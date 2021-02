Her er det ingen smitte, men strenge tiltak: «Det er et år som er borte, på en måte»

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har besøkt de tre Namdalskommunene helt nord i Trøndelag. Her har innbyggerne måttet leve med strenge smitteverntiltak siden Norge ble stengt ned, til tross for at det ikke er blitt påvist noe smitte blant innbyggerne.

I Herlaugskroa i havna på Leka har bridgeklubben startet opp igjen etter en fem måneder lang coronapause. Da VG er innom, er medlemmene samlet til årets tredje spillekveld.

– Bridgekveldene hver mandag er et viktig sosialt møtepunkt. Perioden uten aktivitet har vært et savn, sier Tore Hagen (55) og Sveinung Thorvik (58), begge mangeårige medlemmer i klubben.

Bridgeklubben på Leka er i gang igjen, etter en lengre coronapause. Rundt bordet sitter (f.v.) Tore Hagen (55), Sveinung Thorvik (58), Stig Holmstrand (62) og Hans Hårstadstrand (47).

For å ivareta smittevernkravene er spillebordene spredt i lokalene til Herlaugskroa. Håndspriten står på alle bord. Kun ti personer får samles samtidig.

– Vi er nøye med å holde avstand, og med håndhygienen. Det ligger i bevisstheten hele tiden, sier Hagen.

Anne Britt Normann (59) og Jostein Hiller (63) har drevet camping og motell på Leka i over 28 år.

Utenlandske fisketurister, de fleste tyske, har alltid vært en viktig kundegruppe. Stengte grenser har fått merkbare konsekvenser for familiebedriften, selv om norske feriegjester sørget for en veldig god sommersesong.

Anne Britt Normann (59) og Jostein Hiller (63) driver et steinsenter som viser Lekas dannelse og geologiske oppbygging, i tillegg til camping og motell.

Før Norge ble nedstengt hadde bedriften over tusen bestillingsdøgn på utleiebåter frem til slutten av juli.

Realiteten ble elleve utleiedøgn.

Tredve utleiebåter, med høy forsikringspremie, sto ubrukt på land.

– En stund trodde vi det skulle gå galt. Vi måtte ta av sparepengene og låne av ungene våre. Kommunen har stilt opp for oss, det har vært til veldig god hjelp, og vi har også fått statlige midler. Vi kom oss greit gjennom, men det har vært et vanskelig år, sier ekteparet, som anslår at de hadde et omsetningstap på rundt 30 prosent i fjor.

De er usikre på hvordan den kommende sesongen blir.

– Vi er veldig spente. Om innreiserestriksjonene fortsetter, må vi sette vår lit til en mer normal høst, sier Anne Britt.

På skolen på Leka har noen hengt opp en oppmuntring.

Leka har en høy andel eldre, og Anne Britt sier hun er bekymret for at mange isolerer seg.

– Mitt inntrykk er at de som har sykdommer fra før er redde. Jeg har eldre naboer om jeg ikke har turt å besøke, bortsett fra at jeg var innom så vidt i fjor høst med fiskekaker og fisk. Skulle man komme til å smitte noen ville man jo føle at man tok livet av dem, sier hun.

Selv har de nesten ikke forlatt øya det siste året.

– Vi drar mye mindre til fastlandet enn vi pleier. Når folk trenger noe, blir det sendt hit i større grad enn før. Søstrene til Jostein har vi ikke sett siden mai i fjor.

Kaffekroken på Coop-butikken på Leka er et av kommunens faste møtepunkter. Hver tirsdag og fredag møtes en fast gjeng her.

Da VG er innom, er venninnene Agnes Ekrem (87), Solfrid Husby (72), Tora Johansen (74) og Bodil Blix (79) allerede på plass. De er glade for at smitten ikke har nådd Leka, men synes det er leit at så mange aktiviteter har vært stengt ned.

– Vi har ikke hatt bingo på lenge, og ettermiddagstreffet for eldre på biblioteket har også vært avlyst. Fotpleietilbudet har vært borte i ett år, sier Agnes.

Fra venstre: Agnes Ekrem (87), Solfrid Husby (62), Tora Johansen (74), Trond Grande (69) og Bodil Blix (79).

