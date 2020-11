REKORD: 169.000 coronaprøver ble analysert i Norge i forrige uke, opplyser Helse Sør-Øst. Foto: Gisle Oddstad

Sliter med coronaprøver: − For lang svartid

Svartiden for covid-19-prøver fra Innlandet har vært for lang de siste to ukene, opplyser Helse Sørøst. Forklaringen skal være at Ahus ikke har klart å ta unna.

Helseforetaket opplyser torsdag at Akershus universitetssykehus i Lørenskog har hatt ekstraordinære utfordringer med å ta unna prøver fra Innlandet.

– Ventetiden har stort sett vært fire dager, iblant fem dager, for hundrevis av prøver fra oss denne uken, sier ordfører på Hamar Einar Busterud til VG.

Ahus mottar covid-19-prøver fra Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Hamar i Innlandet, i tillegg til prøvene fra eget opptaksområde.

Manglende leveranser

– Vi har noen utfordringer knyttet til manglende leveranser av reagenser for analysering av prøvene, sier direktør for divisjon for diagnostikk og teknologi ved Ahus Janne Pedersen.

TESTER: Smittevernoverlege i Sel Therese Renaa tar en coronatest i april. Foto: Geir Olsen

Hun opplyser at gjennomsnittlig svartid i forrige uke var 1,67 dager. For prøver som er knyttet til utbrudd og som haster, foreligger svar innen 24 timer.

– Ikke-prioriterte prøver analyseres så raskt som mulig. Svartiden for disse er for tiden opp til tre dager, fremholder divisjonsdirektøren som er sjef for Ahus-laboratoriene.

Innlandet tegner et annet bilde:

Rådmannen i Gjøvik Magnus Mathisen har eksempler på at det har tatt fem dager fra test til positivt svar på smitte, ifølge Oppland Arbeiderblad

Ordfører Einar Busterud på Hamar sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen på grunn av den lange ventetiden på prøvesvar, ifølge Hamar Arbeiderblad

Eidsvoll kommune meldte tirsdag på hjemmesiden at det kunne ta inntil syv døgn å få prøvesvar. Det ble i dag torsdag endret til 3–5 dager.

TESTPINNE: Slik ser testpinnen ut på nært hold. Foto: Gisle Oddstad

– Som å gå etter spor i snø

Hamar-ordføreren sier til VG at den lange ventetiden kan være en psykisk belastning for dem som venter på svar og rammer smittesporingen lokalt:

– De er som å gå etter spor i snø – jo lengre tid det tar, dess mer usynlige blir de. Også spredningsrisikoen blir større, jo lengre tid som går, sier Einar Busterud.

Kommuneoverlege på Hamar Ketil Egge har fått kritiske tilbakemeldinger fra foreldre som har latt barna teste og holdt dem borte fra skole og venner:

– Når symptomene raskt går over, men ungdommene må sitte i karantene i 5–6 dager fordi testsvar ikke kommer, er det en fare for at etterlevelsen blir dårlig neste gang de har vondt i hodet eller er tette i nesen. Da vil unødvendig lang karantene og venting på testsvar kunne oppleves som en urimelig straff, sier Egge til VG.

Janne Pedersen sier til VG at målet for Ahus-laboratoriene er en svartid under to døgn, også for prøver som ikke er knyttet til smitteutbrudd.

– De siste ukene har laboratoriet ved Ahus hatt stor økning i antall coronaprøver. Totalt analyserte vi 14 851 prøver i uke 45, opplyser divisjonsdirektøren på Ahus.

NY LAB: Ansvarlig lege Regine Barlind, klinikkleder Andreas Matussek og avdelingsleder Fredrik Müller på det nye laboratoriet på Oslo universitetssykehus. Onsdag analyserte de over 5000 coronaprøver. Foto: Terje Bringedal

Hamar-prøver til Oslo

Helseforetaket setter fra fredag inn flere tiltak for å «avhjelpe situasjonen» ved Ahus:

Prøver fra Hamar og Elverum rutes til Oslo universitetssykehus HF.

Øvrige laboratorier i regionen håndterer midlertidig flere analyser selv, slik at Oslo universitetssykehus har kapasitet til å håndtere prøvene fra Innlandet.

Sykehuset Innlandet HF gjennomfører for en periode noen flere analyser selv.

Logistikken rundt forsendelser av prøver bedres med flere bilruter.

Ahus har fått større forsyninger av utstyr og styrker analysekapasiteten.

Transporten forsinker

Ved Klinikk for laboratoriemedisin på Oslo universitetssykehus (OUS) øker prøvemengden dag for dag. Over 5200 covid-19-prøver ble analysert på onsdag.

For prøver fra Oslo er gjennomsnittlig svartid 28 timer. For prøver fra enkelte teststasjoner i Telemark og Vestfold har svaret ligget på 30–50 timer.

– Det meste av dette skyldes forsinkelser på grunn av prøvetransport, opplyser leder for avdeling for mikrobiologi ved OUS, professor Fredrik Müller, til VG.

Sykehuset jobber med å forbedre transportrutinene og har en målsetting om svartid på maks ett døgn – men medgir at målet er svært utfordrende å nå.

– Vi har så stort prøveantall at det er krevende å sortere ut prøver knyttet til smitteutbrudd. Når prøvene først er ankommet laboratoriet, er tid til svar sendes ut 6–8 timer, sier Müller.

