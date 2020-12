KRITISERER REGJERINGEN: – Høie velger bevisst å videreføre helt meningsløse regler, mener Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Gorm Kallestad

Hardt ut mot Høie om karanteneregler: − Fullstendig meningsløst

FHI mener at ti dagers karantene ikke er nødvendig, men regjeringen vil ikke endre dagens regler. Nå retter Frps Åshild Bruun-Gundersen skarp kritikk mot helseminister Bent Høie.

Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreslått en ny ordning der man kan teste seg på dag syv av karantenen, og dermed slippe ut tidligere av karantenen hvis man tester negativt. Men dette har regjeringen sagt nei til, etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Det reagerer Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen sterkt på:

– Det er fullstendig meningsløst, og viser hvor vilkårlig disse tiltakene blir vedtatt og håndtert av regjeringen, sier hun til VG.

– Egen prestisje

– Regjeringen er selektive når de velger å lytte til faglige råd og ikke gjøre det. Det har vi sett den siste tiden med karantenehotell, kirkebenker, åpningstider på Vinmonopolet og alle unntakene som ble gitt i sommer. Nå går de igjen mot faglige råd, og jeg kan ikke se noen annen begrunnelse for dette enn regjeringens egen prestisje.

FÅR KRITIKK: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Helge Mikalsen, VG

– Ordningen med å teste seg ut av karantene vil ikke bli mulig før det vurderes på nytt over jul, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Begrunnelsen er at å åpne for dette vil føre til en betydelig belastning på testsystemet, med fare for at det blir overbelastet ute i kommunene.

Regjeringen følger dermed anbefalingene fra Helsedirektoratet.

– Utvidet testing av personer som er i karantene kommer i tillegg til det arbeidet som allerede gjøres i kommunenes utbruddshåndtering og i forbindelse med testing av personer med symptomer, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

les også Espen Nakstad «Årets navn» i VG: En norsk superhelt

SKEPTISK: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for testkapasiteten ved en eventuell endring av karanteneordningen. Foto: Helge Mikalsen

– Ifølge Oslo og Bergen har de god testkapasitet, og dette gjelder også de fleste andre kommuner. Eventuelle kapasitetsproblemer kan enkelt løses med innkjøp fra private tjenester, mener Åshild Bruun-Gundersen.

– På tide å justere

Hun viser til at Bent Høie tidligere har vært tydelig på at coronatiltak skal justeres når vi får mer kunnskap, og mener nå at det er på tide å justere.

– Høie velger bevisst å videreføre helt meningsløse regler som bare vil føre til flere konkurser og mangel på helsepersonell. Næringslivet taper penger, helsepersonell kommer unødig sent tilbake på jobb. Vi risikerer nå å mangle helsepersonell i julen fordi friskt helsepersonell er satt i en helt unødvendig lang karantene, sier Bruun-Gundersen.

Hun har også lagt merke til at FHI problematiserer lovligheten av dette:

– Både EUs og USAs smitteverninstitutter er på linje med FHI. Ti dagers karantene er altså ikke nødvendig fra et smittevernsynspunkt, og er dermed kanskje heller ikke lovlig, sier overlege i FHI Preben Aavitsland til VG.

FRYKTER KONKURSER: Åshild Bruun-Gundersen på Stortingets talerstol. Foto: Vidar Ruud

– Det ville vært interessant å se utfallet i en rettssal, og det er spesielt at regjeringen balanserer helt på grensen av lovverket for å tviholde på coronatiltak som ikke har effekt, sier Åshild Bruun-Gundersen.

les også Karanteneregler ble skrevet i rekordfart: – Alternativet hadde vært å vente

Høies svar

– Karanteneordningene er svært viktige for å holde smittetallene lave. Den endringen Bruun-Gundersen viser til vil medføre en økt belastning på testkapasiteten, sier helseminister Bent Høie som svar på Åshild Bruun-Gundersens kritikk.

– Vurderingen fra Helsedirektoratet er at med dagens smittesituasjon er det ikke tilrådelig å gjøre nettopp det hun foreslår. Dette er spesielt viktig nå når vi er bekymret for økt smitte i forbindelse med julen, sier helseministeren.

Han minner om at regjeringen tidligere denne uken varslet at de skal ha en helhetlig vurdering av tiltakene i siste halvdelen av januar.

– Da vil også karantenebestemmelsene bli vurdert, lover Høie.