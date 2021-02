DOP-DUO: Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum vil skrote rusreformen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Samlet rusfront mot Bøhler og Vedum: − Det er bare bullshit

Politikere fra SV til Høyre og brukerorganisasjoner reagerer på Senterpartiets rusforslag. «Bullshit», «kunnskapsløst», «kaldt», «moraliserende» og «drøyt», er dommen.

Av Runa Fjellanger

– Jeg synes det var et slag under beltestedet fra Bøhler. At man dytter syke foran seg i en kamp for en mer liberal ruspolitikk, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Han reagerer på at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og partikollega Jan Bøhler vil skrote rusreformen.

– De personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem, sier Vedum til VG.

Både Knutsen og Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Sveinung Stensland forteller at denne uttalelsen provoserer, når VG møter dem på =Kaffe, =Oslos kafé i Oslo sentrum.

– Jeg skulle ønske at Vedum besøkte de han snakker om, oppsøkte rusmiljøet og snakket med unge som opplever at det å få bøter og fengselsstraff ikke har hjulpet dem, sier Tybring-Gjedde.

Rusreformutvalget har foreslått at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

– Å selge narkotika skal fremdeles være forbudt. Bakmenn skal tas. Men vi vil frigjøre politiets ressurser til å prioritere det, i stedet for å prioritere å jage tunge rusavhengige eller å møte unge som er på skråplanet med bøter og fengselsstraff, sier Tybring-Gjedde.

FUNKER IKKE: – Du kommer ikke i en posisjon til å hjelpe unge, når de blir behandlet som selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle narkomane, bare fordi de begynner å få et rusproblem, sier Arild Knutsen. Foto: Frode Hansen

– Sp glimrer med sitt fravær

– Du kan ikke straffe mennesker ut av et rusproblem. Straff hjelper ikke, sier Stensland.

Knutsen mener de fleste partiene møter brukere og lytter til innspillene deres.

– Det mest betegnende er at når du møter meg her, så møter du meg med to stykker fra Høyre på Stortinget, sier han.

– Det er fordi vi har mye kontakt fra før, og vi som det gjelder blir lyttet til. Sp glimrer med sitt fravær når det gjelder disse kontaktpunktene mellom oss i brukerorganisasjonene og politikerne.

IKKE TILFREDS: Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Bullshit

Knutsen og Høyre-politikerne er ikke alene om å reagere på Vedum og Bøhlers uttalelser om rusreformen og norsk narkotikapolitikk.

– Kunnskapsløst, kaldt og et moraliserende syn på ruspolitikk, sier Guri Melby, Venstre-leder og kunnskapsminister.

Til VG sier Sp-leder Vedum at det er «mer enn nok rusbruk i Norge», og at han ikke vil slippe til flere rusmidler.

– Det er en veldig rar ting å si. Disse rusmidlene er her allerede. Det å late som om politikken han fører gjør at rusmidlene forsvinner, er å føre folk bak lyset, sier Melby.

Rusreformutvalget har foreslått terskelverdier for ulike rusmidler, altså hvor store mengder narkotika en bruker kan oppbevare straffefritt.

SKREKKEN: – Dette er et skrekkeksempel på tenkningen som har fått råde i ruspolitikken altfor lenge, at folk, og spesielt ungdom, skal straffes helt til de slutter med rus, sier Venstre-leder Guri Melby. Foto: Frode Hansen

Utvalget vil sette grensen ved fem gram heroin, kokain og amfetamin, tre lapper LSD, ett gram MDMA og 15 gram cannabis.

Bøhler mener dette er «helt vilt», og at reformen vil gjøre det enklere for selgere og kriminelle gjenger.

Men det er feil, sier Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO og medlem av Rusreformutvalget.

– Det er bare bullshit at det er snakk om så store mengder, sier han til VG.

– For en person som er avhengig av heroin, så er ikke fem gram en gavepakke for organisert kriminalitet. Det er det han trenger for å holde seg frisk i noen dager.

