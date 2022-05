Lørenskog-saken: Kryptomiljø hadde møter ved Bunnpris-butikken

Politiet er interessert i et SIM-kort som knyttes til en Bunnpris-butikk i Oslo i 2017. Bare noen hundre meter unna samlet et kryptomiljø seg i samme periode.

Mandag denne uken ba politiet om hjelp fra publikum i jakten på informasjon om totalt 20 norske telefonnumre som var til salgs i en Bunnpris-butikk i Lofotgata 2 ved Alexander Kiellands plass i Oslo i perioden mai til desember 2017.

Et av disse telefonnumrene – 40 74 56 68 – kan knyttes direkte til de avanserte planleggingsskrittene før Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.







Sammen med en stjålet passkopi, en falsk e-post-adresse og en firmaadresse i Mandal ble dette telefonnummeret brukt for å opprette en konto på en vekslingsbørs for kryptovaluta.

I den samme tidsperioden som telefonnummeret var tilgjengelig for salg i Bunnpris-butikken, var Alexander Kiellands plass et samlingssted for mange kryptovaluta-interesserte.

Sommeren 2017 åpnet et kontorfellesskap dørene kun 300 meter unna Bunnpris-butikken. Her ble landets første minibank for bitcoin etablert, og kontorfellesskapet tiltrakk seg mange med interesse for kryptovaluta.

Denne sommeren og høsten ble det arrangert flere foredrag om temaet.

I umiddelbar nærhet lå det også en restaurant hvor mange kryptointeresserte pleide å samle seg. Restauranten var en av de første i Norge som innførte bitcoin som et betalingsalternativ.

En av gründerne bak kontorfellesskapet uttalte i juli 2017 at målet deres var å etablere ti minibanker i Norge i løpet av dette året. Slik endte det ikke.

VG har forsøkt å komme i kontakt med gründeren, men uten hell.

Minibanken lot folk kjøpe bitcoin for norske krone mot et lite gebyr – og gründeren fortalte at den første kunden allerede hadde vært innom på dette tidspunktet.

Krypto-eksperten Torkel Rogstad forteller at kafeen kontorfellesskapet i flere år var en samleplass for bitcoin-miljøet, både i form av arrangementer og et sted å henge med venner med felles interesse.

Han var der første gang på et møte arrangert av Norges bitcoin- og blockchainforening i 2017.

– Stemningen var elektrisk og det var masse folk i salen, sier Rogstad.

VG har også vært i kontakt med flere andre personer som har vært en del av miljøet rundt Alexander Kiellands plass i 2017–2018. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Øst politidistrikt kartlegger nå hvem som har vært i området på relevante tidspunkt.

«Kryptomannen» i avhør: Deltok på møter

Det var i kontorfellesskapet at foredragene om kryptovaluta ble arrangert. På disse møtene deltok personer med kompetanse på kryptovaluta.

En av disse personene var en mann i 30-årene fra Romerike, som senere ble pågrepet og siktet i Lørenskog-saken. Han har fått tilnavnet «Kryptomannen» på grunn av sine gjentatte møter om kryptovaluta med medsiktede Tom Hagen i 2017 og 2018.

Han ønsket at Hagen skulle investere i et krypto-prosjekt.

Både «Kryptomannen» og Tom Hagen er fortsatt siktet i Lørenskog-saken. Begge nekter straffskyld.

I politiavhør har «Kryptomannen» forklart at han deltok på to eller tre møter som ble holdt i kontorfellesskapet på Alexander Kiellands plass i 2017 – og muligens i 2018. Ifølge «Kryptomannen» dreide møtene seg om kryptovaluta, mining og strømforbruk.

I tillegg forklarte han at han nevnte sitt eget kryptoprosjekt og at han hadde en potensiell investor fra strømbransjen.

Kontakten mellom Tom Hagen og «Kryptomannen» skal ha ebbet gradvis ut i 2018. I tillegg har både kontorfellesskapet og restauranten blitt lagt ned.

«Kryptomannen» forsvarer, advokat Dag Svensson, ønsker ikke å kommentere saken.

FORSVARER: Advokat Dag Svensson representerer «Kryptomannen» i Lørenskog-saken.

Politiet: Naturlig å kartlegge området

VG har stilt politiet flere spørsmål om den geografiske nærheten mellom Bunnpris-butikken og kontorfellesskapet på Alexander Kiellands plass, som var et slags arnested for kryptomiljøet i Norge i 2017–2018.

Blant annet om politiet har sjekket at det kan være en forbindelse og om hvordan politiet kartlegger hvem som oppholdt seg i området i den aktuelle tidsperioden.

Politiet har valgt å gi et generelt svar på spørsmålene:

– Når vi nå står ovenfor en ny lokasjon i saken, representert ved et mulig utsalgssted, vil det være et naturlig etterforskningsskritt å kartlegge hvem som har vært i området på relevante tidspunkt, sier svarer påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i en e-post til VG.

– Vi ønsker ikke å kommentere opplysninger knyttet til enkeltpersoner eller konkrete miljøer. Den videre etterforskningen vil vise i hvilken grad dette bare vil gjelde for Iladalen, eller også et eventuelt nytt utsalgssted for 68-nummeret.

VGs krimekspert Øystein Milli mener det er umulig å si noe sikkert om hvorfor det aktuelle telefonnummeret ble brukt i planleggingsfasen eller om hva slags tilknytning en eller flere gjerningspersoner eventuelt hadde til området rundt Bunnpris-butikken i Oslo.

– Men jeg mener det er interessant at gjerningsmennene for det første har oppgitt nummeret til et kontantkort som da var dødt i denne perioden – og for det andre at dette kortet var til salgs i et område hvor folk med stor interesse for kryptovaluta frekventerte. Kan dette være tilfeldig?