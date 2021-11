Regjeringen anbefaler munnbind over hele landet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innfører nye karanteneregler for vaksinerte voksne og varsler innstramning på grensene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det blir ingen ny nedstengning i Norge nå. Statsministeren mener Norge tåler mer smitte enn tidligere, men påpeker at de må ha kontroll.

Derfor har de nå revidert den norske coronastrategien. Nå redegjør statsministeren i Stortinget om hva den nye strategien skal være.

Fra onsdag gjelder nye anbefalinger.

Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

De innfører også nye regler for karantene og smittede:

Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

– Mitt hovedbudskap i dag er at pandemien ikke er over, den har kommet inn i en ny fase, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– På den ene siden må vi finne de tiltak som gjør at vi ikke får overfylte sykehus. På den andre siden må vi unngå en ny nedstengning med de store sosiale og økonomiske konsekvensene vi vet det vil ha, sier Støre.

Vaksinekrav til kommunene

Statsminister Støre mener at vaksinering er det viktigste tiltaket. De planlegger for at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose før påske, og mener kommunene må klare å sette 400.000 vaksinedoser i uken fremover.

– Vaksinedekningen i Norge er god, det er likevel 350.000 personer over 16 år i Norge som ikke er vaksinert, påpeker Støre.

Statsministeren gir klar beskjed til kommunene om å få opp tempo i vaksineringen. Regjeringen sier kommunene må ha et vaksinasjonstilbud som ikke krever at man må bestille time.

Kommunene får nå «plikt til å tilby lett tilgjengelig vaksinetilbud», varsler regjeringen.

– Nå kommer en forskrift for å sikre et mest mulig tilgjengelig vaksinetilbud. Vi vil også opprette en nasjonal vaksinasjonstelefon som kan svare på faglige og praktiske spørsmål på ulike språk, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Støre annonserer ikke hvilke innstramninger det blir på grensene nå foran Stortinget, men sier:

– Vi jobber nå med nye innstramninger i grensereglene.

Det kan komme mer detaljer om det på pressekonferansen som er varslet klokken 12 i dag.

Dette er allerede innført:

Siden 19. november har det blitt strammet inn på flere områder.