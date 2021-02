BETYR MYE: Christopher Lund (37) bor i Kristiansand og benytter tilbudene fra organisasjonen A-larm. Det er en landsdekkende organisasjon på rusfeltet som jobber for tilfriskning av rusbrukere og hjelp til deres pårørende. Foto: Privat

Slår pandemi-alarm om sårbare grupper: − Det reiser seg en bølge

Christopher Lund (37) i Kristiansand sier det har vært avgjørende for sin rus-tilfriskning at selvhjelp-gruppene har holdt åpent under pandemien. – Det har gjort det mulig å komme gjennom året.

Christopher Lund har bodd i Kristiansand i et års tid. Han har en sønn – og en på vei. Han har vært rusfri i fem år, med en sprekk, forteller han til VG.

Gjennom året med pandemi har han benyttet seg av A-larms ulike tilbud, som han også gjorde da han bodde i Skien.

A-larm er en landsdekkende organisasjon på rusfeltet som jobber for tilfriskning av rusbrukere og hjelp til deres pårørende.

– Jeg er aktiv i foreldregruppen og deltar i det som kalles kaffeprat-møter. Gruppene har vært åpne under hele året med pandemi. Det har betydd veldig mye og gjort det mulig å komme gjennom året. Det har vært alfa og omega at tilbudene har holdt åpent, sier han og forteller om et utfordrende år på hjemmefronten.

– Viktig med kontakt

I foreldregruppen treffer han tidligere rusmisbrukere som har «stått i samme storm».

– Det er så viktig med kontakt med noen som har gått veien før deg. Jeg har nesten alle vennene mine fra samtalegruppen. Etter mange års rus er det ikke så lett å få venner blant de normale, om jeg kan si det på den måten, sier han.

Må bygge opp kapasitet

Mental Helse venter store utfordringer for landets psykisk helsearbeid fremover etter et år der mange hjelpetilbud har holdt stengt under pandemien.

– Når de som hører inn under «sårbare grupper» blir overlatt til seg selv, får det større konsekvenser for deres psykiske helse enn befolkningen for øvrig, skriver andre nestleder i Mental Helse, Haakon Steen.

– Kapasiteten må bygges opp til å ta unna den store bølgen vi ser reise seg, det kommer til å bli et stort behov for hjelp i ettertid. Systemet er ikke klart, skriver andre nestleder i Mental Helse, Haakon Steen, til VG.

Steen sier samtlige organisasjoner han har vært i kontakt med innen psykisk helse melder om den samme bekymringen.

– Markant økning

I midten av februar sendte Helsedirektoratet ut et nyhetsbrev til landets kommuner, signert helsedirektør Bjørn Guldvog og divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Linda Granlund.

I brevet beskriver bruker- og pårørendeorganisasjonene hverdagen for de mest sårbare gruppene under smitteverntiltakene:

Psykiske utfordringer som selvmordstanker, tung depresjon og angst har økt markant blant barn, ungdom og studenter.

Mange er ensomme og isolerte fordi fritidstilbud er lagt ned, og rus og spillavhengighet øker.

Mange får ikke den (spesial) undervisningen de har til vanlig, sliter med å følge digital undervisning, og står i fare for å miste progresjon.

Mange barn og unge har opplevd mer vold og overgrep i nedstengningsperioder.

Mange med funksjonsnedsettelse har opplevd forverring i funksjonsnivå og helsesituasjon på grunn av redusert tilbud om behandling, terapi og trening.

Ny rus-trend

Brukerorganisasjonene peker også på nye trender innen rus, som bekymrer:

Tegn til ny utvikling i noen rusmiljøer, økt bruk av alkohol og rus i belastede miljøer.

«Nye» folk i rusmiljøene og bekymret for økt tilsig av unge.

Pasienter som kommer fra døgnbehandling har større behov for oppfølging og trenger tettere oppfølging fra kommunene.

FLERE TRYGGE: – Kommunene må styrke tilgjengeligheten på trygge voksne i barns hverdag. For eksempel flere miljøarbeidere, helsesykepleiere og ledige lærere på skolen, sier generalsekretær Marius Sjømæling i Barn av Rusmisbrukere – BaR. Foto: Barn av Rusmisbrukere

Økt pågang fra barn av rusmisbrukere

– Vi har opplevd en betydelig økning i samtalehenvendelser fra aldersgruppen 13–15 år. Det er økning i samtaler som omhandler vold, seksuelt misbruk, ensomhet og skolehverdag, skriver generalsekretær Marius Sjømæling i Barn av Rusmisbrukere – BaR.

Han sier at færre enn før melder at de snakker med andre om sine problemer.

