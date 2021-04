FEIL LUKT: – Det er ikke noe mål at den nye virkeligheten for en barnefamilie som vil kose seg i Frognerparken, skal være at de kjenner mer og mer hasjlukt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG. Foto: Line Møller

Vedum om rusreformen: − Høl i huet

Hvis rusreformen blir vedtatt, vil strafferammen være strengere for å drikke pils i park enn å ta narkotika, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

– Anne og Anders er i parken. Anne tar kokain og Anders tar en pils. Da er sanksjonsmulighetene større for politiet for den som drikker pilsen, enn for den som tar kokainen, med regjeringens forslag til avkriminalisering, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Strafferammen på brudd på alkoholloven er hele seks år. Men forbudet mot å drikke alkohol på offentlige steder som parker, blir sjeldent håndhevet hardt – og ikke med fengselsstraff for å drikke pils i park.

– Paradokset her er at man går motsatt vei. Høyre vil gjøre så du kan slå ned hardere på en ungdomsgjeng som drikker øl og lager litt støy, enn hvis den samme ungdomsgjengen hadde tatt kokain, sier Vedum til VG.

– Det er helt høl i huet at Høyre, Bent Høie og Erna Solberg synes det er bedre at en ungdomsgjeng driver med kokain, enn med øl.

I en e-post til VG svarer helseminister Bent Høie (H) på vegne av både seg selv og statsminister Erna Solberg.

– Her fordummer Vedum debatten om en viktig reform som skal bidra til at flere med rusproblemer for hjelp. Hans eksempel heller ikke riktig, skriver Høie.

Han understreker at politiet i verste fall kan bøtelegge de som drikker alkohol på offentlig sted, men at de først vil bli bedt om å slutte eller få alkoholen beslaglagt.

– Etter rusreformen vil personer som bruker ulovlige rusmidler i en park oppleve at politiet både kan undersøke om de har og bruker illegale rusmidler. Gjør de det, vil politiet ta det fra dem, skriver Høie.

IKKE ENIG: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Helge Mikalsen

Vil avkriminalisere narkotika

Med dagens lover straffes narkotikalovbrudd langt strengere, men Norge kan snart få ny ruspolitikk.

I februar la regjeringen frem sitt forslag til ny rusreform, men det er opp til Stortinget om bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika skal bli straffefritt.

I stedet for å få bøter eller fengselsstraff, vil regjeringen har obligatorisk innføring – med gebyr for dem som ikke møter opp.

– Så nei, ungdom vil ikke etter rusreformen oppleve at det er greit å bruke narkotika i en park, mens det er mer problematisk å drikke alkohol samme sted, skriver Høie.

– Alkohol er en lovlig vare

Senterpartiet vil skrote rusreformen, som de mener er «en gavepakke til gjengene».

– Funker det å straffe folk som drikker pils i park?

– Alkohol er en lovlig vare i Norge, så det er noe annet. Det er hvite penger og ryddige forhold, men likevel ganske strenge regler. Alle vet at det ikke er lov, men politiet vil se gjennom fingrene på det stort sett. Men hvis det er utagerende festing i et nabolag med folk som sover, så har politiet en mulighet til å slå ned hvis det blir et problem, sier Vedum.

– Er det færre som drikker pils i park fordi det er forbudt?

– Poenget er at hvis det er støy klokken ett om natten, så kan politiet stoppe det.

– Tror du det ville vært flere i parkene hvis det var lovlig å drikke pils i park?

– Jeg tror ikke det ville vært så stor forskjell, egentlig. Alkohol er en helt lovlig vare, som jeg tror 99 prosent av befolkningen mener det er riktig at er lovlig. Jeg tror ikke det hadde vært så stor forskjell, men vi har likevel den bestemmelsen sånn at hvis det blir et problem, så har politiet den muligheten. Det fungerer egentlig veldig bra sånn som det er nå.

EGENTLIG IKKE LOV: Alkoholloven forbyr å drikke alkohol på offentlig sted, for eksempel pils i park. Foto: Kyrre Lien

Oslo-politiet: Ikke fengsel for pils i park

Stabssjef Harald Nilssen i Oslopolitiet sier til VG at den normale bøtesatsen for å drikke alkohol på offentlig sted er 2500 kroner.

– Hva skal til for å bli bøtelagt?

– Det er litt situasjonsbestemt, men i mange tilfeller får vedkommende en bot hvis man ikke avslutter drikkingen og etterkommer politiets anmodning. Dette gjelder også hvis man for eksempel blir tatt flere ganger i løpet av en tidsperiode, sier han.

– Er fengselsstraff et av virkemidlene politiet bruker mot folk som drikker pils i park?

– Nei, hvis folk ikke retter seg etter politiets anmodning er det som oftest bøter som kan bli resultatet.

Høie: Vedum tar feil

Sp-leder Vedum sier at «Høyre vil gjøre så du kan slå ned hardere på en ungdomsgjeng som drikker øl og lager litt støy, enn hvis den samme ungdomsgjengen hadde tatt kokain».

– Her tar også Vedum feil. I tillegg til reaksjonen for narkotikabruk, vil politiet kunne bruke sin myndighet til å bortvise personer uavhengig av hvilket rusmiddel som benyttes, dersom noen oppfører seg på en måte som er til offentlig sjenanse eller fare for andre, skriver Høie i en e-post til VG.

– Synes du det er bedre at en ungdomsgjeng driver med kokain enn øl?

– Nei, derfor er jeg i motsetning til Vedum for en reform som gjør det lettere å hjelpe ungdommer som bruker narkotika. Vi vet at straffen ikke hjelper, skriver Høie.

– Ikke brukererfaring

Vedum mener også at regjeringen har foreslått at altfor store mengder narkotika skal bli straffefritt.

– Komiker Jonis Josef skriver på Twitter: «Trygve Slagsvold Vedum sa på debatten at to gram med kokain var 80 brukerdoser, og nå prøver venna mine å få tak i dealeren hans». Hvem er dealeren din?

– Det her er fra Helsedirektoratet, sier Vedum og ler.

– Jeg har aldri blitt eksponert for narkotika, heldigvis. Så det her er ikke brukererfaring, men Rustelefonen og Helsedirektoratets offentlige tall.