Ole Holand (68) hadde vært lensmann på Leka i 39 år da kontoret ble nedlagt i 2018.

– Mitt inntrykk er at folk tar situasjonen fornuftig. De begrenser den sosiale omgangen, og reiser fra øya stort sett bare når det er helt nødvendig.

Selv savner han korøvelsene i kommunens blandakor.

– Det ble slutt på øvingene da Norge ble stengt ned i fjor vår. Vi fikk det ikke til å fungere. To meters avstand er vanskelig når man synger i kor. Vi hørte rett og slett ikke de andre stemmene. Det er et savn. Det var en fast ting. Da tirsdagen kom, så var det korøving.

Holand har fire barnebarn, som alle bor på Leka. Han føler seg heldig som får se dem ofte. Han gleder seg også over at kommunen har åpnet for offentlig bading igjen.

– Nå er svømmegruppa i gang igjen, og det er veldig bra, sier han.

Blant de elleve ordførerne i regionrådet i Namdalen er Elisabeth Helmersen (Ap) kjent for å være den som har tatt sterkest til orde for å legge seg på en streng smittevernlinje.

– Det er ikke til å legge skjul på at noen har vært misfornøyde med strenge og inngripende tiltak. Vi har vært kjempestrenge på Leka. I fjor anmodet vi folk utenfor kommunen om ikke å komme hit, samt at vi anmodet pendlere spesielt.

Hun sier at det særlig er tre områder som vil være ekstra sårbare om det skulle komme smitte til Leka:

– Hvis vi får smitte til Leka, så vil den komme sjøveien.

– Skulle noen av mannskapet på ferga bli smittet, med mange i karantene, ville det ikke gå. Ferga er vår beredskap. Det andre som vil være kritisk er smitte blant ansatte i de to butikkene på Leka. Dersom butikkansatte må i karantene frykter jeg for mulighetene for folk til å kjøpe seg mat. Det tredje er om vi skulle få smitte på sykehjemmet. Må ansatte i karantene der har vi ingen å beordre. Vi har bare de som går i turnus. Så vi er sårbare.

Helmersen sier at pandemien på mange måter ble en vekker for kommunen.

– Leka er tradisjonelt sett en reiselivskommune. Men da coronaen kom innså reiselivsnæringen at å satse på fisketurisme alene var veldig sårbart. Derfor har vi satset mye på å få folk til å tenke annerledes, for å ha flere bein å stå på.

Ordføreren mener det er to grunner til at Leka fortsatt er en smittefri kommune.

– Folk har vært kjempeflinke til å følge henstillingene våre. Innbyggerne på Leka har i liten grad reist ut av kommunen. Så har vi vært restriktive med å ikke åpne bassenget før i februar. Nå får maksimalt åtte personer være i bassenget samtidig. Vi har heller ikke tillatt trening etter skoletid, men har åpnet opp for noen aktiviteter i det siste. Ungdomstrinnet på skolen har vært på rødt nivå. Alt dette har hatt store omkostninger for folk.

Hun er glad for at kommunen er kommet i gang med vaksinering.

– Vaksinering har den dimensjonen at det gir folk motivasjon til å holde ut. Det er utrolig viktig å ha noe å se frem imot.

– Hva tenker du om tiden fremover?

– Jeg er kjempebekymret, selv om jeg ikke hadde drømt om at vi skulle være smittefrie over jul. Jeg håper vi forblir smittefrie, og at vaksineringen går raskere. Slik det ser ut nå, håper jeg ikke det blir åpnet for utenlandske turister til Norge til sommeren.

Matros og fergebillettør Kjell Erling Aune (56) legger ikke skjul på at han tenker på risikoen for å bli smittet av viruset.

– Kommer det smitte til Leka, så kommer den trolig med ferga. Jeg tenker jo på det, at det kan være jeg som er i kontakt med den som bærer viruset. Jeg har kontakt med mange. Tar betaling, og leverer kvittering gjennom bilvinduet. Men jeg satser på at vaksinen vil knekke viruset. Jeg skal ta den.

I fjor sørget reiselivsbedriftene i Leka for å betale fergebillettene for alle forhåndsbookede utenlandske gjester som kom til kommunen, slik at billettørene slapp å ha nærkontakt med dem. De fikk også lov til å sitte i bilene under overfarten, slik alle passasjerer nå gjør, for å unngå folkeansamlinger i salongen.

