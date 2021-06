OPPGITT: Påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs mener politiet må velge en helt annen strategi når de møter norske elever innenfor skolens fire vegger. Foto: Privat / Elevorganisasjonen

Ut mot frykt-retorikk på skolebesøk: − Skaper ikke tillit

Politiets møte med elever bryter ned tilliten, mener Elevorganisasjonen. Nå har de fått nok, og krever umiddelbar handling fra øverste hold.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har mye erfaring over flere år med at politiet bruker frykt som et virkemiddel på skoler, sier Edvard Botterli Udnæs.

Han er ny leder i Elevorganisasjonen, og reagerer på måten politiet møtte elevene på Osterøy ungdomsskole: Med våpen i beltet og et hjemmesnekret foredrag om straff, rusmidler og trafikksikkerhet.

– Dette skaper ikke tillit til politiet, kun frykt og frustrasjon. Det er svært alvorlig, fordi det er politiet vi skal gå til om vi trenger hjelp.

Politiet har tatt selvkritikk for bevæpningen og innholdet. Kunnskapsminister Guri Melby (V) har beskrevet det hele som «bakstreversk og utdatert», mens Politidirektoratet har lovet å renske opp i sine rutiner for skolebesøk.

– Det virker som om målet kun er å skremme elever til lydighet, og det vet vi at er en dårlig strategi, sier Botterli Udnæs.

Han mener denne saken viser hvorfor det trengs overordnede retningslinjer når politiet tropper opp på norske skoler. Og det gjelder ikke bare i undervisningssituasjoner.

Botterli Udnæs trekker frem to uanmeldte narkotikaaksjoner mot videregående skoler i henholdsvis 2018 og 2019, der Elevorganisasjonen kritiserte politiet for å tråkke på elevenes rettigheter. De har tidligere truet med søksmål for å få en slutt på razzia med narkohund – en praksis de har kjempet mot siden starten av 2000-tallet.

– Når barn og unge ikke har tillit til politiet, klarer de ikke å utøve den forebyggende delen av politiarbeidet eller sørge for at de faktisk kommer til politiet når det oppstår problemer.

Slik mener de politiet bør opptre

Nå utfordrer han kunnskapsminister Melby til å ta grep, ved å innkalle skoleorganisasjonene og Politidirektoratet til et møte for å utforme retningslinjer for hvordan politiet skal opptre i norske skoler.

– Vi må komme frem til hva slags profil politiet skal på skolebesøk, eller når det er nødvendig å gjennomføre politiaksjoner. Vi er skeptiske til at politiet har større utrykninger enn de trenger for å få kontroll på ulike situasjoner.

– De burde ikke bruke for mye makt, eller andre virkemidler bare «for show», som vi har opplevd at de har gjort. I tillegg burde de i mye større grad legge opp til en åpen dialog om ulik problematikk, som rus.

KRITISERER POLITIET: Kunnskapsminister Guri Melby er kritisk til måten politiet møtte elevene på Osterøy ungdomsskole. Foto: Xueqi Pang

Det er på sin plass at politiet tar selvkritikk i denne saken, mener kunnskapsministeren.

– Jeg synes det er flott at elevene her stiller spørsmål og er kritiske til det de får se og høre i klasserommet. Skolen må ta med seg disse tilbakemeldingene.

På spørsmål om hun vil etterkomme Elevorganisasjonens krav om et møte om retningslinjer, svarer Melby i et skriftlig svar:

– Skolene har, og skal ha, metodefrihet. Det er ikke naturlig at departementet blander seg inn i hvem de inviterer inn i undervisningen. Om skoleorganisasjonene og Politidirektoratet ønsker å møtes og diskutere hvordan de skal samarbeide fremover, høres det ut som et positivt initiativ.

Politidirektoratet: Utelukker ikke et møte

– Vi er åpne for å vurdere alle initiativ som kan bidra til at vi leverer best mulig polititjenester tilbake til samfunnet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i et skriftlig svar til VG.

AVDELINGSDIREKTØR: Bjørn Vandvik i Politidirektoratet sier de er opptatt av at politiet skal lære av sine feil. Foto: Ørn E. Borgen

Han tilføyer at en viktig satsing i politiet er at de skal jobbe mer forebyggende – alene og sammen med andre.

– Jeg tror at alle som jobber i politiet med forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom går på jobb med gode intensjoner og et sterkt ønske om å gjøre en best mulig jobb, sier Vandvik, og fortsetter:

– Det vil likevel kunne oppstå tilfeller hvor man i ettertid ser at en gitt situasjon kunne vært løst på en annen måte, og da er det viktig at vi som etat tar lærdom av det.