VARSLET MER VIND: Det jobbes med etterslukking av brannen på Sotra fredag morgen. Foto: Terje Pedersen, NTB

Sotra-brannen: Vinden bekymrer

Det er varslet mer vind i formiddag, inntil 10 meter per sekund i kastene, noe som kan føre til at brannen på Sotra blusser opp igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ved 07.30-tiden fredag morgen drev to helikoptre med etterslukking og inntil seks helikoptre kan trå til fra klokken 10 når pilotene har fått den nødvendige hviletiden etter gårsdagens innsats.

– Det passer bra siden det kommer et værskifte med potensial for at det kan blusse opp igjen. Det er varslet økende vind utover formiddagen med inntil 10 m per sekund i kastene og en middelvind på 5 meter (per sekund). Vi bekymrer oss lite grann for den faktoren og prøver å gjøre mest mulig slukke- og kjølearbeid nå, sier vakthavende brannsjef Jarl Hestad til VG.

– Hvordan er det der ute nå?

– Det er varme og røykutvikling og flekkvise småbranner her og der, men ikke noen brannfront eller noe som ligner på det som var i går. Men det er fortsatt varme og ulming i terrenget, sier Hestad, som er på vakt igjen etter å ha fått seg fire timers søvn.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister.

Vinden vil komme fra sørøst i formiddag, og dreie seg til sørlig retning fra sent ettermiddag.

– Nå er det lett bris, det vil si mellom tre til fem m/s. Det blir nok ikke mer enn åtte m/s, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt Anne Mette Olsen til VG.

Ifølge meteorologen blir det mest vind fredag ettermiddag. Det blir mellom 18 og 20 grader.

– Sotra er en plass der det blåser mye, sier Olsen.

Kan komme nedbør

Fredag morgen er det regnbyger sør i Rogaland som utover dagen kan trekke seg opp mot kysten.

– Det kan være bygene fra Rogaland løser seg opp, men hvis det kommer regn blir det ikke mye nedbør. Det blir kanskje en til to millimeter i timen. Hvis det kommer nedbør blir det ikke før i ettermiddag, sier meteorologen.

I natt har det vært 50–60 brannmannskaper ute på Sotra.

– Det er en blanding av heltids- og detidsbrannfolk og folk fra sivilforsvaret. Nå kommer vi til å opprettholde den bemanningen minst og intensivere med helikoptre som dekker med vann og kjøler området. Får vi en opptrapping av brannen eskaler vi med flere brannmannskaper, sier Hestad.

ETTERSLUKKING: Det ulmer og ryker etter gressbrannen på Sotra. Foto: Terje Pedersen, NTB

500 fortsatt evakuert

Han forteller at brannområdet strekker seg over flere kilometer og at rundt 500 mennesker fortsatt er evakuert.

– En bolig er totalskadet og jeg har fått melding om skade på minst en til. Denne er ikke besiktiget ennå, men jeg skal ta en tur i morgentimene, sier Hestad.

– Det huset som gikk tapt det måtte vi egentlig gi opp ganske fort for å verne andre hus. Vi hadde en nærmest rullerende brannsituasjon opp mot et større boligfelt og hadde ikke noe annet valg.