– Dette er tiltak vi setter pris på. Men det er betydelig mindre trafikk med ferga nå enn normalt. Folk reiser ikke med mindre de er nødt.

– Det er nærmest et under at vi ikke har fått smitte til Namsskogan. Vi har hatt en god porsjon flaks, det er ikke til å legge skjul på, Men innbyggerne har også gjort en formidabel dugnadsinnsats, der de har vært dyktige til å følge de nasjonale retningslinjene, sier ordfører Stian Brekkvassmo.

– E6 går gjennom kommunen vår, det samme gjør Nordlandsbanen. I sommer dro titusenvis av bilturister gjennom Namsskogan på vei til Helgeland og Lofoten. Folk stoppet på butikker og bensinstasjoner i kommunen. Familieparken i Namsskogan hadde 50.000 besøkende i løpet av noen sommermåneder. Så det er ganske utrolig.

I motsetning til mange andre kommuner, har Namsskogan tillatt besøk på sykehjemmet.

– Vi har praktisert besøkskontroll og tillatt besøk på rommene til beboerne – med pålegg om munnbind og spriting av hender.

Brekkvassmo sier mange sosiale møteplasser for de eldre har falt vekk under pandemien.

– Bingoen og pilkastkveldene på Frivilligsentralen er innstilt. Vi har tillatt barneidrett, men stengt idrettshallen for voksne. På treningsrommet har vi kun tillatt fem personer. Så det har gått på sparebluss.

Brekkvassmo sier tiltakene har tæret på.

Linus Fornes Bjørgen (15) er elevrådsleder ved Namsskogan skole. Han synes tiltakene i fjor vår var for strenge.

– Jeg mener det ikke er nødvendig å opprettholde strenge tiltak i avsidesliggende kommuner som ikke har smitte. Det var en kjip periode i fjor, når det var lockdown og vi ikke fikk møte venner. Nå er det heldigvis blitt lettet mer opp. Det er bra at ungdomsklubben er åpen, sier han.

Foto: Privat

Sandra Staldvik (28) flyttet fra Trondheim til Namsskogan i oktober i fjor etter at hun ble ansatt som bosettingskoordinator i kommunen. Med seg hadde hun samboer og en datter som nå er ett år.

– Det har ikke vært optimalt å sitte så mye på hjemmekontor. Jeg har ikke fått møte så mange, og har nesten ikke hatt noe sosial kontakt etter at jeg kom hit. Jeg savner å ha familie og venner fra Trondheim på besøk. Jeg savner felles middager og vinkvelder. Det kjenner jeg på, og det er litt sårt, også for de som ikke får komme på besøk til oss. Vi er ofte de som sier nei, for vi ønsker jo ikke å ta med smitte på jobb eller i barnehagen.

Sandra Staldvik (28) (t.v.) har nylig flyttet til Namsskogan fra Trondheim. Mariell Myrvold (20) har forlatt hybelen i Namsos og flyttet hjem for en periode.

Staldvik mener det er nødvendig med strenge tiltak, selv om kommunen ikke har hatt smitte.

– Vi må passe oss så vi ikke går i fella. Jeg har tenkt mye på det, at vi ikke må føle oss for trygge. Kommer det smitte til Namsskogan vil det spre seg fort i et lite samfunn som vårt. Da kan det gå galt. Vi kan ikke bare leve som om ingenting har skjedd. Det blir litt naivt.

Mariell Myrvold (20) er født og oppvokst i Namsskogan. Det siste året har hun studert sykepleie ved Nord universitet sitt fakultet i Namsos. Studentlivet ble ikke slik 20-åringen hadde sett for seg.

– Personlig har jeg hatt det veldig tøft. Bortsett fra periodene vi har hatt praktisk opplæring i Namsos, har jeg egentlig ikke hatt noen studenttilværelse. Stort sett har jeg oppholdt meg alene på hybelen. Det kan bli ensomt å ikke treffe folk, men bare sitte å lese. For meg har det gått ut over resultatene.

Etter jul dro Myrvold hjem igjen til Namsskogan, for å være med barndomsvenner og dyrke friluftslivet som hun er så glad i.

