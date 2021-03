KUA MI, JEG TAKKER DEG: Odelsjente og MDGs 1. kandidat i Buskerud, Margit Fausko, får støtte i Oslo-partiet for å doble kjøttprisene. Foto: Tord Kristian Fjellheim Andersen

De Grønne har landsmøte: − Vil doble prisen på kjøtt

MDG er mot mye. Men nå skal det bli slutt på pekefingeren. De vil oftere si JA. - også til dobling av kjøttprisene i Norge.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

De Grønne har markert seg kraftig i kampen for å få deg til å spise mindre kjøtt, fordi det vil redusere klimautslippene. Spesielt i Oslo, hvor partiet har stor innflytelse gjennom sin deltagelse i Raymond Johansen-byrådet, har de gått inn for kjøttfrie dager i kommunens kantiner og å redusere kjøttforbruket med 80 prosent.

Før det digitale landsmøtet i helgen har 140 medlemmer i MDG skrevet under et opprop som blir tolket som et lite opprør mot at de hele tiden skal bruke pekefingeren mot folket og legge begrensninger på tilgang til kjøtt.

I stedet gjør de et poeng ut av at man i stedet for nei, skal gi et høylytt JA til en rekke ting.

Blant annet kjøtt:

«JA til kjøtt for de som vil ha det - fra glade dyr med gode liv, i mengder helsen og kloden tåler», er et punktene i oppropet.

Alle punktene kan du lese her:

Vil vri fra nei, nei til ja: JA til norsk mat, bærekraftig produsert på norske ressurser JA til mer korn og grønnsaker, frukt og bær JA til mat fra skoger, enger, vidder, fjell og åker JA til villfisk, kystfiskere, rent hav og friske fjorder JA til norske bønder - verdensmestre i å ikke bruke antibiotika JA til gode liv for dyra, mest mulig ute og i passe store flokker JA til å bevare regnskogen både i verden og her i Norge JA til gress der bare gress kan gro, og husdyrfôr fra norske ressurser JA til blomster og bier JA til beitemarkas biologiske mangfold JA til vern av matjord og hundreår gamle kulturlandskap

JA til flere små og mellomstore bruk, og til gjenreising av mange som har blitt nedlagt JA til ville og tamme dyr JA til kjøtt for de som vil ha det - fra glade dyr med gode liv, i mengder helsa og kloden tåler JA til anstendig lønn til bøndene og høyere verdsetting av deres innsats JA til økt selvforsyning

JA til flere grønne arbeidsplasser i norske primærnæringer Vis mer

Odelsjente og MDGs 1. kandidat i Buskerud, Margit Fausko, er blant initiativtakerne til oppropet.

– Vi er enige målet om at kjøttforbruket skal kraftig ned, men det finnes ulike veier til målet. Vi mener det er viktigere å ha fokus på hva som kan gjøres på produksjonssiden, fremfor forbrukersiden.

VIL GI BONDEN MER I LØNN: Margit Fausko studerer for tiden, men er vokst opp på gård. Foto: Tord Kristian Fjellheim Andersen

– Mindre pekefinger mot forbrukerne og mer fokus på det som nytter?

– Begge deler nytter, men endrede produksjonsmetode som kan gi høyere kvalitet på norsk kjøtt - kombinert med høyere lønn til bonden, er viktigere.

– Hvor mye må lønnen økes med?

– Opp til industriarbeiderlønnen på vel 500 000 kroner i året. I dag har de fleste storfeprodusentene under 400 000, og saueprodusentene bare 150 000 kroner per årsverk.

– Det vil gi dyrere kjøtt?

– Ja, høyere lønn til bonden vil gi høyere kjøttpris til forbrukerne. Nøyaktig hvor mye vet jeg ikke, men jeg tenker at kjøttprisen minst må dobles, sier Fausko, som selv er oppvokst på økologisk gård med melk og kjøttproduksjon.

– Kjøttprisene må dobles

Selv om det er De Grønne i Oslo som har fremmet flest tiltak rettet mot forbrukerne/innbyggerne, høster Fausko støtte.

DOBLINGSSTØTTE: Rauand Ismail, bystyrerepresentant og stortingskandidat for De Grønne i Oslo er også for å øke bondelønningene og doble kjøttprisen Foto: De Grønne

– Vi er 100 prosent enig i at kjøttprisene i Norge må dobles. Kjøtt bør i fremtiden ikke være en like stor del av hverdagsmaten vår; men noe man koser seg med en sjelden gang i uken, sier Rauand Ismail, bystyrerepresentant og stortingskandidat for De Grønne i Oslo, som også har fått gleden av å lede 17. mai-komiteen i Oslo i år.

– Vil øke momsen

Han sier at politikerne må rette tiltak både mot folk og produksjonen.

– Jeg har selv tatt til orde for vegetarisk skolemat i Oslo. Det er viktig å bevisstgjøre innbyggerne, men det viktigste ansvaret ligger hos politikerne.

Han legger til:

– Vi vil ha en nasjonal handlingsplan for mer plantebasert mat som lister opp tiltak for å få ned kjøttforbruket og opp vegetarmaten: eksempelvis å øke momsen på kjøtt fra 15 til 25 prosent, fjerne momsen på vegetarmat og frukt og grønt, og redusere import av kjøtt.

Stridstemaer på landsmøtet

På landsmøtet skal det voteres over om partiet skal «ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket».

Flere mindretallsforslag mener det er for vagt og vil eksempelvis ha støtte for at halveringen skal skje innen 2030.

Økte bompenger, ikke vindkraft i naturen og elektrifisering av oljefelt, nullskatt for alle som tjener under 200 000 kroner og å uttrykke større støtte til EØS enn før, er noen andre mulige stridstemaer på landsmøtet som varer fra torsdag til søndag.