FORTVILET: Ullensaker-ordfører Eyvind J. Schumacher i Trandumskogen torsdag. Foto: PRIVAT

Forsvarsbygg gjennomgår rutiner etter krigsminne-hogst: − Det er gjort uopprettelig skade

Forsvarsbygg lover gjennomgang etter at Ullensaker kommune varslet politianmeldelse av hogst på fredet område der 173 nordmenn ble henrettet under krigen. Ordfører mener skaden er uopprettelig.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ullensaker kommune meldte torsdag at de vil politianmelde Forsvarsbygg etter at forvaltningsorganet felte en stor mengde grantrær i Trandumskogen. Kommunen mener inngrepene er gjort i et fredet område av stor nasjonal kulturhistorisk verdi.

HOGST: Dette bildet fra Trandumskogen deler Ullensaker kommune på sin Facebook-side onsdag. Foto: Ullensaker kommune

– Det er tragisk å se hvordan minnelunden Trandumskogen fremstår nå. Området er kraftig forandret, og den alvorstunge og høytidelige stemningen som hvilte over stedet der det ble begått alvorlige krigsforbrytelser mot norske og allierte soldater under andre verdenskrig, er nå borte, sier ordfører Eyvind J. Schumacher i en uttalelse på kommunens Facebook-side.

Både Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad har omtalt saken.

Trandum i Ullensaker 16. juni 1945. Bildet er tatt under utgravingene av massegravene på Trandumskogen. Foto: NTB

I 2020 ble Trandumskogen fredet av Riksantikvaren.

Skogen ble brukt som rettersted av tyskerne under andre verdenskrig, og i mai 1945 ble en av de første tyske massegravene i Norge oppdaget her. Totalt 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet her. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom. De døde ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder.

PREGET: Ordføreren påpeker at det også er store arr etter beltebiler på kulturminnet. Foto: Eyvind J. Schumacher

– Vi tar til etterretning og på høyeste alvor de tilbakemeldingene vi nå har fått, og ønsker umiddelbart en dialog med Ullensaker kommune og ordfører. Vi vil nå gjennomgå alle våre rutiner, og få en oversikt over alle fakta i saken og de faglige vurderingene som er gjort og hvordan den formelle dialogen med lokale og regionale myndigheter har vært ivaretatt, sier avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen i en pressemelding fredag.

Se i VGs spesial hvilke nordmenn som ble henrettet i Trandumskogen.

LOVER GJENNOMGANG: Avdelingsdirektør i Forsvarsbygg Jan Erik Johansen. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har ikke besvart VGs spørsmål, men skriver i pressemeldingen at det var sikkerhetsmessige årsaker til hogsten.

De skriver at de faglige vurderingen er basert på områdets omfang (1600 trær), trærnes størrelse og tilstand.

– Vi har stor forståelse for det engasjementet og de følelsene som knytter seg til dette fredede krigsminnet hvor skogen utgjør en viktig verdi av kulturminneopplevelsen, sier Johansen.

Skal anmelde uansett

Ordfører Eyvind J. Schumacher sier til VG at han «imøteser veldig dialogen med Forsvarsbygg», men at de likevel vil levere politianmeldelsen.

– Det er viktig at vi ser på hva som har gått galt her, og viktig at det blir en sak på dette for å forhindre at lignende ting skjer i fremtiden, sier han.

Ordføreren understreker at skaden er stor og allerede gjort. Han peker på at grantrær trener minst 40 år for å komme opp i den størrelsen de felte trærne hadde.

– Nå er det gjort uopprettelig skade på området og det er klart at de nå må ta et veldig stort ansvar for å ruste opp Trandumskogen og sette det i den standen stedet, kommunen og nasjonen fortjener. Og ikke minst det stedet de 194 menneskene som ble drept der fortjener, sier Schumacher.

Han påpeker at den visuelle opplevelsen av å gå i den mørke skogen med enkelte solstråler der stien snirklet seg rundt massegravene var en viktig del av kulturminnet.

– Det skapte en veldig stemningsfull opplevelse ved å gå der og har bidratt til refleksjon over det terrorveldet som var der og de brutale, bestialske handlingen som ble gjort der. Og det er jo borte for alltid, sier ordføreren.

Han mener fjerning av trær som utgjorde en sikkerhetsrisiko kunne vært gjort på en skånsom måte. Ordføreren har selv vært på flere befaringer i skogen og mener svært få av de felte trærne har tegn til råte.

– Det er klart det opprører lokalsamfunnet her veldig. Måten de har gått inn på med veldig store anleggsmaskiner med belter har ødelagt veldig store deler av skogbunnen også rundt disse gravene. Det er et veldig trist syn og et område som betyr veldig mye for veldig mange, sier Schumacher.

VG har vært i kontakt med Viken fylkeskommune fredag formiddag for kommentarer til saken. De har så langt ikke kunnet besvare henvendelsene.