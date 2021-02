Føler seg ydmyket av politiet Er det forbudt å kjøre med Wunderbaum i speilet? Ivar Brandvol Av Publisert 13. februar, kl. 15:25 Scanpix Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Det er ikke bare i «Rådebank» at politi og ungdom er uenige. Møt dem straks. Neste side (3) Forrige side (1)

Silje Shaffe Schaufel (29) fra Bø synes politiet går for langt. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Sindre Tveit Jensen (23) mener de ble ydmyket da bilen hans ble beslaglagt midt i gaten. Se hva politiet svarer. Privat Neste side (5) Forrige side (3)

Angus Skarås (25) fra Klepp reagerer på at politiet spør om det samme hver gang. Neste side (6) Forrige side (4)

Lars Roar Johansen (21) fra Follo har en teori om hvorfor han ofte blir kontrollert. Se bilen hans. PRIVAT Neste side (7) Forrige side (5)

Rånere er ... Farlige Harry Hyggelige Mennesker Neste side (8) Forrige side (6)

Føler seg ydmyket av politiet

I NRK-serien «Rådebank» kjøres det hardt og det oppstår konflikter. Mange rånere mener det er verre i virkeligheten. Foto: Fenomen

Rånere reagerer på hyppige kontroller med blålys, ofte foran mange tilskuere. Politiet slår tilbake.

Publisert: Nå nettopp

Silje Shaffe Schaufel (29) fra Bø er både råner - og engasjert i produksjonen av TV-serien «Rådebank» på NRK.

Hun mener politiet går for langt og sier de føler seg jaktet på.

– Jeg ble stoppet syv ganger av politiet på en kveld. Jeg kjørte en amerikaner med ekstra sitteplasser i bagasjerommet. Politiet var skeptiske hver gang, selv om vi kunne vise frem vognkort som bekreftet opplysningene, sier Shaffe Schaufel.

Silje Shaffe Schaufel (29) fra Bø. Her er hun sjåfør på en Chevrolet Bel Air, som er bilen til Robert Nilsen i «Rådebank». Foto: Privat

Hun har mange venner som enten er bøtelagt, fratatt førerkortet eller har fått advarsel.

– Politiet reagerer særlig på kappede fjærer på bilene, de mener denne måten å senke bilene på er farlig. Det kan det kanskje være, men å beslaglegge førerkortet er for strengt, sier hun.

Da en venninne fikk tilsnakk av politiet fordi hun spilte musikk i bilen sin på Notodden, ble 29-åringen så provosert at hun skrev innlegg i lokalavisene og på Facebook.

– Jeg synes politiet og kommunen går for langt. De stopper mange midt i gaten med fulle blålys. Det er ydmykende, sier hun.

les også Nå er det blitt trendy å være råner - det bekymrer politiet

Fikk bilen beslaglagt

Sindre Tveit Jensen (23) fra Bø fikk bilen beslaglagt i august i fjor. Han vedgår at bilen var ulovlig senket og hadde andre tekniske mangler, men sier det var en ydmykende situasjon.

Sindre Tveit Jensen (23) fra Bø får bilen sin beslaglagt i Notodden. Foto: PRIVAT

– Vi var på vei hjem til Bø, men bestemte oss for å svinge innom i Notodden og ta en runde på stripa. Etter få minutter ble vi stoppet midt i gaten av to politibiler med fulle blålys. Vi sto der til spott og spe i halvannet time, det var ydmykende, sier Jensen.

les også Barnestjernen som ble bilkonge på NRK

Bilen til Sindre Tveit Jensen (23) er nå reparert og solgt. Foto: PRIVAT

Bilen ble hentet av Viking og fraktet til Statens vegvesen. Etter en full gjennomgang noen dager senere, fikk 23-åringen mangellapp og kjøre- og bruksforbud på bilen.

