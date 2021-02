UTVALGT OG FORNØYD: Ved en peis på Jensen Bøfhus et steinkast fra Stortinget, forteller Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen om sitt nye Frp. Foto: Fredrik Solstad

Sylvi Listhaug om Sivs beskjed: − Et fullstendig stallsjokk

Siv Jensen tok Sylvi Listhaug med på skogstur for å fortelle at hun skulle gå av – og at hun ville ha Listhaug som sin etterfølger.

– Jeg må si at jeg fikk sjokk. Det var et fullstendig stallsjokk, da Siv sa at hun kom til å trekke seg. Hun sa hun hadde tenkt på det lenge, sier Listhaug.

Hun forteller om skogsturen for noen dager siden, da hun fikk den topphemmelige beskjeden av Siv Jensen.

– Familien min visste ingenting. Jeg ringte mamma samme dag, sier Listhaug.

Vi møter henne, og den andre som Jensen har pekt ut, Ketil Solvik-Olsen, på Jensens Bøfhus, et steinkast fra stortingsbygningen.

De forteller om hvordan de skal samle et splittet Frp og om ulikhetene dem imellom.

For de har begge blitt regnet som mulige arvtagere etter Siv Jensen. Men da Jensen overraskende varslet sin avgang torsdag ettermiddag, fratok hun i praksis partiet muligheten til å velge mellom de to: Hun utpekte Listhaug som leder – med Solvik-Olsen som nestleder.

RØD LØPER: Alt tyder på at dette er Frps neste lederduo. Foto: Fredrik Solstad

Frp satt i Erna Solbergs regjering i seks år, men trakk seg ut da de andre regjeringspartiene ville hente hjem en IS-kvinne i januar i fjor. Og selv om Listhaug har vært tydelig på at hun ikke ønsker partiet tilbake i en regjering der KrF og Venstre er med, er både hun og Solvik-Olsen klare på at det sitter svært langt inne å bidra til at Norge får en rødgrønn regjering.

Men vil de gi velgerne en garanti om det?

– Jeg er helt enig når Sylvi sier at vi skal aldri ha Støre som statsminister på vår vakt, sier Solvik-Olsen.

– Jeg ønsker ikke ham som statsminister i Norge på noen som helst måte. Ap er vår hovedmotstander ved valget, sier Listhaug.

Men ingen av dem vil svare på om Frp kan felle en høyresideregjering.

– Jeg sier at vårt utgangspunkt er at vi ønsker ikke Støre eller venstresiden i noen som helst slags posisjoner til å styre landet, men vi er heller ikke noe støttehjul for den andre siden, sier Listhaug.

MÅ FYLLE HENNES SKO: Siv Jensen har styrt Frp siden 2006. Foto: Mattis Sandblad

– Hvordan skal du løfte Fremskrittspartiet?

– Det er å få frem politikk. Vi skal være det blå alternativet, som setter ned avgiftene som rammer de med dårlig råd hardest, er opptatt av verdiskapning og å ta vare på oljevirksomheten.

Hun sier at de særlig skal jobbe for at det ikke sløses milliarder av kroner på klimatiltak som bare er symbolske.

Listhaug vil også blankpolere Frp med en strengere innvandrings- og integreringspolitikk som setter krav, god helse- og eldreomsorg, kamp mot bompenger og for at vi fortsatt skal bygge landet.

– Høyre er også blått?

– Ja, men dessverre, i klimapolitikken i hvert fall, er de veldig opptatt av å øke avgiftene og føre en politikk som kan føre til utflagging av arbeidsplasser som vil føre bensinprisene opp i taket.

– Dere truer med at bensinprisen vil nå 20 kroner, men det er ikke de store partiene, Høyre og Ap, som har det som politikk?

– Det ligger i klimameldingen. Øker du kvoteprisene så mye, så blir prisen på bensin og diesel godt over 20 kroner literen, sier Listhaug, men legger til at hennes Frp også skal ha et sosialt ansikt:

– Vi skal få frem det varme hjertet for dem som er syke og de som sitter nederst ved bordet, sier Listhaug.

