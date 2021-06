Foto: Tore Kristiansen, VG

Askøy kommune får millionbot

Kommunen har fått bot på én million kroner etter drikkevannskandalen i 2019.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Boten knytter seg til brudd på drikkevannsforskriften, som manglende implementering av prøvetaking og manglende internkontroll.

I begynnelsen av juni 2019 begynte folk på Askøy å bli syke i form av mage og tarminfeksjoner.

Fredag 7. juni 2019 var det rimelig sikkert at forurensingen stammet fra et høydebasseng, som ble stengt og faset ut.

I løpet av perioden ble det registrert to dødsfall i kommunen. En av disse var et ett år gammelt barn. Politiet slår ikke fast om bakteriene fra drikkevannet var hovedårsak til dødsfallet.

«Når det gjelder de to dødsfallene så ble det i perioden for smitteutbruddet registrert to dødsfall ved Haukeland universitetssykehus, der det hos de avdøde ble påvist DNA fra bakterien Campylobacter juni. Denne bakterien er imidlertid ikke ansett som den hovedsakelige eller avgjørende dødsårsak hos de avdøde», skriver politiet i pressemeldingen mandag.