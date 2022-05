OSLO: I hovedstaden er det meldt opptil 18 grader torsdag og fredag.

Nå kommer varmen: − En liten smak av sommer

Torsdag og fredag kan det bli opp mot 20 grader flere steder i Sør-Norge. Dermed fortsetter også den store skogbrannfaren.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er igjen klart for å finne frem sommertøyet. I hvert fall for noen dager.

Nå kommer nemlig en høytrykksrygg over Sør-Norge.

Østafjells får det beste været de neste dagene, og kan vente seg temperaturer opp mot 20 grader torsdag og fredag.

– Det blir en liten smak av sommer. Gjennom helgen synker det litt Østfjells, men holder seg på 13–15 grader, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg.

Info Har du alltid lurt på hva Østafjells betyr? Med dette menes den delen av Sør-Norge som ligger «øst for fjellene», altså øst for den lange fjellkjeden som starter i sør med Setesdalsheiene og fortsetter nordover til Dovrefjell. Vis mer

I hovedstaden er det meldt opptil 18 grader torsdag og fredag.

Ellers vil temperaturene i resten av Sør-Norge ligge jevnt på 10–12 grader lørdag og søndag.

Vinteren gir seg ikke i nord

På Vestlandet og i Trøndelag blir det vått fredag, og det blir en del vind i Midt-Norge.

– Vi kommer til å se sørvestlig kuling på kysten, og det vil også bli kjøligere i Trøndelag og Møre og Romsdal, med rundt 5 grader i Trondheim, sier Wiberg.

Mens Nord-Norge får «ganske mye vær», med et lavtrykk som først passerer natt til fredag.

– Det blir Nordland og Troms som får mest vind og nedbør, men det er ganske mildt, så det vil nok komme som regn fredag og lørdag. I Bodø vil det ligge på rundt 10 grader fredag, og 3–4 gjennom helgen.

Søndag kan temperaturene komme ned mot null, og nedbør kan dermed falle som snø denne dagen i Finnmark og Troms.

– Vinteren har ikke helt tenkt til å gi seg i nord, sier Wiberg.

Fortsatt stor skogbrannfare

Det er for tiden stor skogbrannfare i Sør-Norge etter en lang periode uten regn, og brannvesenet rykker stadig ut til nye branner.

– På Vestlandet vil nok brannfaren stedvis bli borte på grunn av nedbør, mens Østafjells opprettholdes det tørre været. Det er ekstremt tørt nå, sier meteorologen.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for hele Sør-Norge. Brannvesenet har bedt folk om å droppe engangsgrillen, og oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige.

KNUSKTØRT: En brannmann i arbeid ved en skogbrann mellom Enningdalen og Kornsjø ved svenskegrensen sør for Halden mandag denne uken.

– Skal man på tur i skog og mark, så fortsett for all del med det. Men tiden er nok inne for å prøve noe annet enn grillpølser, sa brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat til NTB tirsdag.

Hittil i år har brannvesenet rykket ut på over 600 oppdrag relatert til gress- og skogbranner. Bare i Oslo har brannvesenet rykket ut på nær 50 slike oppdrag.

– Det er et ganske høyt tall. Det er rett og slett ekstremt tørt nå, sier Halvorsen.

Årets april måned var den niende tørreste på Østlandet siden år 1900. Skogbrannfaren er nå på et langt høyere nivå enn det som er vanlig på denne tiden av året.