– Jeg har tatt i bruk naturen, og det har hjulpet meg. Jeg har gått mye på ski, og vært sammen med familien. Det har vært godt å komme hit.

Myrvold har deltidsjobb på Namsos helsehus og jobber også i perioder på Namsskogan sykehjem.

– Etter jul var det et utbrudd på Namsos helseshus, men på en annen avdeling enn der jeg jobber. Da kjente jeg veldig på ansvaret. Jeg er nervøs for å bli smittet, og smitte andre, så jeg prøver å være veldig flink med sprit og munnbind.

20-åringen sier hun savner å kunne delta på sirkeltreningen og fotballtreningen hjemme i Namsskogan. Hun synes også det var leit da den tradisjonelle tredjedagsfesten i jula ble avlyst. Men viktigst av alt er å få være med bestevenninnene.

– Vi er en liten fast gjeng som har kjent hverandre hele livet. Vi drar ingen steder nå. Vi er så få og så tette. Vi henger sammen på fritiden og har et sterkt felleskap. Det er det jeg liker med Namsskogan. At det er så trygt og godt.

Både Sandra og Mariell tror vi må leve lenge med strenge smitteverntiltak.

– Før jul så jeg lyset i tunnelen, men jeg er mer realistisk nå. Jeg tror ikke det blir noen normal sommerferie, eller normal skolestart til høsten. Men jeg tror det blir bedre, sier Sandra.

– Pandemien har påvirket meg veldig, så jeg ser frem til at det blir fart på vaksineringen. Jeg skal ta vaksine om noen uker. Et nytt studieår kan bli hardt, men jeg tror jeg skal klare det på et vis. Mange vurderer å droppe ut, men min plan er å fortsette. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde ut, sier Mariell.

I fjor sommer kom over 50.000 besøkende til Namsskogan Familiepark. Til sommeren kan det komme like mange for å se ulv, bjørn, gaupe, jerv og de andre artene i Norges største samling av nordiske dyr.

Daglig leder Sarah Wyss er spent på hvordan pandemien utvikler seg. I disse dager skal hun ansette mellom 60 og 70 sesongarbeidere.

– Får vi smitte blant de ansatte midt i sesongen, må vi trolig stenge parken. Det kan bety kroken på døra, sier Wyss.

Wyss synes det er rart at Namsskogan har unngått smitte.

– Jeg synes det er tydelig at smitteverntiltakene våre har fungert, men det er også mye flaks som gjør at vi ikke har hatt noe smitte hittil.

I Røyrvik, en av Norges minste kommuner, har svømmehallen vært åpen under hele pandemien. Tre dager i uken får maksimalt ti personer slippe til i bassenget, etter å ha bestilt time på nett.

– Vi er heldige som har dette. Det er en luksus som folk setter pris på. Anlegget er godt besøkt, både av fastboende og hyttegjester, sier badevakt Arne Hanssen (56).

Samtidig som badegjestene koser seg i bassenget, arrangeres det lesekveld på biblioteket, som ligger i samme bygg. Mellom bokreolene sitter fire kvinner rundt et bord. De leser tekster, og snakker sammen om det de har lest.

– Vi kaller det et litterært pusterom, sier initiativtaker Jorunn Vollmo (59), som både er bibliotekar og leder av Frivilligsentralen i Røyrvik.

«Les i lag» er et nytt tilbud i Røyrvik. Fra venstre: Marianne Ornæs (76), Ane Johansen Tangvik (33), Solveig Haugen (78) og Jorunn Vollmo (59).

Tilbudet er på mange måter et resultat av pandemien, sier hun.

– Vi startet dette for å få et nytt tilbud til folk i kommunen. Vi søkte smittevernlegen om tillatelse, og fikk det, sier Vollmo.

Foreløpig har det vært arrangert to slike lesekvelder.

– Dette er en fin måte å møte andre på rundt en tekst. Vi driver ikke med analyse eller slike ting, her handler det om opplevelsen rundt teksten.

– Det er viktig å ha små lyspunkter som dette, sier Ane Johansen Tangvik (33).

– En tekst kan bringe frem assosiasjoner om ting man har opplevd. Det kan være ting man blir glad av, eller trist av, knyttet til det man leser, sier Solveig Haugen (78).

