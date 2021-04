ENDTE HER: Ambulansens ferd endte i denne porten på Torshov i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Ambulansekaprer møter i retten – tiltalt for syv drapsforsøk

Mannen som kapret en ambulanse i Oslo risikerer forvaring om han blir dømt. – Flaks at ikke tvillinger ble drept, mener aktor.

Av Hanna Haug Røset og NTB

Publisert: Nå nettopp

Mandag starter rettssaken mot 33-åringen som er tiltalt etter at han i ruset tilstand kapret en ambulanse i Oslo høsten 2019.

– Det er åpenbart tilfeldigheter at dette ikke fikk et mer tragisk utfall. Han kjørte blant annet på en barnevogn med tvillinger, og det var flaks at de to barna ikke ble drept, sier statsadvokat Alvar Randa, som er aktor i saken, til NTB.

Bakgrunn: Slik var ambulansekaprerens fluktrute

33-åringen er tiltalt for syv drapsforsøk, grovt ran, grove trusler og brudd på veitrafikkloven, våpenloven og narkotikalovgivningen.

– Tiltalen gjenspeiler at vi anser handlingene som meget alvorlige. Vi mener kjøringen og måten den er utført på er å anse som drapsforsøk, sier Randa til VG.

ETTER VILLMANNSKJØRINGEN: I denne barnevognene lå det et tvillingpar på åtte måneder som mannen nå er tiltalt for å ha forsøkt å drepe. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det var 22. oktober 2019 at tiltalte krasjet sin egen bil for deretter å kapre en ambulanse på Rosenhoff i Oslo. Deretter fulgte villmannskjøring rundt i Torshov-området med politiet på hjul. Politiet avfyrte minst 19 skudd mot ambulansen under jakten.

Underveis kjørte ambulansen blant annet på en barnevogn der det lå et tvillingpar. Babyenes mor måtte ifølge tiltalen dra vognen til siden og selv kaste seg unna for å ikke bli truffet. Det samme måtte et eldre ektepar og to politimenn. Ingen av dem ble alvorlig skadet.

les også Ambulansekapringen: – Vi visste ikke om skuddene var inne eller utenfor

Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for store deler av den omfattende tiltalen, men ikke for drapsforsøk og ikke for trusler mot to politimenn på stedet.

– Det er ingen tvil om at det han gjorde var hasardiøst og forferdelig, men uenigheten ligger i om dette er drapsforsøk eller ikke. Han nekter straffskyld fordi han på inget tidspunkt har forsett om eller forsøkt å drepe noen, sier mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til VG.

FORSVARER: Øyvind Bergøy Pedersen er den tiltalte mannens advokat. Foto: Berit Roald

Ifølge tiltalen var 33-åringen i besittelse av nærmere 47 liter av det narkotiske stoffet GBL, i tillegg til noen hundre beroligende tabletter og mindre mengder amfetamin og heroin.

– Det er ikke bestridt fra vår side at særlig de sivile fornærmede i saken opplevde en reell frykt. Men for å kunne dømmes for drapsforsøk må han ha ønsket å ville drepe noen. Hans eneste tanke var at han ville unngå å bli tatt fordi han var i besittelse av store mengder GBL, noe han vil forklare seg nærmere om i retten, fortsetter forsvareren.

les også Tvillingmor om ambulansekapringen: – Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle

Statsadvokaten har lagt ned forbehold om at han kan komme til å legge ned påstand om forvaring.

– Han har flere dommer fra tidligere, har inntil oktober 2019 hatt et langvarig og betydelig rusproblem og er av de rettsoppnevnte sakkyndigevurdert å tilhøre en gruppe hvor det er forhøyet risiko for nye voldshandlinger, sier Randa.

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran og var ute på prøve da ambulansen ble kapret.

Det er satt av tre uker til rettssaken. Flere av de fornærmede vil forklare seg mandag.