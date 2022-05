– SNU: Tore O. Sandvik fastslår at det bare er en utvei i saken han er engasjert i: – At regjeringen snur.

Ap-topp ut mot egen regjering: − De må bare snu

OSLO SPEKTRUM (VG) Sentralstyremedlem i Ap, fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, raser mot egen regjering, etter utsettelse av Ocean Space i Trondheim.

Byggingen av havforskningssenteret Ocean Space bør utsettes til senest 2025, foreslår regjeringen.

– De må bare snu. Så enkelt er det, sier Sandvik til VG på NHOs årskonferanse torsdag.

Han sier det er fullstendig meningsløst at regjeringen den ene dagen legger frem en gigantisk havvind-satsing, mens de den andre dagen utsetter senteret som skal bidra med havvind-teknologi.

– For å lykkes offshore er det avgjørende at Norge greier å bygge teknologien selv i stedet for å kjøpe det i utlandet.

– Det er din egen regjering som gjør dette?

– Det er et arbeidsuhell og det må repareres i Stortinget.

– Det betyr at det er andre partier som må redde det?

– Eller at regjeringspartiene snur. Hvis ikke påfører de prosjektet en ekstrakostnad på 750 millioner kroner. Det er ikke en innsparing, men en utgiftsdriver. De setter norsk havvindsatsing i fare.

KRITISK: Sandvik tegner og forteller og viser bilder fra senteret i Trondheim, hvor ansatte flytter.

– Hvordan?

– Det beste eksemplet er Equinor, som sammen med andre bygger en havvindpark for tiden utenfor New York:

– Vindmøllene der er bunnfaste og 260 meter høy. Helt i toppen der, er rotorbladene. Cellen de er festet i, veier like mye som 40 personbiler.

– Må testes og testes

Han fortsetter:

– Når en lignende mølle skal stå langt ut i havet og skal tåle en tropisk storm, da må det utvikles ny teknologi, som må testes og testes om og om igjen. Det er her Ocean Space er helt avgjørende for å kunne bidra til å løfte norsk havvind.

Han legger til:

– Med mindre norske selskaper reiser til Kina for å kjøpe slik teknologi. Men da får vi ikke det norske havvindeventyret regjeringen har lagt opp til at vi skal utvikle.

KRITISK: Trondheims ordfører, Rita Ottervik fra Ap, er svært skuffet over regjeringen Støre.

Ottervik: Ikke gitt råd

Trondheims ordfører, Rita Ottervik, sier til TV2 at hun er svært kritisk til at de lokale Ap-politikerne ikke er blitt kontaktet før beslutningen ble tatt, for å gi råd og faktagrunnlag:

– Det har ikke noe vært noe prosess, sier Ottervik til VG.

Hun sier at beslutningen virker å være tatt på sviktende grunnlag og hun tror at Norge vil miste tronen på havforskning til andre land når de utsetter prosjektet.

Hun får støtte av Amund Hellesø (Ap) i Nærøysund, Ole Haugen (Ap) i Hitra og varaordfører Knut Arne Strømøy (Sp) i Frøya kommune.

– Utsettelsen av byggestart for nytt Ocean Space Centre er dramatisk og setter hele prosjektet i spill, skriver de i en felles uttalelse.

MISFORNØYD: LO-leder Peggy Følsvik.

– Ikke veldig smart

LO-sjef Peggy Følsvik ber regjeringen se på kuttet på nytt.

– Vi er litt spørrende til at akkurat dette kuttet kommer. Dette er et viktig verktøy i satsingen på nye næringer som vi skal inn i, som havvind, sier Følsvik til VG.

Hun sier at forskningssenteret er viktig for å bygge nye arbeidsplasser og ny teknologi.

Følsvik sier at LO har jobbet for forskningssenteret i flere år og opplyser ikke har blitt spurt om råd av regjeringen før revidert ble lagt frem.

– Vi vil be regjeringen se på dette en gang til. Dette var ikke noe særlig og det virker ikke veldig smart akkurat nå, sier hun.

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia, NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, er like kritisk.

– Det er uforståelig at regjeringen kutter i budsjettet og utsetter Ocean Space Centre i flere år, skriver han i en e-post til VG.