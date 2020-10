ALVORLIG SAK: Statsadvokat Erik Marthinussen ved Oslo statsadvokatembeter skal føre saken i den lokale tingretten i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Tre menn og en kvinne tiltalt: Skal ha dopet ned, gruppevoldtatt og filmet kvinne

Påtalemyndigheten mener den fornærmede kvinnen ble dopet ned og grovt voldtatt av fire personer over en hel helg. Overgrepet skal ha blitt filmet og videresendt til andre personer, ifølge tiltalen.



Statsadvokatene i Oslo har tatt ut voldtektstiltale mot tre menn og en kvinne fra Østlandet.

De mener alle de tre mennene, som er i henholdsvis midten av 50-årene og slutten av 30-årene, utførte fysiske overgrep, mens kvinnen i 40-årene er tiltalt for medvirkning.

Kvinnen skal ha blitt dopet ned, og var ifølge tiltalen bevisstløs over lengre perioder i nærmere halvannet døgn mens overgrepene pågikk i to av de tiltaltes felles hjem.

Teknisk sett er den øvre grensen for straffen – den såkalte strafferammen – 21 års fengsel for tre av de tiltalte.

– Det er en meget alvorlig sak med høy strafferamme, sier statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Erik Marthinussen, til VG.

Tiltalen: Dopet ned og voldtatt

Hendelsen skal ha skjedd over en hel helg i to av de tiltaltes felles hjem høsten 2018.

Den tiltalte kvinnen i 40-årene inviterte den fornærmede kvinnen hit, og her skal hun ifølge tiltalen ha blitt dopet ned av en av de tiltalte mennene fredag kveld.

Påtalemyndigheten mener at mannen serverte kvinnen mat eller drikke som inneholdt de beroligende midlene klonazepam og alprazolam fra fredag kveld.

Hun skal deretter ifølge tiltalen ha vært kraftig nedsatt bevisst og også bevisstløs i store perioder frem til natt til søndag.

De fysiske overgrepene skal ha startet lørdag kveld, og fortsatte ifølge tiltalen natt til søndag.

– Kommenterte og lo

De tre mennene skal alle ha utført fysiske overgrep mot kvinnen, to av dem ved bruk av gjenstander.

Kvinnen i 40-årene skal ikke ha utført fysiske overgrep, men hun skal ha oppholdt seg i umiddelbar nærhet mens de pågikk. Ifølge tiltalen kommenterte og lo hun mens mennene forgrep seg på den bevisstløse kvinnen.

Deler av overgrepet skal også ha blitt filmet, og kvinnen i 40-årene er tiltalt for å ha videresendt denne filmen samt bilder av fornærmede til en av de andre tiltalte og to andre utenforstående personer.

Bistandsadvokat: – Forferdelig tøft

Kvinnens bistandsadvokat, Anders Green, betegner saken som fryktelig alvorlig.

– Dette er og har vært forferdelig tøft for henne. Dette har vært svært vondt og vanskelig for henne, blant annet fordi det pågikk over så lang tid, sier han.

Han sier at ventetiden fra overgrepene skjedde til saken nå kommer opp har vært en påkjenning.

– Det å gå i uvisshet og vente, være redd for ikke å bli trodd, det har vært tøft. Hun har ventet på saken i så lang tid, og dette er noe som er i hennes bevissthet og har plaget henne hver eneste dag siden.

Én erkjenner straffskyld

Advokat Asmund Riegels forsvarer den ene mannen i 50-årene som er tiltalt for grov voldtekt.

– Min klient erkjenner straffskyld og ønsker å bli ferdig med saken, sier Riegels til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Advokat Hans Christian Nygaard Wang forsvarer den andre mannen i 50-årene. Han er tiltalt for grov voldtekt, voldtekt og seksuelt krenkende atferd. Påtalemyndigheten mener dessuten at det var han som dopet ned kvinnen og har tiltalt ham for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen mot ham. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Wang til VG.

Heller ikke mannen i 30-årene erkjenner straffskyld.

– For øvrig ønsker jeg ikke å foregripe hans forklaring. Hva som skjedde vil bli nærmere belyst under rettssaken, sier mannens forsvarer Camilla Høie.

VG har vært i kontakt med advokat Kristin Morch som representerer kvinnen som er tiltalt for medvirkning til grov voldtekt. Morch ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Det er satt av seks dager til saken som skal opp i den lokale tingretten i februar.

Publisert: 30.10.20 kl. 17:36

