Stortingspolitiker blir drosjesjåfør

Stortingspolitiker Peter Frølich (H) skal bli drosjesjåfør. - Det blir interessant å teste vår egen reform, sier han.

Frølich sitter i justiskomiteen på Stortinget og har meldt seg på kurs.

– Det skal være ganske enkelt å starte opp som sjåfør nå; man skal ta en teori-eksamen og ha oppkjøring i regi av vegvesenet, så skal man være klar, sier han.

1. november innførte regjeringen sin omstridte reform for drosjenæringen, hvor man fjerner kravet om at alle som kjører drosje må ha løyve og være tilknyttet en drosjesentral.

– Det betyr at alle nå kan bli drosjesjåfør, etter å ha gått på kurs og blitt godkjent, sier han.

Fredag ble Frølich med VG ned på Karl Johan hvor det stod en drosje, som han fikk prøvesitte.

Da sjåføren skjønte at det var en konkurrent, syntes han ikke det var så gjevt å bli avfotografert eller avbildet, men han lot stortingspolitikeren prøvesitte i drosjen sin.

– Hvis du skal bli drosjesjåfør, skal jeg love deg at det blir tøft. Det er så stille for tiden at jeg bare har hatt noen få kunder i løpet av hele dagen. Det skyldes nok først og fremst coronaen, men vi merker at Uber er tilbake i markedet, sier han.

– Prisene har blitt for høye

Uber startet opp igjen sin ordinære tjeneste mandag 2. november, etter at det nye regelverket trådte i kraft.

Frølich sier at den økte konkurransen vil presse prisene nedover.

– Taximonopolet har gjort taxi utilgjengelig for mange, fordi de ikke har råd; prisene har blitt for høye. Derfor var ordningen moden for modernisering.

– Du risikerer at prisene presses så mye at det ikke er mulig å leve av å være drosjesjåfør og at det må innføres minstelønn?

– Det skal gå an å leve av dette og samtidig vinne konkurransen. Målet å få ned prisene for forbrukerne, fra et alt for høyt prisnivå. Det er jeg sikker på at kommer til å skje i byene. I distriktene gjelder ikke reformen, og der vil ting være som før på godt og vondt, med høye priser og få aktører.

– Hvor mye skal du kjøre?

– Jeg skal ikke slutte som stortingsrepresentant for å bli drosjesjåfør på heltid, men jeg ønsker å prøve teorieksamen og oppkjøring, og å ta noen testturer for å se om reformen faktisk har fått ned terskelen for å kunne starte som sjåfør, sier Frølich.

– Da vil du kanskje oppdage at du får så få turer at du ikke kan leve av det?

– Nå er drosjenæringen like kriserammet som mange andre bransjer, så det blir helt feil å konkludere med det i høst. Vi må vente til etter at coronakrisen er over, før vi kan se effektene. Det viktigste er uansett at prisene presses nedover i fremtiden.

– Du sier monopol, men eksempelvis i Oslo er det mange drosjeselskaper som konkurrerer?

– Det er tak på antall aktører i hovedstaden og prisene viser at konkurransen ikke er god nok. Konkurransetilsynet har vært krystallklare på det samme.

– Hva skjer hvis det, etter at coronakrisen er over, viser seg at det ikke er mulig å leve av å være drosjesjåfør?

– Alle aktørene må finne en forretningsmodell som er bærekraftig. Jeg er overbevist om at vi vil se at det utvikler seg et marked som fungerer og som gir anstendige rammer om yrket.

– Levd på nåde

Drosjenæringen har rast mot omleggingen.

Frølich sier han har hørt andre stemmer.

– Jeg har blitt kontaktet av drosjesjåfører som har gledet seg til omleggingen, fordi de har levd på nåde til noen få mektige drosjeeiere, som satt på de lukrative løyvene. Nå opplever de at de er frigjorte. Så får vi håpe at det dukker opp stadig flere aktører. Det hadde blant annet vært fint om Uber hadde fått flere norske konkurrenter.

– Slik at det blir betalt skatt i Norge?

– Ja, med norske eiere som betaler skatt, slik sjåførene til Uber er pliktig å gjøre.

Statens vegvesen opplyser til VG at det foreløpig er 25 som har gjennomført teoriprøven siden 1. november.

Taxi-leder avviser kritikken

Leder Gunnar Frogner Dahl i Oslo Taxi mener Frølich tar feil.

– Det er spennende at han vil høste erfaringer, men jeg er litt overrasket over at han uttaler seg så bombastisk. Det har vært utført mye forskning i andre land, som har vært gjennom en slik liberalisering, som viser at det ikke har vært vellykket - og at prisene han er så opptatt av, ikke har gått ned.

Dahl sier påstandene om høye priser er misvisende.

– Vi har ikke oppjustert prisene siden 2018; det er ikke mange sektorer som har opplevd det. Vi har i dag ikke noen høye priser, slik han argumenterer med.

PS: Frølich sier at inntektene han får fra testturene som drosjesjåfør skal gå til Røde Kors’ innsats for innsatte i norske fengsler.

