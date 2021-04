Boris Johnson åpner mer av landet: − Jeg skal på pub

Storbritannia åpner flere butikker og puber kommende mandag. Da skal Boris Johnson ta seg en øl.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fra kommende mandag går Storbritannia over til steg to av gjenåpningen, bekrefter statsminister Boris Johnson mandag. Da gjenåpner frisører, butikker, treningssentre – og utendørs servering.

Johnson sier han selv skal på puben så fort den åpner.

– På mandag den 12. vil jeg gå på pub og forsiktig, men sikkert løfte en pint med øl til leppene, sier britenes statsminister.

Det betyr at steg to av fire på britenes gjenåpningsplan gjennomføres som planlagt.

Britene ønsker å åpne opp det aller meste innen 21. juni i år. Om det skjer, kommer an på både smittesituasjonen, muterte virus og hvor mange som da er vaksinert.

Johnson sier mandag at ingenting i dataene så langt tyder på at de kommer til å fravike tidsplanen.

ØL: Boris Johnson på pub ved en tidligere anledning. Foto: Reuters

Anbefaler ikke utenlandsferie

Smittetallene synker og stadig flere er vaksinert i Storbritannia. Nå mener Boris Johnson innsatsen åpenbart er verdt det – også i territoriene som ikke tilhører «fastlandet».

– Gibraltar er blitt en av de første stedene i verden som kan tilby vaksine til hele sin voksne befolkning, skryter statsministeren.

Likevel vil Johnson inntil videre ikke anbefale briter å booke sommerferie i utlandet. Bildet er fremdeles for uklart, mener han.

les også Full strid mellom EU og Norge om torskekvote

I en rapport publisert samme dag, konkluderer britiske myndigheter med at mutasjoner og vaksinenes effektivitet mot disse, gjør at de fremdeles trenger mer tid på å bestemme seg for om briter kan reise utenlands i sommer. Det melder Reuters.

– Vi vil bekrefte på forhånd om ikke-essensielle internasjonale reiser kan gjenopptas den 17. mai, eller om vi å vente lengre, heter det i rapporten.

BREXIT: Britene forlot EU ved utgangen av januar 2020. Foto: Olivier Hoslet / Pool

Flere vaksinerte

Storbritannia forlot den Europeisk Union (EU) ved utgangen av januar 2020 og har forhandlet sine egne vaksineavtaler.

Ifølge VGs oversikt har 46,3 prosent av befolkningen fått første vaksinedose, mens 8 prosent er fullvaksinerte.

Norge, som får sine vaksiner gjennom EU, har et mye tregere vaksineringstempo.

Her har 13,1 prosent fått første dose, mens 5,3 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

ÅPNER OPP: Britene håper å åpne opp det aller meste i landet den 21. juni. Foto: Fredrik Solstad

Gjenåpning etter planen

Johnson lanserte i slutten av februar en plan med fire tidsfrister for gjenåpning av Storbritannia.

Steg tre av fire for gjenåpningen er planlagt 17. mai. Da kan seks personer eller to husholdninger møtes innendørs.

I tillegg løftes de fleste restriksjonene på å møte folk utendørs.

Hvis alt går etter planen vil alle restriksjoner på å møte folk avvikles 21. juni. Da håper britene å åpne de fleste deler av økonomien som nå er stengt.