TOPP TO: Lars Rem kan få drahjelp av Carl I. Hagen for å vinne en plass på stortingsbenken etter valget neste høst. Foto: HELGE MIKALSEN

Carl I. kan dra med seg ukjente Lars inn på Stortinget

LILLEHAMMER (VG) Carl I. Hagen (76) vant kampvoteringen om førsteplassen på Opplands Frps stortingsvalgsliste. Han kan dra med seg ukjente Lars Rem (54) inn på Stortinget. Hagen sier at han også denne gangen ville stemt på Donald Trump.

Den tidligere Frp-lederen ønsker comeback på Stortinget og satser like godt i to fylker.

Han var innstilt på 1. plass på Oppland Frps stortingsvalgsliste, men ble utfordret av Wenche Haug Almestrand (53) fra Lillehammer på det ekstraordinære årsmøtet på Lillehammer søndag.

Under voteringen søndag ettermiddag fikk Hagen 16 stemmer og Almestrand 12.

Hagen ønsker også å bli nominert på stortingsvalgslisten til Oslo Frp, som avholder sitt nominasjonsmøte 5. desember.

– Nominasjonskomiteen er ikke ferdig med sin innstilling, men det ligger trolig an til at Siv Jensen innstilles på 1. plass, Christian Tybring-Gjedde på 2. plass og Carl I. Hagen på 3. plass, sier leder Geir H. Ugland Jacobsen i Oslo Frp.

I dag har Frp to av de 19 plassene som Oslo har på Stortinget. Det betyr at 3. plassen er en usikker plass.

I Frp tenker man at Hagens grep med å stille i to fylker, kan gjøre at partiet både får inn tre kandidater i Oslo og en i Oppland, fordi Hagen er en av landets mest kjente politikere og stemmesankere.

Da må Hagen velge hvor han vil bli innvalgt.

– Det er et valg jeg ikke vil foreta før valgresultatet foreligger, sier han.

Kan hjelpe ukjent Frp-er

Hvis Oslo får tre representanter og Oppland en og han velger å representere kommunen han bor i, Oslo, så kan ukjente Lars Rem fra Østre Toten nyte godt av at Hagen har lokket nok velgere i Oppland til å stemme på Hagen:

Han ble valgt på 2. plass på nominasjonsmøtet søndag og rykker inn på Stortinget, hvis de får inn en representant fra Oppland og Hagen velger å representere Oslo, hvis de kaprer tre plasser i hovedstaden.

– Hvis jeg kan hjelpe Lars inn på Stortinget fordi mange stemmer på meg i Oppland, vil det være en stor glede. Lars er en bra mann, som jeg har vært med rundt, blant annet til Lom, Sjåk, Vågå, Raufoss og Etnedal, sier Hagen.

– Men vi må først se valgutfallet før den problemstillingen blir aktuell, sier Hagen.

POPULÆR: Carl I. Hagen har sittet over 32 år på Stortinget. Søndag ble han klappet inn som førstekandidat for Oppland Frp etter en kampvotering. Foto: HELGE MIKALSEN

Han sier det er noen kampsaker han vil kjempe for hvis han blir innvalgt:

– Kutt i uhjelpen, mye strengere innvandrings- og integreringspolitikk, kjempe mot underreguleringen av pensjonen, sørge for skatte- og avgiftslettelser til de med lave inntekter, bruke private bedrifter i statlig finansiert helse- og omsorgstjeneste - og sikre at bilavgiftene skal gå til veisatsning.

– Jeg håper og tror at vi med Carl på 1. plass kan gjøre et kjempevalg i Oppland, sier Rem.

Støtter Trump

Han sier han gleder seg til å kaste seg ut i valgkampen, og; han følger nøye med på en annen meget spennende valgkamp som foregår for tiden, i USA.

Trump er ikke veldig populær i Norge, men Carl I. Hagen har ikke vendt Trump ryggen.

– Valget står mellom to uklare kandidater. Trump sier mye rart og er en bølle, men i valget mellom ham og Biden velger jeg Trump, på grunn av politikken hans og politikken til det republikanske partiet, sier Hagen.

– Lite realistisk

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i VGs meningsmålingsbyrå, Respons Analyse, har ikke veldig stor tro på at Hagen kan bli valgt inn både i Oslo og Oppland.

– I Oppland har de en representant i dag, så det er absolutt realistisk at de kan få det også ved stortingsvalget neste høst. Men selv med de ekstrastemmene Hagen kan få, fordi han er populær og kjent, er det i dag lite realistisk at Frp skal få inn tre mandater i hovedstaden. Frp har tradisjonelt gjort det dårlig i Oslo over mange år, så de må gjøre et veldig mye bedre valg enn vanlig for å få tre mandater der, sier Olaussen.

Hagen var Frp-leder fra 1978 til 2006 da Siv Jensen overtok.

Han kom inn på Stortinget i 1974, innvalg for Frp-forløperen Anders Langes Parti.

Han ble ikke gjenvalgt i 1977, men satt på Stortinget fra 1981 til 2009. Han har tidvis vært på Stortinget som vararepresentant siden 2017.

Samlet har han vært innvalgt på Stortinget i 32 år og 55 dager.

Publisert: 25.10.20 kl. 12:55