Det samme sier Knutsen.

– Hvis de bare får ha én dags forbruk, så må de oppsøke rusmiljøet hver dag, og da blir de utsatt for masse unødvendige fristelser.

Både politikerne og aktivistene VG har snakket med avfeier at en person vil kunne gå rundt med hele terskelverdilisten på innerlommen.

– Det er ikke sånn at du kan gå med fem gram av ditt og frem gram av datt, sier Knutsen og fortsetter:

– Hvis det er sannsynlig at det er til eget bruk, så skal politiet anholde deg, de skal ransake deg, ta beslag i stoffet og destruere det. Hvordan kan man fremstille det som fritt frem?

IKKE TILFREDS: Kenneth Arctander Johansen i RIO. Foto: Tore Kristiansen

– Klassejustis

For å løse rusproblemene i Norge, trengs også kraftige sosiale tiltak, mener Johansen.

– Det å løfte folk ut av fattigdom, sørge for at ungdom er på skolen og kommer seg ut i jobb er viktig, sier han og fortsetter:

– Det Sp vil er å fortsatt systematisk straffe arbeiderklassens barn. Det er jeg imot, sier Johansen.

Han får støtte fra Kari Elisabeth Kaski, SV-nestleder og groruddøl.

– Det er et betydelig klassespørsmål her, som jeg synes Sp fullstendig overser. Det er ganske drøyt når de mener at de snakker på vegne av ungdom i Groruddalen, sier Kaski.

– Det er et betydelig innslag av klassejustis i måten dagens narkotikapolitikk fungerer.

Mest hasj i vest – mest straff i øst

Både Kaski og Johansen viser til statistikken:

Ungdom på østkanten straffes tre ganger så mye som ungdom på vestkanten, selv om ungdom på vestkanten bruker dobbelt så mye cannabis, ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen.

Har du foreldre med lavere utdanning, har du hele syv ganger høyere risiko for å bli straffeforfulgt enn hvis du har med foreldre med høyere utdanning – selv om alt annet er likt, ifølge forskning fra Universitetet i Oslo.

IKKE TILFREDS: SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski. Foto: Terje Bringedal

Dette kan politiet gjøre

Dagfinn Hessen Paust, forsvarsadvokat og fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR), mener Sp-politikerne gir et feil bilde av jusen – både i dag og det som er foreslått i Rusreformutvalgets utredning.

– De virkemidlene som vil være utelukket ved avkriminaliserte lovbrudd, er lite aktuelle ved mistanke om bruk og besittelse i dag, siden straffeprosessloven krever forholdsmessighet, sier han til VG.

Det betyr at hvor inngripende virkemidlene er, må samsvare med hvor alvorlig det mistenkte lovbruddet er.

– Politiet kan ikke ransake boligen eller kroppsåpningene til alle de mistenker for narkotikabruk i dag, i motsetning til hva Bøhler virker å tro.

– Slikt kan de først og fremst gjøre ved mistanke om salg eller litt større mengder, og det vil de nok også etter rusreformen, sier Paust og fortsetter:

– Politiet skal etter rusreformen visitere brukernes lommer, kjøretøy og sekk, på samme måte som i de fleste brukersaker i dag.

Paust erkjenner at noen småselgere vil kunne slippe unna straff for salg ved å fremstå som brukere – men mener det skjer like ofte med dagens lovverk.

– Mener Senterpartiet at vi bør straffe alle brukere for salg, sånn for sikkerhets skyld? Bøter for besittelse virker neppe avskrekkende på selgere, da de allerede risikerer fengsel ved å selge. Det vil de også etter rusreformen, sier han.

Det blir ikke konsekvensfritt å ruse seg hvis rusreformen blir vedtatt – selv om det ikke lenger vil være politiet som står for oppfølgingen av brukere, sier Paust og lister opp en rekke eksempler: