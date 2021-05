DREPT: Halil Kara (21) ble drept da han var ute og spiste med venner på Prinsdal grill i januar i fjor. Foto: Privat

Prinsdal-drapet: Innrømmet å ha skutt Halil Kara (21) - hevder det var et uhell

OSLO TINGRETT (VG) Den 21 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt Halil Kara (21), hevder at skuddet var et uhell.

Det kom frem da saken mot ham startet i Oslo tingrett tirsdag.

– Kort fortalt så har han erkjent de faktiske forhold, men han hevder det var et uhell. Han mener det aldri var meningen å drepe, kun å true, sier statsadvokat Irlin Irgens om den hovedtiltalte mannen i sitt innledningsforedrag.

Tre unge menn er tiltalt for drap på 21 år gamle Halil Kara utenfor Prinsdal grill 10. januar i fjor. Alle tre nekter straffskyld etter drapstiltalen.

Påtalemyndigheten mener at det er den 21 år gammel mannen som skjøt Kara i hodet, den andre var med ham, mens den tredje brakte våpenet til stedet.

Ingen av de drapstiltalte har i utgangspunktet ikke ønsket å forklare seg for politiet. Først i mai i år ville den hovedtiltalte mannen forklare seg om drapet. Irgens forteller at det ble tatt avhør av mannen 11. og 12. mai i år, hvor mannen kort fortalt erkjente de faktiske forholdene.

– Han har erkjent at han har vært på åstedet, det fortalte han politiet allerede da han ble pågrepet i Ungarn, sa 21-åringens forsvarer Morten Furuholmen til VG før helgen.

Var ute og spiste

Det var like etter klokken 23 fredag 10. januar i fjor at to av de tiltalte parkerte bilen på andre siden av veien for Prinsdal Grill øst i Oslo.

Inne på gatekjøkkenet satt Halil Kara og spiste med venner. Ifølge tiltalen ble de holdt under oppsikt av de to kameratene i bilen.

ÅSTED: Halil Kara (21) ble drept utenfor Prinsdal grill sent om kvelden 10. januar i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Klokken 23.07 denne kvelden ringte kameratene opp en tredje person, som en knapp halvtime senere kom til stedet. Tredjemann overleverte et skytevåpen, før han dro derifra igjen, mener påtalemyndigheten.

Om lag ti minutter før midnatt kom Kara og vennene ut på parkeringsplassen foran gatekjøkkenet.

Den ene mannen i bilen gikk ut og fyrte av et skudd som gikk rett inn i 21-åringens høyre tinning.

Etter at skuddet falt, oppstod det et basketak mellom den hovedtiltalte og en annen mann, som ble knivskadet. Denne mannen skal forklare seg i retten tirsdag, etter statsadvokat Irlin Irgens’ innledningsforedrag.

Totalt fem tiltalt

Ytterligere to andre personer er tiltalt for å ha hjulpet den 21 år gamle mannen med å rømme landet etter drapet, heller ikke disse to erkjenner straffskyld.

Den antatte skytteren ble først pågrepet flere dager senere, i Ungarn på vei mot Serbia.

Saken startet i Oslo tingrett tirsdag, og skal etter planen vare frem til 17. juni.