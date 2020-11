STUDERER I KØBENHAVN: Julie Wangen studerer ved Copenhagen Business School, og må i karantene når hun skal hjem til jul. Nå slipper hun å sitte ti dager på karantenehotell. Foto: Privat

København-student Julie (23) får ha julekarantene hjemme: − En kjempelettelse

Nordiske studenter har fryktet ensom julemiddag på karantenehotell. Nå får de en tidlig julegave fra regjeringen.

– Det er en kjempelettelse, og jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med det. Man føler seg endelig hørt, sier Julie Wangen (23) til VG.

Hun er fra Aurskog i Akershus, og tar en master i politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School.

– Mange av studentene som sikkert har hatt det tøft nå, skal få feire jul med familien sin under samme tak, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

De som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting, får gjennomføre karantene hjemme. Det gjelder de fleste utenlandsstudenter, men egne regler for de nordiske landene krever folkeregistrering i studielandet.

Nå endrer regjeringen reglene, og studenter i Norden slipper å sitte 10 dager på karantenehotell.

– Følger vi det slavisk kan en norsk student i Frankrike ha karantene hjemme, men en i København må på karantenehotell. Vi ønsker selvfølgelig å legge til rette for at også studenter i Norden kan feire jul hjemme med familien sin, sier Asheim.

Wangen forteller at usikkerheten for hvordan juleferien blir, har preget de norske studentene hun kjenner i København.

– I hvert fall i eksamensperioden, da man har mange andre bekymringer, sier hun.

Studenter skal fortsatt følge samme karanteneregler som alle andre, understreker Asheim. Men:

– Det betyr at man skal holde avstand sånn som vi alle gjør. Du kan feire jul hjemme og spise middag sammen rundt middagsbordet.

JULENISSE: – Veldig hyggelig å kunne gi denne nyheten. Selv om julen blir litt annerledes, vet at man får feire under samme tak, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Nesten en hel månedsleie

Regjeringen har satt prisen for å bo på karantenehotell til 500 kroner døgnet i ti dager.

– 5000 kroner er nesten en hel månedsleie for mange studenter, som allerede har en veldig presset økonomi, sier Wangen.

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), er også glad for at studenter slipper den utgiften. Han mener det er to grunner til å feire:

– Det å ha vært i utlandet nå har vært tøft, og mye undervisning har vært digital. Det andre er at det ikke går utover økonomien til studentene, for det hadde kostet 5000 å få reise hjem, sier han til VG.

– Forskjellsbehandlet

I likhet med mange andre studenter, har Wangen fortsatt undervisning og innleveringer sent i desember.

– Skal du hjem til jul nå i desember?

– Ja, absolutt. Det hadde jeg gjort uansett, men det hadde medført at jeg måtte sitte på karantenehotell i ti dager og reise før alle innleveringer var levert, sier hun.

Selv om hun er glad for dagens regelendring, synes Wangen at regjeringen har vært for dårlige til å lytte til norske studenter utenfor landegrensene.

– Man føler seg litt forskjellsbehandlet som student i utlandet.

Publisert: 11.11.20 kl. 14:51

