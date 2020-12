Helsebyråd Robert Steen (Ap) og resten av byrådet i Oslo har nå lagt frem en vaksineplan. Foto: Frode Hansen

Oslos vaksineplan: Kan sette 63.000 vaksiner i uken

Blir Pfizer-vaksinen godkjent, får Oslo sine første vaksinedoser 27. desember. Slik vil de fordele dosene.

Byrådet har i dag lagt frem en plan for hvordan befolkningen i Oslo skal vaksineres.

– I år er ikke min solsnudag 21. desember, men den dagen vi setter den første vaksinen. Nå snur det, herfra går det riktig vei, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG.

Vaksinene kan komme raskere enn forventet: Hvis Pfizer-vaksinen kan bli godkjent allerede 23. desember.

Det første lasset med doser er på 9750, altså 5000 personer. 8000 av disse går til Oslo. Det betyr at alle sykehjemsbeboerne kan få sin første dose før nyttår.

Totalt har hovedstaden 559 768 innbyggere over 18 år som skal ha tilbud om vaksine over to doser hver.

Gitt FHIs vurdering av at ca. 75 prosent av de som tilbys vaksine vil ta imot, vil kommunen måtte sette 839 652 vaksinasjonsdoser. Kommunen vil sannsynligvis motta ca. 250 000 doser vaksine i løpet av første 6 måneder av 2021.

Mange doser i januar

– Den siste informasjonen jeg har fått, er at vi forventer at det kommer 160.000 doser til Norge rundt 10. januar. Det skal fordeles i hele landet, sier Robert Steen.

Det vil altså si at Oslo kan forvente 10 prosent av dem, rundt 16.000 doser og 8000 personer.

– Så er spørsmålet hvordan man fordeler disse.

Fordi det er såpass få doser, blir logistikk det viktigste kriteriet. Det kan bli aktuelt å starte med de høyeste fødselstallene i aldersgruppen 85 +.

– Vil dere vurdere å vaksinere de bydelene med høyt smittetrykk først?

– Vi har ikke fattet den beslutningen ennå. Vi følger prioriteringsregimet myndighetene har satt. Så er spørsmålet om vi innenfor de ulike gruppene kan gå på de mest smittede områdene først. Det kan hende det blir mer aktuelt når vi får større mengder med vaksiner.

Vil vaksinere trinnvis

Oslo deler vaksinasjonen inn i fire trinn:

Oslos 4100 beboerne ved sykehjem vaksineres. Vaksineringen for denne gruppen ser ut til å komme i gang før nyttår avhengig av når vaksinen er godkjent og på plass i landet. Eldre over 65 år, en gruppe som utgjør rundt 80 000 innbyggere. Kommunen vil begynner med de eldste og går nedover, fordelt på femårspuljer. Innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine. I denne fasen vil fastlegene kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad. Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Det er ca. 470 000 innbyggere i Oslo fra 18-66 år. (inkl. de i risikogrupper). Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.

Oppretter faste vaksinasjonssteder

Oslo kommune vil opprette et vaksinasjonssted i hver bydel for å sikre tilstrekkelig nærhet til befolkningen. Hvert vaksinasjonssted skal kunne bygge opp kapasitet til inntil 4 200 vaksinasjoner per uke avhengig av bydelens størrelse og alderssammensetning.

Dette tilsvarer 3 linjer, 2 skift, 7 dager i uken. I maksfart betyr dette 63 000 vaksiner i uken.

En vaksinatør rekker 100 doser pr skift – og vil til enhver tid ha syv personer til observasjon.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet dersom større mengder vaksiner blir tilgjengelig for kommunen samtidig, vil kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å opprette inntil fire større vaksinasjonssentre.

Totalt vil det komme 2,5 millioner doser i Norge i første halvår 2021, hvorav en stor andel vil komme i første kvartal. Dette er nok til å vaksinere 1,25 millioner nordmenn, tilsvarende 70 prosent av alle i risikogruppen og helsepersonell som jobber med pasientkontakt.