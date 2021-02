EN AV FÅ: Aurora Saksen er lærling i malerfaget. VG traff henne på en byggeplass i Bispevika i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Krever kontroll over arbeidsinnvandringen: − Krisen viser hvor sårbare vi er

Hele veksten i norsk sysselsetting de siste 12 årene står utlendinger for. Det vil norske politikere ha slutt på.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er dramatiske tall. Vi må ha mer kontroll over arbeidsinnvandringen over tid, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Det har gått for langt, fastslår Aps talsperson, Arild Grande.

– Andelen utenlandsk arbeidskraft er for høy, sier Hans Andreas Limi (Frp).

SSB-tallene som VG har presentert, vekker sterke politiske reaksjoner.

De viser hvor avhengig Norge er blitt av arbeidsinnvandringen. Her er tallene:

– Vi kan ikke ende opp med at alle håndverkere kommer fra utlandet. Vi må ha egne fagfolk, sier Vedum.

Han mener coronakrisen viser hvor sårbare vi er.

SIER GRENSEN ER NÅDD: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at vi ikke kan komme dit at vi er avhengige av en rørlegger fra Bulgaria for at vi skal få bygget husene våre. Foto: Line Møller

– Pandemien har synliggjort at en rekke bransjer kan bli satt ut, hvis de mister tilgang til utenlandsk arbeidskraft. Vi kan ikke ha det slik i Norge. Dette er ikke bærekraftig over tid.

– Mindre teoretiske

Han peker på det som har vært skrevet om behov for arbeidskraft i fiskemottakene, i åkrene og deler av industrien.

– Og drosjenæringen og tungtransport og byggenæringen, spesielt i storbyene. Vi ser det sektor etter sektor. Vi kan ikke komme dit at vi er avhengige av en rørlegger fra Bulgaria for at vi skal få bygge husene våre.

Han sier spesielt unge menn, som ikke er interessert i allmennfag, må få hjelp.

– Vi må satse store ressurser på yrkesfag og lærlingordningen. Og så må vi gjøre yrkesfagene mer yrkesrettede og mindre teoretiske.

– I ferd med å dø

Vedum sier vi trenger arbeidsinnvandring, men at det går grenser.

– Det er flott at de kommer, men når tradisjonelle håndverksbransjer er i ferd med å dø ut, da må det handles.

– En av hovedpilarene i EU og EØS-avtalen er fri flyt av arbeidskraft?

– Ja, men avtalen endres og kan utfordres. Det er ikke bare i Norge dette er blitt en utfordring, sier han:

– Jeg har hatt nær kontakt med den danske sosialdemokratiske innenriksministeren, Kaare Dybvad. Han sier vi ikke kan komme dit hen at vestlige land ikke har fagfolk innen tradisjonelle håndverksyrker.

Vil se til Frankrike

Vedum sier alt er mulig.

– Vi får lære av franskmennene. I 2006 fikk de aksept for at flyselskap som skal fly i Frankrike, skal følge franske lønns- og arbeidsforhold.

Aps arbeidslivspolitiske talsperson, Arild Grande, sier at situasjonen krever handling.

– Noe er riv ruskende galt i samfunnet når titusenvis norske ungdommer er arbeidsledige mens næringslivet skriker etter arbeidskraft og må importere.

Han sier corona har vist oss sårbarheten i beredskapen.

– Næringslivet blir lammet når vi stenger grensene og smitten eksploderer dersom vi åpner. Norge må bli mer selvforsynt med arbeidskraft.

– Jobbgaranti

Grande sier Ap vil utfordre partene til et historisk løft:

– På en satsing for å gi jobb til våre unge – hvor vi skal stille opp med massiv satsing på yrkesfag og fagskoler, pluss aktiv næringspolitikk som skaper jobber der folk bor. Men da må også arbeidsgiverne søren meg tilby hele og faste jobber med lønn det går an å leve av.

