MED MUNNBIND: Kristin Schultz er leder for Elevorganisasjonen som representerer alle elever i videregående skoler i Norge. Foto: Privat

Elev-leder positiv til munnbind i skolen

Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen er positiv til et mulig påbud om munnbind i videregående.

Publisert: Nå nettopp

– Dersom Helsedirektoratet vurderer at det er nødvendig med munnbind for elever i videregående, er det noe vi stiller oss bak. Jeg tror det vil gå helt greit å bruke munnbind på skolen. Men kanskje bør det begrenses til når elevene beveger seg utenfor plassene sine i klasserommene - slik praksis er mange andre steder i samfunnet, sier Schultz til VG.

Hun representerer i underkant av 180.000 elever som leder for Elevorganisasjonen - i praksis samtlige elever i norske videregående skoler.

UTEN MUNNBIND: Kristin Schultz mener et eventuelt munnbindpåbud i skolen ikke må bli noen økonomisk belastning for elevene. Foto: Privat

Helsedirektør Bjørn Guldvog gikk tidligere fredag ut og sa at bruk av munnbind for de eldste elevene er et tiltak som kan bli innført etter vinterferien.

– Vi vurderer nå om det skal bli påbudt med munnbind på skoler og om meteren må dobles, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyhetene.

Han er uroet over en ny økning i smittetallet spesielt i hovedstaden og på Sørlandet.

– Kraftig økning

– Det er dessverre en kraftig økning i smittetall. Det er særlig i Oslo og Agder at smitten øker nå, og dette er knyttet til utbruddet av den britiske virusvarianten, sier Guldvog.

Han forteller at det i ukene som kommer vil bli vanskeligere å holde smitten nede og ha kontroll.

Samtidig mener han at det kan bli nødvendig å skjerpe tiltakene, og åpner for at det kan bli innført munnbindbruk på skoler, ifølge P4.

– Vi må vurdere om det i enkelte situasjoner er klokt å bruke munnbind på skoler. Vi ønsker å holde skolene åpne og da må vi gjøre det på tryggest mulig måte. Vi har enda ikke konkludert, men vurderer skjerpede smitteverntiltak på skolen, forteller helsedirektøren.

Det er de eldste elevene dette kan bli aktuelt for, legger Guldvog til.

VURDERER: Bjørn Guldvog er helsedirektør. Nå vurderer Helsedirektoratet om det skal innføres både munnbind og to meters avstand for de eldste elevene i skolen. Foto: Berit Roald, NTB

Schultz i Elevorganisasjonen er opptatt av at et eventuelt munnbindpåbud på skolene følges av at elevene tilbys gratis munnbind.

– Bør bli gratis

– Munnbind kan være kostbart for noen. Jeg ser for meg at skolene kan få produsert egne munnbind og/eller at det kjøpes inn gratis engangsmunnbind til elever og lærere, foreslår elev-lederen.

Selv bruker hun munnbind som et daglig «plagg» i Oslo.

– Det går helt fint. Men det er viktig at elever som av ulike grunner ikke bruker munnbind slik myndighetene eventuelt innfører, ikke blir sanksjonert mot det i form av nedsatte karakterer eller lignende, advarer Kristin Schultz.

To overleger på Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdal og Ernst Kristian Rødland, sa tidligere i vinter til VG at munnbindbruk i skolene vurderes fortløpende ut fra smittesituasjonen.

Men de pekte også på at bruk av munnbind kan ha uheldige konsekvenser som vanskeliggjøring av kommunikasjon og feil bruk hos barn og unge.

De understreket samtidig at munnbind ikke er en erstatning for andre tiltak, som avstand.