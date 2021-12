FORSTÅR: Restauratør Kay Johnsen ved Engebret Café sier han skjønner at folk blir bekymret for å samles.

Flere avbestiller julebord: − Full forståelse

Mange velger å avlyse julebord, selv om myndighetene sier vi får lov. Flere av Oslos restauranter sier de forstår at folk er usikre nå.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I motsetning til i fjor, fraråder ikke myndighetene å gå på julebord i år. Men med stigende smitte og uro rundt den nye virusmutanten omikron, er det mange selskap som likevel velger å avstå fra fest og moro.

Flere av Oslos mest populære julebordsrestauranter ser det skje.

– Det er en del som avbestiller. Noen ringer og er veldig lei seg fordi de tror vi skal bli sinte hvis de kansellerer, men dette har vi forståelse for. Vi har jo levd i dette i nesten to år nå, sier Kay Johnsen hos Engebret Café i Oslo til VG.

Mer avstand og munnbind

I likhet med andre bransjer, har også restaurantbransjen måtte tilpasse seg den nye hverdagen etter corona.

Engebret Café, for eksempel, tar inn færre folk i lokalet i år.

Et fullbooket spisested holdt tidligere 240 gjester, nå er det 50 mennesker mindre, og dermed regnes det som fullt med 190 gjester.

– Hvis «meteren» skulle bli gjeninnført, så måtte vi rigge til at vi kunne gjøre det uten at det blir for krevende, sier Johnsen.

Ved spisestedet Gamle Raadhus i Oslo sentrum har de også innført tiltak:

Der sørger de for at hele første bordsetning er ute før andre bordsetning kommer inn, slik at de unngår at det blir så mange mennesker samlet i lokalet på en gang.

Også hotellkjeden Nordic Choice har tatt grep: De har gjeninnført munnbind for sine ansatte i restaurantene som et preventivt tiltak.

JULETID: Kokk og eier av Gamle Raadhus, Jørn Lie, serverer blant annet pinnekjøtt til julebordsgjester hvert år.

– Mer forsiktige

Ikke bare restaurantene, men også gjestene har endret seg i år, forteller restauratør Johnsen ved Engebret Café.

– Folk er roligere i år enn ellers, og de er flinke å holde avstand og bruke munnbind når de kommer inn i lokalet. De oppfører seg veldig fint. Jeg tror både vi og gjestene våre har lært mye av det siste halvannet året, sier Kay Johnsen til VG.

Ved spisestedet Gamle Raadhus i Oslo sentrum har de også fått inn en del avbestillinger de siste ukene.

– Det virker som det er store selskaper som ønsker å være litt mer forsiktige, slik at de heller sender ut mindre grupper av gangen. Og så er det selvfølgelig enkelte grupper som blir færre enn planlagt, fordi noen kjenner symptomer på luftveisinfeksjoner, og dermed følger anbefalingen om å holde seg hjemme, sier daglig leder og eier av Gamle Raadhus i Oslo, Jørn Lie.

Oppfordrer til å følge råd

Etter et svært utfordrende 2020, startet denne høsten strålende for restaurantbransjen. På Engebret Café kunne Johnsen og hans kolleger notere seg at julebordene var nesten fullbooket allerede i august.

– Vi merket at folk var sugne på å spise julemat, sier restauratøren til VG.

Omsetningen for Johnsen er oppe på 2019-nivå nå.

På Gamle Raadhus er Lie glad for å legge fjorårets triste julesesong bak seg.

– Vi var veldig glade da Raymond Johansen sa at vi kan gå på julebord, så lenge vi er forsiktige.

Lie oppfordrer folk til å gå ut og hygge seg på julebord, og samtidig følge rådene fra myndighetene.

– Noen ringer og spør hva slags regler som gjelder for å gå ut og spise nå. Det er jo ingen spesifikke regler for oss, men hvis alle følger de anbefalingene som gjelder for all sosial omgang nå, og husker på at disse gjelder ikke bare ved ankomst, men hele kvelden, så kan vi fortsette å hygge oss sammen, og unngå nedstengning, sier restauranteieren.

Hos Nordic Choice stemmer de i budskapet.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal bli trygt å gjennomføre julebord hos oss. Jeg forstår at folk er urolige, men det er viktig for mennesker å møtes, og viktig for bransjen at det er aktivitet, sier administrerende direktør Torgeir Silseth.