Marianne Ornæs (t.v.) har ikke sett barn eller barnebarn siden i fjor sommer. Til høyre Ane Johansen Tangvik.

Rundt bordet på biblioteket reflekteres det også over pandemien og konsekvensene den har hatt i en smittefri kommune som Røyrvik.

– Reglene blir etterlevd her. Vi bryr oss om hverandre, og ingen ønsker å utsette noen for smitte, sier Marianne Ornæs (76).

Hun tror alle er blitt påvirket under pandemien i større eller mindre grad.

– Jeg har ikke sett de fem barnebarna mine siden i fjor sommer. De har pleid å være her mye. Om somrene, i høstferier, jul og påske. Nå er det åtte måneder siden sist. Det har vært et savn. Det er et år som er borte, på en måte.

Vollmo synes tiltaksnivået i kommunen har vært nødvendig, for å holde smitten unna.

– Om vi får et tilfelle, vil hele samfunnet stoppe opp, fordi vi er så få. Men det har preget folk mye. I starten var det ikke møteplasser, og folk satt bare hjemme. Nå er det åpnet opp for flere aktiviteter. Jeg tror det blir bra til slutt, for vi er så tilpasningsdyktige.

Rådmann Geir Staldvik sier han har en opplevelse av at det er en slags indre selvjustis i kommunen.

– Folk er ekstremt forsiktige med å reise ut av kommunen. Hvis noen gjør det, blir det lagt merke til. Selv om man bare skal til tannlegen i Grong. Men det er viktig at ingen føler noe skam den dagen smitte eventuelt kommer hit, sier han.

Da VG var i Røyrvik i forrige uke, sto vinterferien for døren i kommunen. I Røyrvik er det over 400 hytter.

– I vinterferien dobles folketallet. Jeg er litt spent på det. Det er mange som kommer utenfra som oppsøker butikken, bensinstasjonen og gjestegården, sier ordføreren.

Røyrvik ligger på andreplass på statistikken over kommuner som har satt flest vaksinedoser per innbygger.

Da VG var i Røyrvik onsdag i forrige uke var 24 personer fullvaksinert. 25 hadde fått første dose. Fem nye fikk vaksine onsdag. Stikkene ble satt på et rom på omsorgssenteret som i alle år er blitt brukt som snekkerbod. Høvelbenken ble brukt som utstyrsbord.

Eyvind Skåren (80) var en av fem som fikk sin første vaksinedose på omsorgssenteret i Røyrvik forrige onsdag. Vaksinen settes av sykepleier Heidi Fiskum Thomasson.

– Mange ønsker å ta vaksinen. Alle på institusjonen har takket ja. Det er lite skepsis. Noen har ringt og spurt når de kan få vaksinen. De er nysgjerrige, sier sykepleier Heidi Fiskum Thomasson.

Ragnhild Klefstad Skåren (30) og samboeren er begge oppvokst i Røyrvik, ikke langt fra svenskegrensen. Sammen har de barna Tiril (9) og Trygve (6). Da Norge stengte ned i fjor, og mange fritidstilbud forsvant, tok familien i bruk naturen i større grad enn før.

Ragnhild Klefstad Skåren(30) er klar til å kjøre Tiril (9) og Trygve (6) til skolen. Skoleveien er 25 kilometer.

– Da det var is på innsjøen, la vi ut fiskesnøre om kvelden, som vi trakk neste dag. Det var spennende for ungene, et slags friminutt for dem, sier tobarnsmoren.

Med unntak av to turer til tannlegen i Grong, kan Ragnhild telle på en hånd de gangene hun har vært utenfor kommunen siden skolen startet i fjor høst.

– Vi har ikke vært mye ute av bygda, og det tror jeg alle her kan si. Jeg tror det er grunnen til at vi ikke har fått smitte. Vi kjenner oss veldig heldige som bor her. Det føles trygt.

Ragnhild sier hun merker godt at barna blir veldig forsiktige når de utenfor Røyrvik. Og de har tydeligvis fått med seg anbefalingene fra smittevernmyndighetene.

– En gang vi hadde vært i Grong og kjørte hjemover, lå en bil foran oss. Da sa Trygve plutselig: «Mamma, nå må du passe på å holde god avstand til bilen foran».