– De som henvender seg til oss lever gjerne skjult nok fra før av, og mye tyder på at det er enda vanskeligere å oppdage og identifisere barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep, fortsetter han.

Sjømælingen mener følgende må på plass for å bedre situasjonen:

Bedre informasjon om alle samtaletilbud. Mengden må fordeles bedre. Flere tjenester har ledig kapasitet.

Åpne tilbud

Regionleder for A-Larm Region Agder, Unni Stålesen, sier til VG at i deres region tok Kristiansand kommune initiativet til tett dialog.

– Vi og 10–15 ulike organisasjoner har hatt ukentlige møter med kommunen siden mars i fjor. Det har vært så viktig med oppdatert informasjon. Da har vi for eksempel raskt kunne informere våre brukere om kommunens matutlevering eller hva feltsykepleien kan bidra med. Kommunen har bidratt med gratis munnbind og antibac, som vi gir ut til våre brukere sier hun.

Hun mener ordningen og informasjonen har ført til færre problemer for sin brukergruppe.

– Det har bidratt til mindre ensomhet for utsatte grupper fordi kommunen ukentlig har kunnet informere om alle tilbudene på sin hjemmeside.

Hun sier A-larm har klart å holde samtlige lavterskeltilbud åpne hele veien, og 12 dager i strekk i forbindelse med julen.

– Samtalegrupper har møttes utendørs, og vi har delt gruppene i to på grunn av smitteverntiltak, forteller Stålesen.

Fredag 19. februar vedtok Stortinget å sette av 200 millioner kroner ekstra til psykisk helse for å hjelpe de som sliter ekstra som følge av pandemien. Pakken er rettet mot helseregionene, altså behandling som skjer innen spesialisthelsetjenesten. Partiene på rødgrønn side har ønsket en ordning som i større grad var rettet mot lavterskeltilbud og psykisk helsehjelp i kommunene.

ENSOMHET VERST: Unni Stålesen i A-larm Agder sier de har sett noen få tilbakefall til rus, men at det ikke vært har vært noen økning.– Hovedutfordringen er ensomhet, at de har et sted å komme til. Foto: Privat

Varierer mellom kommunene

– Tilbakemeldingene vi får viser at det er stor variasjon i tilbudene. Noen kommuner har hatt jevn kontakt med brukerne sine over digitale flater, telefon eller utendørs og har fulgt godt opp. Andre kommuner har stengt ned eller redusert tilbudene sine kraftig, skriver andre nestleder i Mental Helse, Haakon Steen.

Marius Sjømæling i Barn av Rusmisbrukere – BaR skriver at de etter ett år med pandemi definitivt opplever at tilbud og tjenester varierer fra kommune til kommune.

– Det er ikke på noe vis like bra rundt om i landet. A-Larm er til stede i syv regioner, flere av dem har kun sporadisk kontakt med kommunen, sier Unni Stålesen i Agder.

– Det er ingen som har den totale oversikten over hvor mange som sliter psykisk og om hvor stor økningen har vært under pandemien. Hverken organisasjoner eller helsemyndighetene vet omfanget. Vi samler inn det vi finner, men det er vanskelig å få tall fra helseforetak og kommuner, sier Kristin Bergersen i Mental Helse.

Helsedirektoratet: Må unngå sykeliggjøring

Avdelingsdirektør for psykisk Helse og rus i Helsedirektoratet, Åste Herheim, sier de følger situasjonen for de sårbare gruppene tett, gjennom en rekke kanaler.

– Vi er også bekymret. Vi ser for eksempel en økning i henvisninger til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Vi har et bredt tilfang av informasjon, og den peker i litt ulike retninger. Vi må anerkjenne at noen får det vanskeligere, men vi må samtidig unngå sykeliggjøring. Noe er normale reaksjoner på en unormal og krevende situasjon. Hvordan det vil prege oss på sikt, vet vi ikke, sier hun.

Helsedirektoratet gir faglige råd til befolkningen og helsetjenesten.

– På helsenorge.no er det råd om hva de kan gjøre selv, samt hvor de kan søke hjelp. På ung.no er det informasjon tilpasset ungdom og en chattetjeneste, sier hun.

– Tilbudene varierer mellom kommunene – hva gjøres med det?

– Vi er kjent med at det er forskjell kommunene imellom, men vi kan ikke instruere kommunene. Vårt råd er å holde tilbudene for sårbare grupper åpne. I fjor ble det delt ut 50 milloner kroner i tilskuddsmidler til dette. Kommunene har rapportert tilbake for hvordan midlene er brukt, sier Herheim.