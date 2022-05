NYE GREP: Det var duket for folkemøte i Kirkenes mandag kveld. Tidligere Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen oppfordret til nye grep for å sikre bosetting langs den russiske grensen.

Vil ha lavere skatt nær russer-grensen: − Må se på drastiske tiltak

KIRKENES (VG) Tidligere Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) mener det må mer drastiske tiltak til for å gjøre det attraktivt å bo her.

Av Oda Leraan Skjetne

I byen med sine russiske veiskilt, og kjælenavnet Lille Murmansk, har et tettere samarbeid med Russland blitt dyrket i årtier. Så snudde det helt med Ukraina.

Kirkenes er i en veldig vanskelig situasjon nå, er det klare budskapet fra den tidligere Ap-ordføreren.

– Nå ser vi hvor viktig det er at man har en stabil befolkning langs grensen. For det er bare én plass hvor Norge møter en komplisert nabo, og det er grensen her i Sør-Varanger, sier Rafaelsen.

– Hvis vi ikke nå gjør kraftige grep, vil befolkningen bli ytterligere redusert. Det er den store krisen nå, sier Rafaelsen.

Ukraina-krigen har igjen satt fyr på debatten om å sikre norsk bosetting her oppe, hvor de norske sanksjonene mot Russland har rammet spesielt hardt.

– Jeg snakker stadig med unge folk som vurderer å selge huset sitt, sier tidligere ordfører Rafaelsen, som velger å beskrive regionen med et engelsk sitat:

«If you don’t use it, you lose it».

– Tiden er moden for å se på drastiske personrettede tiltak for å få til en stabil bosetting i Sør-Varanger, mener den tidligere ordføreren.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Kirkenes mandag, ble han møtt med flere forslag: Svalbard-skatt, boplikt for Forsvaret – og slutt på skattefordeler for ukependling.

VURDERER: På besøk i Kirkenes sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de må ha en grundig gjennomgang av hva som virker og hvor de må tenke nytt.

Hardt ut mot ukependling til Finnmark

Rafaelsen tror lavere skatt på inntekt kunne gjort det mer attraktivt å bosette seg i Kirkenes, akkurat slik det er på Svalbard, som for beboere har egne og mer lukrative skattesatser.

– Jeg mener at Sør-Varanger av sikkerhetspolitiske grunner bør få Svalbard-skatt. Det hadde vært en stimuli, sier den tidligere ordføreren.

Info Skattesatser på Svalbard Lønnstrekk på Svalbard har følgende satser: Lav sats (8 pst.), høy sats (22 pst.) Skatten beregnes med en lav sats for inntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med en høyere sats for overskytende inntekt. Trygdeavgift av lønn mv. er 8 pst. Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 pst. Vis mer

Nå mener han for mange jobber i Finnmark på det han kaller «Nordsjø-turnus». Pendlere som er bosatt og skatter andre steder, men flyr inn i ukedagene eller i perioder for å jobbe.

– Det er en kanskje en av de største samfunnsmessige problemene vi har i Sør-Varanger, mener Ap-toppen.

Han får støtte fra sjefen for den lokale hjørnestensbedriften Kimek, som ble etablert i 1986 med den russiske fiskeriflåten i Barentshavet som hovedmarked.

– De som ukependler kan gjøre en kanonjobb der de jobber, men de bidrar ikke til samfunnet. Du bygger ikke samfunn om du ikke er på plass. Du skal ha unger i idrettslag, du skal være med i Lions eller Rottary. Vi må bosette folk der jobbene er, hvis ikke har vi tapt, Kimek-sjef Greger Mannsverk.

KLAR BESKJED: Kimek-sjef Greger Mannsverk (t.v.) ga Støre klar beskjed om at man ikke bygger samfunn med folk pendler inn. «Vi må ta tilbake hvor viktig det er at folk bor der de jobber», sier Mannsverk.

Tidligere ordfører Rafaelsen mener også det bør være boplikt for Forsvaret.

– Før bodde Forsvaret her, nå er alle øvrige offiserer på Østlandet i helgen. Vi satser bare på at det ikke blir noe i helgene her når alle er på Østlandet, sier Rafaelsen, for å sette det litt på spissen.

Vil ha slutt på pendler-fordeler

Skipsverftet Kimek har fått 70 prosent av sin omsetning fra handel med russiske kunder. Og ga også Støre klar beskjed om endring i skattefordeler:

– Vi ønsker at de må fjerne muligheten til at man kan pendle sørfra til Finnmark og slippe å betale arbeidsgiveravgift. I dag er Finnmark en nullsone i arbeidsgiveravgift, det betyr at vi slipper utgifter på toppen av lønnen på 14,1 prosent, påpeker Mannsverk.

Men det gagner altså også dem som bare pendler opp:

– Det er helt misforstått. De må fjerne dette her, sier Kimek-sjefen i en klar beskjed til statsministeren.

Dette svarer Støre

– Det synes jeg er et av de eksemplene vi må se nærmere på, er Støres svar til Kimek-sjefen.

På forslaget om boplikt for Forsvaret, svarer han ikke like positivt:

– Jeg tror ikke plikt for forsvarsansatte løser denne utfordringen. Vi må ha som hovedprinsipp at det er attraktiv å bo og ha lagt til rette for det. Men det er flere problemstillinger vi ser nå med folk som pendler ut og pendler inn og vi må i alle fall ikke ha et regelverk som oppmuntrer til det, sier statsministeren.

Hans Hatle i Barents safari tok også til orde for Svalbard-skatt i iFinnmark i mars. Støre vil ikke avvise Svalbard-skatt som en løsning, men understreker at det er flere andre slike fordelsordninger for Finnmark. Som at du kan få slettet studielån.

– Det er allerede tiltak på skatt som favoriserer det å bo i Finnmark, så får vi vurdere om det også kan være andre tiltak, sier Støre.