det er opp til hver enkelt helseregion hvilket sykehus dette blir etablert på, og hvordan det løses rent praktisk. Men det må være en tverrfaglig gruppe leger og sykepleiere, som undersøker og følger opp pasienten.

Skal på plass snart

Helseregionene får oppdraget før sommeren, og poliklinikkene bør være på plass i løpet av høsten, ifølge Høie.

– Har sykehusene ressurser til dette?

– Ja, sykehusene har fått pengene i sist revidert budsjett som gir ressurser til dette.

Samtidig har Høie bedt Helsedirektoratet om å lage et nettsted med samlet informasjon til de som blir syke etter covid-19. Der skal det fremkomme hva vi vet om ettervirkningene, hvor det er mulig å få hjelp, og hva man kan gjøre selv.

– Det bekymrer oss at vi vet for lite om langtidseffektene, og det kommer stadig ny informasjon.