Se nå: Regjeringen om innføringen av nye tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør etter klokken 10 om nye coronatiltak i Stortinget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det blir ingen ny nedstengning i Norge nå, men regjeringen har varslet at de vil innføre nye tiltak for nettopp å hindre en nedstengning.

Regjeringen hadde tirsdag morgen et møte med de norske kommunene, som igjen står i frontlinjen for å bekjempe viruset. Når Støre redegjør for Stortinget etter klokken 10, får offentligheten også innsyn i de nye innstramningene.

Se det selv: Følg statsministerens tale til Stortinget i videovinduet. Han går på litt etter klokken 10. Klokken 12 blir det i tillegg en pressekonferanse hvor pressen kan stille spørsmål.

Dette er allerede innført:

Siden 19. november har det blitt strammet inn på flere områder.