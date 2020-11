HAR TRO PÅ APRIL: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at selv om en vaksine blir godkjent før nyttår vil det ta tid før den er distribuert. Foto: Ørn E. Borgen

Nakstad: Mange vil nok ha fått coronavaksine i april

Vaksinekappløpet fortsetter over hele verden. April er måneden der vaksinene trolig vil komme for alvor.

Forrige uke sa Europa-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at leveransen av en coronavaksine kan «for alvor» komme i gang i EU i april 2021.

Norge har skrevet under en samarbeidsavtale med EU om vaksiner, og vil få vaksinedoser levert gjennom unionen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at han ikke ønsker å spekulere om når de første vaksinedosene kommer til Norge.

– Jeg tror vi skal forholde oss til det EU sier, og de sier nok at det ikke er umulig at det blir godkjenning av noen av disse nye vaksinene ved juletider eller rundt nyttår.

Han påpeker at det vil ta tid fra en vaksine er godkjent til den blir tatt i bruk.

– Det skal produseres og kjøpes inn av EU, og så skal det distribueres, også til Norge gjennom vår avtale med EU, og det vil ta noe tid.

– Man får ikke veldig mange doser levert de første ukene, det vil være økende fra måned til måned hvor mange doser man får, sier Nakstad.

Nakstad forteller at EU allerede har annonsert at de tror april vil være måneden hvor vaksinering vil skje for alvor.

– Sannsynligvis er det den måneden den virkelig store vaksinasjonen er i gang. Da vil veldig mange allerede kunne ha fått vaksine.

Selv om mange nok vil kunne være vaksinert i april, vil prosessen i Norge trolig vare helt til sommeren neste år, tror Nakstad.

– Jeg tror nok vi likevel vil ha en prosess med vaksinering, hvis dette går som planlagt, som løper første halvår fra 2021 helt mot sommeren i en eller annen grad.

Publisert: 02.11.20 kl. 09:31 Oppdatert: 02.11.20 kl. 09:43