– Det sier Ap også?

– Ja, men de er også for høye skatter og avgifter og reguleringer. Og de vil kaste ut private aktører. Der er ikke vi. Og Høyre og Frp har mye likt i den økonomiske politikken, men de klarer ikke alltid å fange opp de som sitter nederst ved bordet, sier Solvik Olsen.

NEI TIL JONAS: Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen har ikke blitt tilstrekkelig sjarmert av Ap-leder Jonas Gahr Støre i løpet av firerbanden – Ap, Frp, Sp og SV – sitt coronasamarbeid. Foto: Fredrik Solstad

– Carl I. Hagen sier ditt mål må være å bygge et stort parti, som kan nå 20 prosents oppslutning. Er dere enig?

– Vi kommer ikke til å ta en Thorbjørn Jagland. Men frem mot 2025 så skal målet være å gjøre Frp til et stort og sterkt parti igjen, sier Listhaug med henvisning til tidligere Ap-leder Jaglands, som sa at Ap må ha 36,9 prosents oppslutning for å fortsette i regjering etter valget i 1997.

Listhaug sa under pressekonferansen fredag at hun tok med sin mann, Espen, i vurderingen av om hun skulle si ja til å stille som Frp-leder.

– Måtte du presse ham mye?

– Nei, Espen har alltid vært en ivrig støttespiller hjemme. Han har tatt mange tak hjemme, det er det ingen tvil om. Det å ha unger er krevende. Han gjør en fantastisk jobb.

KJÆRLIGHETEN: Sylvi Listhaug og ektemannen Espen Espeset på vei inn til festmiddag på Frps landsmøte i 2019. Foto: Frode Hansen

Hun sier de ble kjent gjennom partiet.

– Våre hjerter har banket for Frp. Han har vært aktivt medlem lenger enn meg, sier hun.

Han ble valgt inn i kommunestyret i Larvik tilbake i 1995 og satt der i 12 år.

Men det var hun som ble sentral leder.

– Han har ikke han fått muligheten til å være så aktiv politiker som meg. Dessverre, for han er en god politiker, sier hun.

PARTILEDER? Sylvi Listhaug er utpekt av Siv Jensen som sin etterfølger. Men partiet bestemmer. Foto: Fredrik Solstad

– Bryr meg katten

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg sier til Adresseavisen at Frp kan falle sammen, fordi Listhaug går i front for det han kaller destruktive krefter.

– Sier han det for å svekke deg fordi han har meldt overgang til Liberalistene?

– Jeg bryr meg katten om Per Sandberg, for å være helt ærlig. Han har meldt seg ut og er medlem hos en konkurrent.

Politiske kommentatorer har i årevis pekt på at Listhaug og Solvik-Olsen er vidt forskjellige politikertyper, og at de representerer hver sin politiske fløy i partiet.

Men Solvik-Olsen sier de utfyller hverandre.

– Jeg mener det. Tar du med Terje (Søviknes, andre nestleder, red.anm.) så er vi tre personer som er litt ulike, men med samme følelse for hva man trenger i dette landet. Vi vil samlet sett gi en bedre analyse enn om vi var tre kopier av hverandre, sier Solvik-Olsen.

SMITTEVERN: Munnbindene måtte på da Frp-toppene møtte VG til intervju. Foto: Fredrik Solstad

Ikke solospiller

Listhaug mener på sin side hun ikke er en solospiller, slik hun har fått kritikk for å være:

– Det er noen som prøver å fremstille det som om jeg driver min egen politikk. Nei, jeg driver en politikk på det programmet som til enhver tid gjelder. Det nye programmet som skal behandles i mai har jeg vært med å utforme som leder for programkomiteen, sier Listhaug.

– Du sa i dag at det viktigste for dere er å få gjennomslag for politikk. Men man gjør jo det bedre i regjering enn utenfor, som regel?

