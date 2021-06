FORSØPLET: St. Hanshaugen park søndag morgen. Foto: Tipser

Slik så det ut da festen var over

Nok en søndag morgen våknet Oslo-folk opp til massiv forsøpling i byparkene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

I St. Hanshaugen park var det ved 08-tiden fremdeles store mengder søppel igjen etter nattens festing, til tross for at ryddemannskaper allerede da hadde jobbet en god stund.

Politiet anslo natt til søndag at rundt 3000 personer var til stede i parken. De meldte da om god stemning, men at de hadde mottatt flere klager på høy musikk.







Også forrige søndag skrev VG om forsøplingen etter festing i parker i blant annet Oslo og Bergen.

Politiet rykket lørdag kveld ut til parken etter flere klager om høy musikk.

Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, etterlyser folkeskikk etter all forsøplingen.

– Dette er en skam! Spør du dem om de er opptatt av klima er det ikke måte på hvor engasjert de er. Men å rydde opp sitt eget søppel, det klarer de ikke. Hvor er det blitt av folkeskikken?, skriver hun på Facebook.

Da VG kom til parken rundt klokken 00.30, var det svært folksomt, og folk satt tett i tett oppover på gresset i sommervarmen. Musikk ble spilt fra medbrakte høyttalere.

– Det er anslagsvis 2000 personer i parken, meldte politiet på Twitter like etter midnatt.

Et par timer senere, like før klokken 02, melder politiet at de mener det er rundt 3000 personer i parken.

Stemningen på stedet er imidlertid god, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG.

– Men det er litt flere folk der enn det var natt til i går. Vi kjører nå rundt for å prøve å få folk til å slå av musikkanleggene, som er det beboerne reagerer på, sier hun til VG.

forrige





fullskjerm neste

Politiet opplyser at alle som har fått pålegg om det, har skrudd av musikken.

– Vi får tilbakemelding på at det er en god fordeling av aldersgrupper, fra rundt 18 til 30-årene, og det er jo en stor park der folk sitter fordelt godt utover, sier operasjonslederen videre, fortsetter operasjonslederen.

Også på bystranda i Kristiansand har folk kost seg lørdag kveld.

– Et forsiktig anslag er at det har vært samlet over 500 personer i løpet av kvelden og natten på stedet, skriver politiet i Agder på Twitter i 00.30-tiden.

Agder-politiet har også rykket ut til en fest på en privat adresse i Kristiansand. Her var det flere personer til stede enn det de lokale coronaforskriftene tillater, og politiet oppretter sak på forholdet. Huseier har også fått beskjed om å avslutte festlighetene.

Også i Kvam i Vestland fylke var det ifølge politiet «full fest» lørdag kveld.

Klokken 22.33 fikk politiet melding om at russen hadde røyklagt store deler av parkeringsplassen på Gullbotn skianlegg.

De meldte om høy musikk på stedet, der det til sammen befant seg syv russebusser.

– Meldt om full fest og mykje folk, skriver politiet på Twitter.

Politiet i Øst melder at de har fått mange klager på høy musikk og støy natt til søndag.

– Overtall av klager mot russebusser som har spilt høy musikk. Vi har respondert på flere av meldingene og gitt pålegg om å avslutte fester og skru av musikk, skriver de på Twitter.

Sør-Øst politidistrikt har til sammen loggført 34 hendelser om forstyrrelse av natteroen i deres distrikt natt til søndag.

– Politiet har vært på flere av disse, men ikke alle, skriver de på Twitter.

Også trønderne benyttet finværet til å feste og kose seg utendørs.

I Trøndelag politidistrikt hadde politiet totalt 140 oppdrag, 43 av disse dreide seg om forstyrrelse av natteroen.

– Vi har hatt en jevn natt og det har vært en del forstyrrelser av natteroen, sier operasjonsleder Maja Sagen til VG.

– Vi har hatt patruljer på syv av dem og gitt muntlig pålegg på to av oppdragene. Resten ble ordnet på stedet. Det meste var i Trondheim, men også en del i andre byer og tettsteder som Stjørdal og Verdal, sier Maja Sagen.

Skansen var ett av de syv stedene som politiet var innom. Det var også høy musikk ved Kyvann og Kristiansten festning.

– Folk har samlet seg og nytt solen, sier Sagen.