SKISTED: Hemsedal er et yndet skisted. Foto: Gisle Oddstad

Hemsedal sender ut SMS: − Ikke tilfellet at alle følger reglene

Hemsedal opplever at folk ikke følger de nasjonale anbefalingene. Nå strammer de inn.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi opplever at de oppfordringene som har kommet fra myndighetene ikke blir fulgt, sier ordfører Pål Rørby til Hallingdølen.

Derfor strammer kommunen nå inn, og forbyr private samlinger med mer enn fem gjester fra og med klokken 14.00 fredag. Forskriftene vil vare til 8. mars.

At folk ikke respekterer nasjonale anbefalinger er ikke det eneste problemet for kommunen.

– I tillegg erfarer vi at smittesporingsarbeidet blir hindret da vi i enkelte tilfeller møter personer som ikke er samarbeidsvillig i smittesporingsarbeidet, heter det i en uttalelse fra kommunen.

Det er registrert fire nye smittetilfeller denne uken.

– Tre av de fire tilfellene er uavhengig to er nærkontakter. All smitte kan spores ut av dalen, sier kommuneoverlege Camilla Cecilie Underland.

Hun sier at de har kontroll på smitten, og at det foreløpig ikke er noe utbrudd.

At folk ikke respekterer nasjonale anbefalinger er ikke det eneste problemet for kommunen.

– I tillegg erfarer vi at smittesporingsarbeidet blir hindret da vi i enkelte tilfeller møter personer som ikke er samarbeidsvillig i smittesporingsarbeidet, heter det i en uttalelse fra kommunen.

Dette er den nye reglene ** Det blir nå innført forbud mot private sammenkomster med mer enn fem gjester, eller hvor avstand på minst én meter ikke kan overholdes. ** Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men det må være mulig å holde forsvarlig avstand. ** Det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand. Kilde: Hemsedal kommune Vis mer

SMS: Denne SMSen sendte Hemsedal ut til befolkningen i dag.

— Vi har et smittetilfelle fra en større sammenkomst. Som har medført at vi opplever at de nasjonale anbefalingene ikke følges. Dette får store konsekvenser for smitten og smittesporiingen.

Det tilfellet i går medførte 50 timer med smittesporingsarbeid, ifølge kommunen.