– Ja, som regel, men det er en sum som skal gå i hop. Det var masse Frp-gjennomslag og masse vi ikke ville vunnet hvis vi satt i Stortinget. Men så kom vi til et punkt der den balansen begynte å endre seg, og Venstre og KrF sine synspunkter ble mer og mer vektlagt.

LAGSPILLERE? Frps nye superduo sier at de skal bevise at de kan jobbe sammen og vinne valg. Foto: Fredrik Solstad

Gir Erna skylden

Frp har i stor grad lagt skylden på KrF og Venstre, når de forklarer hvorfor de gikk ut av regjering.

Men i dag peker de også direkte på statsminister Erna Solberg og Høyre:

– Vi kom til et tidspunkt hvor Frps synspunkter ble mindre vektlagt i regjeringen. Mitt inntrykk at vi egentlig hadde Erna sin støtte, i forhold til IS-kvinnene. Men så plutselig forsvant den støtten over til Venstre og KrF. Og da tapte vi noe vi hadde flertall for, fordi Høyre snudde.

– Skal du sitte og være med på å ta ansvar, så må du også kunne vise at du får betalt for det. Den betalingen ble veldig dårlig på slutten.

Frykten for Vedum

På meningsmålingene har Senterpartiet overtatt Frps rolle som folkelig protestparti.

Mange tidligere Frp-velgere, svarer nå at de heller vil stemme på Vedums parti.

– Hvorfor tror du de velger Vedums Senterparti foran dere?

– Sp snakker ofte som gode Frp-ere. Men politikken er jo ofte det motsatte. I klimapolitikken sier Vedum en ting, og andre i partiet som mener det stikk motsatte. Det blir spennende å se når disse skal diskutere nærmere hva de faktisk skal gjennomføre, sier Listhaug.

– Vedum sier hele tiden at han reiser rundt og snakker med folk. Han har fått en beskjed fra de han møter: Vi trenger flere Frp-løsninger. Alt der han går ut er lavere avgifter, frihet til å bruke bil, en klimapolitikk som ikke flytter ut arbeidsplasser. Problemet er bare at han har valgt en konstellasjon som skal ha det motsatte.

GALLUP-VINNER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) flyr høyt på meningsmålingene i valgåret 2021. Foto: Eirik Røsvik

– Men ser dere for dere nå at det blir to store dueller i valgkampen: Støre mot statsministeren og deg mot Vedum?

– Ap er vår hovedmotstander, men jeg møter selvsagt Vedum hvor som helst og når som helst. Jeg tenker at det blir gode debatter. Vi har begge vokst opp på gård. Vi har litt av den samme bakgrunnen på samme måte. Det blir artig med distriktsperspektivet og jeg tror det kan bli artige diskusjoner, sier hun og legger til:

– Jeg synes han er en veldig hyggelig kar. Men jeg kan ikke forstå at han velger kommunistpartiet Rødt, MDG, Sosialistisk Venstreparti, heller enn Frp. Så lenge han høres ut som han er mer enig med oss. Men jeg tenker at velgerne vil se det etter hvert.

IKKE VÅRT PROBLEM: Listhaug lar KrF og Venstre seile sin egen sjø. Foto: Fredrik Solstad

– Et dårlig samarbeid med KrF og Venstre var en viktig grunn til at dere gikk ut av regjeringen. Er det slik at du ønsker dem under sperregrensen?

– Det eneste jeg er opptatt av nå er at Frp skal gjøre et så godt valg som mulig, sier Listhaug.

– Du har ikke noe mot det?

– Det er deres problem, for å si det sånn. Det viktigste for oss er å bli størst mulig i valget. Det må vi konsentrere oss om, sier Listhaug.

– For Høyre er det viktig å få den over sperregrensen. De går og bekymrer seg over det. Det er avgjørende for deres prosjekt?

– Vi har mange andre bekymringer. Dette er ikke en av dem, sier Listhaug.