UNGDOMSGARANTI: – En ny Ap-ledet regjering vil ha dette som topp prioritet fra dag 1 og at vi umiddelbart og sammen med partene kommer i gang, sier Arild Grande. Foto: DAVID ENGMO

Han lover handling.

– Utviklingen er en fallitterklæring for hele politikken. Jeg tror vi trenger en ny storstilt satsing som solidaritetsalternativet på 90-tallet, kall det gjerne «Jobbgarantien».

– Til de unge?

– Ja, hvor myndighetene stiller opp for ungdommen for å gi bedre muligheter til å fullføre utdanningen de ønsker seg, garanti om lærlingplass og nødvendig oppfølging for dem som har utfordringer.

Pekefinger til arbeidsgiverne

Han legger til:

– Og så må arbeidsgiverne slutte med bruk og kast-innleie, midlertidighet og småstillinger. Dersom man tilbyr hele faste stillinger og en lønn det går an å leve av i Norge så kommer ungdommen. Det har offshore vist oss i mange år.

Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi er klokkeklar.

– Andelen utenlandsk arbeidskraft er for høy. Vi må snu utviklingen slik at vi får en høyere andel norske, sier Limi.

BEKYMRET: – Vi vet at vi har for få fagarbeidere i Norge. Men det er en klar bekymring at antallet norske sysselsatte går ned, sier Frps Hans Andreas Limi. Foto: Tore Kristiansen

– Hva mener du har skjedd?

– Jeg tror forklaringen ligger i stor byggeaktivitet, spesielt på vei og bane takket være stor satsing på samferdsel mens vi satt i regjering. Han viser til at boligproduksjonen også har vært høy.

– Ikke attraktive nok for nordmenn

Limi legger til at corona-situasjonen har vist tydelig hvor avhengig Norge er, også av sesongarbeidskraft til landbruk og fiske.

– Og så er det åpenbart at en del arbeidsoppgaver ikke er attraktive nok for nordmenn. Det er også en utfordring.

– Hva kan politikerne gjøre for å snu denne utviklingen?

– Det aller enkleste og viktigste er at vi må utdanne flere fagarbeidere. Vi må satse på yrkesfagene, og det må bli flere lærlingplasser.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier «jobb nummer en» er det viktigste.

– Vi må få flere nordmenn i arbeid. Det er jobb nummer en, og handler ikke minst om å få privat næringsliv og private arbeidsplasser i gang igjen.

– Få ned smitten

Han sier vi også må få opp det han liker å kalle «selvbergingsgraden» av norske fagarbeidere.

– Vi trenger arbeidsinnvandring, men må også utdanne mange, mange flere selv.

Han slår samtidig tilbake mot Ap og Sps kritikk:

– Kritikken blir kanskje ekstra hul fordi mesteparten av fallet kom da nettopp Ap og Sp styrte. Etter at vi hentet oss inn fra oljeprisfallet steg sysselsettingsandelen helt frem til corona.

– Fra 2008 til 2013, da de rødgrønne styrte, steg antallet sysselsatte med 110.512, mens antallet fra Norge sank med 15.398.

– Gjenreise fagutdanningen

– Hva bør gjøres?

– Få ned smitten, få fart på privat næringsliv og arbeidsplassene der, ikke legge ned eller regulere i hjel hele næringer slik deler av venstresiden vil, og ikke gjøre norske arbeidsplasser og norsk eierskap dramatisk mye dyrere gjennom høyere skatter.

IKKE SLEMT Å STILLE KRAV: Torbjørn Røe Isaksen mener det å stille krav til unge mennesker ikke er slemt. Foto: Eirik Røsvik

Han fortsetter.

– Vi må fortsette gjenreisingen av fagutdanningen med høyere lærlingtilskudd, satsing på fagskolene, høyere utstyrsstipend, lavere frafall og mye annet som nok har bidratt til at flere elever nå velger yrkesfag fremfor studieforberedende for første gang på svært lenge.

– Ikke slemt

Isaksen legger til:

– Og så må vi huske at det å stille krav til unge mennesker ikke er slemt. Det er viktig.