– Det var dumt å senke bilen så mye og det var dumt å justere dieselpumpen slik at det kom så mye røyk. Men jeg synes det er unødvendig å gi ekstra straff ved å stoppe oss midt i gaten og la oss stå der i gapestokk, sier han.

les også Mistet lappen – nå etterlyser han tilbud for unge

Politiet: - Ikke meningen å ydmyke

Politiet understreker at blålys er deres måte å varsle at de ønsker å stoppe og kontrollere en bil.

– Mange ganger er det ikke noen annet sted enn på stripa å stoppe bilene, da de ikke kjører andre steder og ofte i ring og frem og tilbake. Det er ikke meningen å ydmyke noen som helst, men politiet følger opp ulovligheter og vil da stanse bilen, sier Nils Anders Bruun ved Sør-Øst politidistrikt.

De vanligste årsakene til at biler stoppes er: For høy musikk, dårlig utsyn gjennom frontruten, for mye lys inni bilen, opplagte feil og mangler ved kjøretøyet, samt rutinekontroll for alkohol eller andre rusmidler.

les også «Rådebank»-skuespillerne om responsen: – Helt sjukt

Wunderbaum kan være ulovlig

Bruun bekrefter at de reagerer på biler som er ulovlig senket.

– Dette har vi nulltoleranse for. Er bilen senket, skal det være anført i vognkort. Hvis ikke vurderes det bruksforbud. Det samme gjelder støy og eksos. Her blir bilene kaldt inn for kontroll med kort frist, sier Bruun.

Wunderbaum i sladrespeilet kan gi deg trøbbel. Foto: Espen Rasmussen

les også Underholdningsnytt

Han sier videre at det ikke er tillatt med mørke (sotede) vinduer, fra den såkalte B-stolpen (ca. mellom for- og bakdør) og fremover.

– Det skal heller ikke være klistremerker eller annet som hindrer sikten. For eksempel wunderbaum som henger i en klase i speilet, sier Bruun.

Husker du? Sjåfør (18) stoppet med 96 Wunderbaum i frontruten

På spørsmål om den konkrete saken på Notodden, med beslag av bil midt på stripa, svarer Bruun slik:

– Dette var en helt riktig avgjørelse. Bilen var ikke forsvarlig å kjøre, og måtte fraktes til kontroll, jmf. Vegtrafikkloven §23, sier Bruun.

Saken er ikke strafferettslig avgjort.

– Politiet er blitt ivrige

Angus Skarås (25), Rogaland Foto: Privat

Angus Skarås (25) fra Klepp kjører en Chebrolet Beauville G20 og andre amerikanske veteranbiler.

– Rånere og raggere behandles urettferdig. Vi liker godt amerikanske veteranbiler som har tre sitteplasser foran. Det blir vi ofte stoppet for og må opplyse politiet gang på gang at er tillatt, sier Skarås.

– Politiet er blitt ivrige på å kalle inn biler til teknisk undersøkelse hos Statens vegvesen, sier Skarås.

Kontrolleres ofte

Lars Roar Johansen Foto: PRIVAT

Lars Roar Johansen (21) Follo, sier han får mye oppmerksomhet for bilen sin. Også fra politiet.

– Jeg har gjentatte ganger blitt stoppet når jeg har stått parkert, sier Lars Roar Johansen i Follo.

Toyota GT86 Foto: PRIVAT

Bilen han kjører, en Toyota GT86, er en lav sportsbil.

– Jeg skjønner jo at en ung fører av en litt mer sportslig bil er lett å «plukke ut fra mengden». Så å si alle jeg kjenner i miljøet har opplevd å bli stoppet mer eller mindre uten grunn, sier Johansen.

Lest denne? Hun hylles for låt i «Rådebank»

Thor Andre Bergestig (18) fra Notodden. Foto: Privat

Thor Andre Bergestig (18) fra Notodden elsker å spille høy musikk i bilen sin. Det har gitt ham også problemer.

– Politiet har gitt meg advarsel flere ganger. Nå sist fikk jeg beskjed om at neste gang blir det forelegg på 8500 kroner, sier Bergestig.