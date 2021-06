TRENGER LÆRERE: Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil si nei til avskilting av lærere dersom han blir ny regjeringssjef. Tidligere har Støre for lengst sagt ja til gratis skolemat, selv om han i møte med VG har medbrakt brødskive med gulost og paprika. Foto: Fredrik Solstad, VG

Hvis Ap får regjere: Avlyser avskilting av lærere før jul

Ap sa ja da de nye kompetansekravene for lærere ble innført. Nå har Støre fått en annen lyd. Avskilting av lærere skal avlyses før julenissen kommer.

Av Frank Ertesvåg

Rundt 20.000 lærere oppfyller hittil ikke de nye kravene til påfyll av studiepoeng for å kunne undervise i norsk, engelsk og matte også etter 2025. Nå kan de kanskje glemme hele kravet – og frykten for en eventuell «avskilting» som faglærere.

For ved et regjeringsskifte vil Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre fjerne hele det omstridte kompetansekravet. Og det vil skje i løpet av en ny regjerings første hundre dager, lover Støre selv til VG. Han er åpen om at partiet har snudd i saken.

– Vi har vært for kompetansekravene, men etter at vi så konsekvensene av det, har vi endret vår holdning. Vi har justert farten etter kart og terreng, sier Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre til VG.

100-dagers plan

– Dere vil i en eventuell ny regjering avlyse avskiltingen av lærerne før jul?

– Det er riktig. Vi vil i løpet av de første hundre dagene gå inn for å avlyse denne avskiltingen av lærere utdannet før 2014 som ikke fyller på med påkrevd fagkompetanse innen 2025, svarer Støre.

Han legger til at han har god tro på at både SV og Sp vil slutte seg til en slik tidsplan.

Representanter for begge partier har tidligere uttrykt sterk motstand mot kompetansekravene som i praksis stilles til lærere som er lærerutdannet før 2014.

Jonas Gahr Støre har møtt flere erfarne lærere som vil oppleve spesielle utslag av at de må etterutdanne seg til 30 (barnetrinnet) og 60 studiepoeng (ungdomsskolen) for å kunne fortsette å undervise i fag de har årevis med erfaring fra.

Han viser til en 60 år gammel lærer som vil slutte fremfor å gjennomføre tvungen fagutdanning – fordi det ikke passer i hennes liv å etterutdanne seg nå. Samtidig møtte han en veldig erfaren lærer som risikerer å bli avskiltet – mens en nyutdannet lærersønn får undervise.

– I en tid med lærermangel og risiko for ytterligere lærermangel, så kan vi ikke true med avskilting av erfarne lærere for at de ikke fyller på med pålagte studiepoeng, sier Støre.

– Men også erfarne lærere trenger oppdatert fagkunnskap i fagene de underviser i?

– Ja, det er riktig. Og vi garanterer storsatsing på kompetanseutvikling i skolen. Men vi vender tommelen ned når det gjelder å avskilte lærere som ikke skaffer seg de studiepoengene som kreves. Det er et grep vi ikke bør ta. I stedet bør midlene brukes til mer generell etter- og videreutdanning av lærere i flere fag, og i for eksempel klasseledelse og IT-kompetanse, svarer Støre.

SKOLEPOLITIKER: Torstein Tvedt Solberg (til høyre) er medlem av Stortingets utdanningskomité, og en viktig Ap-partner for Jonas Gahr Støre i utdanningspolitikken. Foto: Mattis Sandblad, VG

Partiets skoletalsperson, Torstein Tvedt Solberg, er fornøyd med at avlysingen av avskiltingen er en av 40 saker som Ap lover å gjennomføre i sin første 100-dagersperiode som eventuelt regjeringsparti.

Kan fjerne firerkravet også

– Vi skulle jo ønske at dette grepet hadde blitt gjort tidligere. Men nå er det på høy tid at kompetansekravene med tilbakevirkende kraft blir fjernet, sier Solberg.

Han mer enn antyder at også karakterkravene for å komme inn på lærerutdanningen kan ryke med et regjeringsskifte.

– Ap vil fjerne firer-kravet, og erstatte det med mer tilpassede opptakskrav. Både lærermangelen og svikten i søkertallene til lærerutdanningen, gjør det ekstra påkrevet med handling, svarer Torstein Tvedt Solberg.

Kamel-svelging

Regjeringspartiet KrF har også lenge vært mot avskiltings-vedtaket, men sa ja etter at regjeringen gikk med på partiets hjertesak, lærernormen for noen år siden.

– Vi har ikke endret syn på at vi er mot kompetansekrav med tilbakevirkende kraft. Men her har vi måttet svelge én kamel mot å få gjennomslag for vår viktigste sak, sa KrF-gruppeleder på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan til VG før partiet hans gikk med i Solberg-regjeringen.