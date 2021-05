HETSES: Byråd Lan Marie Berg hetses grovt i en rekke kommentarer på nettet. Foto: Annemor Larsen, VG

Lan Marie Berg om mulig etterforskning: − Det føles som en tung bør er lettet

Den siste tiden har MDG-politiker Lan Marie Berg blitt utsatt for trusler og hat-kommentarer på internett. Nå melder politiet at de kanskje kommer til å starte etterforskning.

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo politidistrikt mandag.

De forteller at de har opprettet kontakt med Berg via hennes politiske rådgiver søndag kveld.

– Vi ønsket å informere om at vi har startet undersøkelser, vise at vi tar trusler mot politikere og folkevalgte på største alvor, informere om kontaktlinjene til oss og tilby en samtale rundt forebyggende tiltak, sier politimester Beate Gangås i pressemeldingen.

Hun forklarer at politiet undersøker om noen av uttalelsene kan være straffbare, og opplyser at de har et fokus på trusselutøverne.

Til NRK forteller Lan Marie Berg at hun ble kontaktet søndag kveld av politiet, og at de skal se nærmere på truslene hun har fått:

– Jeg ble veldig glad da Oslo-politiet tok kontakt. Det føles som en tung bør er lettet fra våre skuldre, sier hun til kanalen.

– Etter så mange år med mye aggresjon og trusler på nett, så er det nesten umulig for oss for enkeltpersoner få å anmeldt det og kartlagt det.

«Nå er det faen meg nok»

Den siste tiden har Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) druknet i Facebook-hets. Men dette er langt fra første gang byråden utsettes for netthets. Senest i forrige uke mottok hun aggressive kommentarer etter at hun delte et innlegg om konflikten mellom Israel og Palestina.

Etter de siste dagers grove kommentarer og trusler rykket Olje- og energiminister Tina Bru (H) ut i helgen og ba folk rett og slett holde kjeft.

Lørdag delte hun et Facebook-innlegg som opprinnelig var postet av Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter. Statsråden kommenterte «Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», da hun delte innlegget.

– Det verste er regelrette drapstrusler, kommentarer om at hun ikke fortjener å leve. Det er en salig blanding av rasisme og kvinnehat, og hele miksen blir ekstra grusom, sa Bru til VG søndag.

Disse kommentarene har blitt publisert av ulike Facebook-brukere i gruppen «Vi som er totalt imot MDG»:

Angret

VG var søndag også i kontakt med flere av dem som har skrevet grove kommentarer om Berg nylig.

En av dem, en mann i 20-årene som kom med oppfordring til grov vold mot Oslo-byråden, sier nå at han angrer.

– Selvfølgelig vet jeg at jeg ikke skulle ha uttalt meg på en så ekstrem måte som jeg gjorde, og folk har all grunn til å reagere som de gjør, skriver mannen til VG på chat.

Hverken Miljøpartiet De Grønne, eller Berg selv, ønsket søndag å kommentere netthetsen.

VG har forsøkt å få tak i Berg etter politiets pressemelding mandag, men uten hell.

Kan oppsøke hetsere

Politiet ønsker nå altså å ta tak i problemet.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også andre tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt. Trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte utgjør en alvorlig trussel mot vårt demokrati, sier Gangås.

Politiets nettpatrulje gjør seg noen ganger til kjenne i kommentarfelter og forum for å vise at de følger med. Disse kan ta direkte kontakt med personer som skriver for eksempel hatefulle kommentarer. De kan også sikre elektroniske spor.

– Vi kan også oppsøke personene som utøver hetsen, både som en del av en etterforskning eller i forbindelse med forebyggende tiltak, sier politimesteren.

Oslo politidistrikt vil undersøke om andre politidistrikt etterforsker straffbare forhold der Berg er fornærmet slik at vi får en koordinert innsats i etterforskningen.