Foto: Geir Eriksen

Knivstikking i Sandefjord: De siktede blir stilt for varetektsfengsling mandag

En 19 år gammel mann døde søndag i Sandefjord etter knivstikking. De to mennene siktet for drap eller medvirkning til drap på avdøde vil fremstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiadvokat i Sørøst politidistrikt Pernille Nordendal forteller til VG mandag morgen at de planlegger å fremstill de to mennene for varetektsfengsling på mandag kl. 13.00. og 14.00..

Politiet måtte avbryte avhør søndag kveld knyttet til tolkeproblemer, og hun forteller at de ikke er ferdig med avhør mandag morgen:

– Det er utfordringer i forhold til kommunikasjonen og vi prøver å løse det, sier hun.

Politiet skal likevel ha fått et klarere bilde av hendelsen, og de tror ikke 19-åringen var et tilfeldig offer:

– Slik det fremstår for oss var ikke avdøde et tilfeldig offer, sier Nordendal.

– Vi har fått mye informasjon som gjør at vi har et bedre bilde av hva som skjedde den natten, men jeg ønsker ikke gå ut med detaljer, sier hun.

– Det gjenstår mye mer å finne ut av, fortsetter hun.

Foto: Geir Eriksen

Knivstikkingen fant sted natt til søndag

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 04.07 natt til søndag. På adressen fant de én mann med det som fremsto som stikkskader, skriver de.

– Innledningsvis ble ikke skadene vurdert som livstruende, men blodtapet som følge av stikkskadene førte til at mannen dessverre døde på sykehuset, opplyser jourhavende jurist Pernille Nordendal i en pressemelding.

Til VG opplyser Nordendal at det var flere personer på stedet da politiet ankom, og politiet valgte å pågripe og senere sikte to av dem.

Politiet opplyser i en pressemelding at alle de tre involverte, inkludert avdøde, er eritreere med lovlig opphold i Norge.

Den ene siktede er i slutten av tenårene, mens den andre er i midten av tjuårene. De er ikke kjent for politiet fra før.