FHI: AstraZeneca-avgjørelse neste uke

Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å komme med en anbefaling om AstraZeneca-vaksinen, og fortsetter undersøkelsene av mistenkte bivirkninger.

Det sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Vi mener det er for tidlig å konkludere, og venter med en avgjørelse til neste uke. Vaksinasjonen med AstraZeneca vil fortsatt være på pause inntil vi har et mer fullstendig bilde av situasjonen.

– Det er samarbeid mellom kliniske fagmiljøer i Norge, og internasjonalt. Vi forfølger spor både knyttet til de kliniske undersøkelsene, også hvor vaksinen er produsert og hvilke partier det er snakk om, sier Stoltenberg.

Hun ber alle som har blitt vaksinert med AstraZeneca, og som opplever vedvarende sykdomsfølelse inntil 14 dager etter vaksinering, om å oppsøke legen.

FHI: Vurderer fortløpende

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA kom torsdag med en vurdering, etter å ha gjennomgått rapportene om alvorlige og sjeldne sykdomstilfeller. De står fast ved at vaksinen er «trygg og effektiv». Samtidig anbefaler de foreløpig at det legges en advarsel om mulige bivirkninger i preparatomtalen til AstraZeneca, uten at de fastslår en klar sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

– Dette blir vurdert fortløpende, sier FHI-direktøren.

Legemiddelverket har registrert fem tilfeller med den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater, blant personer som har blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, ifølge direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

– Vi mener vi ikke kan utelukke at det kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. Vi ser nå at flere land også melder om slike tilfeller. Fortsatt overvåking av vaksinen er derfor svært viktig, og nå er alles oppmerksomhet rettet mot disse tilstandene.

Rikshospitalet mener å ha funnet årsaken

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har innkalt til pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen, som den siste uken har blitt midlertidig stanset i Norge og mange andre europeiske land.

Årsaken er flere rapporterte tilfeller av mistenkte bivirkninger blant personer som har blitt vaksinert. I Norge ble tre vaksinerte helsearbeidere forrige uke innlagt med en svært sjelden blodpropp-tilstand. Én av dem døde søndag.

Rikshospitalet sa torsdag til VG at de sammen med et team ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har funnet årsaken. De mener vaksinen utløste en uventet immunreaksjon, som trigget systemet slik at de fikk en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

120.000 nordmenn har så langt blitt vaksinert med AstraZeneca.

– Det er ganske slående at vi i Norge har fått så mange meldinger sammenlignet med hvor mange vi har vaksinert. Det er store forskjeller, men her i Norge har vi sett mye av det, og derfor må vi også forholde oss til det, sier Hågå i Legemiddelverket.

– Sannsynligheten for å bli skadet av dette er ikke stor, men dersom det er en sammenheng ser vi at det får store konsekvenser for dem som blir rammet, dessverre.

Lederen for EMAs bivirkningskomite, Sabine Strauss, sa under pressekonferansen at de har vurdert alle tilgjengelige data til og med onsdag. Men ifølge Statens legemiddelverk ble ikke redegjørelsen fra de norske ekspertene overlevert EMA før i dag, torsdag.

– Hvis det er en studie som har kommet i dag, har vi ikke vurdert den ennå, men den vil være en del av vår overvåking av situasjonen, sa Strauss.