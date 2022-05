VARMEKASSER: Maten fraktes i store varmebeholdere som stables bak i Morten Hedenstrøms Skoda Rapid 2017-modell.

Kjører ut mat til eldre – det ble et pengesluk

Morten Hedenstrøm (76) jobber gratis med å kjøre ut mat til eldre, men tapte så mye penger på å bruke egen bil at han vurderte å slutte.

Av Stella Bugge

Kilometergodtgjørelsen dekket rett og slett ikke kostnadene. Så fant Vestby kommune en løsning. Dermed kunne han fortsette.

Den pensjonerte læreren fra Son har jobbet for frivillighetssentralen i drøyt to år. Han kjører ut varm mat til eldre i kommunen tirsdag og torsdag. Maten, forteller Hedenstrøm, henter han på Vestby sykehjem for så å kjøre den ut i store varmebeholdere. Selv på julaften var han i sving.

– Jeg kjører på kryss og tvers i kommunen, opp mot seks mil to ganger i uken med 24–25 stopp hver gang. Statens satser for kilometergodtgjørelse på 4,03 kroner holder ikke med dagens drivstoffpriser. I tillegg kommer dyrere forsikring fordi jeg kjører så langt og slitasje på bilen, sier Hedenstrøm til VG.

Av de 4,03 kronene per kilometer er 3,50 kroner skattefrie. De siste 53 ørene må han skatte av.

Satsen var høyere før

Hedenstrøm er ikke alene om å irritere seg over at den skattefrie satsen har stått stille siden 2017, ja kjøregodtgjørelsen har faktisk blitt redusert.

I 2015 fikk man nemlig 4,10 øre skattefritt per kilometer til og med 10.000 kilometer for å bruke privat bil i jobben mens dette ble kuttet til 3,80 kroner i 2016. I 2017 ble den skattefrie delen satt videre ned til 3,50 kroner, og det er den fortsatt. Til sammenligning fikk man 3,90 kroner per kilometer skattefritt i 2012.

– Jeg kjørte helt klart med tap og vurderte sterkt å slutte, forteller Hedenstrøm.

Men han trives med matutkjøringen og føler at de eldre setter pris på at det er samme mann som kommer jevnlig.

– Jeg gjør ikke dette fordi jeg er avhengig av pengene. Jeg gjør det fordi jeg har tid og synes det er en hyggelig oppgave. Kommunen trengte sjåfører og jeg er glad i å kjøre bil, sier 76-åringen som er veldig takknemlig for at rådmann Sjur Authen i Vestby kommune har funnet en løsning.

– Vi har gitt sjåførene et lastetillegg på to kroner kilometeren. Vi følger statens regulativ og det gjelder alle i kommunen, sier Authen til VG.

Dette tillegget ble innført tidligere i år.

«PIZZABILEN»: Arfinn Særheim har kjøpt seg en egen bil, en Peugeot, som han bare bruker i jobben. 56-åringen må nemlig ha med seg en del utstyr når han reiser på gårdsbesøk på Jæren. I tillegg har han en vanlig privatbil.

Får en krone ekstra

Arnfinn Særheim (56) fra Vigrestad på Jæren får ekstra kjøregodtgjørelse av arbeidsgiveren for ikke å gå med underskudd på å bruke egen bil i jobben.

– Drivstoffprisene har steget 10 kroner literen på to år, men staten hever ikke satsene, sier Særheim til VG.

Han er rådgiver i Norsk landbruksrådgivning og kjører mye når han reiser rundt til bønder på Jæren. Rundt 12.500 kilometer i året sitter Særheim bak rattet i embeds medfør.

– Vi i Rogaland har fått en krone ekstra per kilometer og det hjelper på, men ikke alle får det. Og den ekstra kronen må vi skatte av. Og kjører du mye i jobben, må du betale mer for å forsikre bilen, sier Arnfinn Særheim.

KJØRER MYE: Arnfinn Særheim jobber som HMS-rådgiver hos Norsk landbruksrådgivning (NLR). Det betyr mange timer bak rattet i privatbilen på Jæren.

Gisle Tungland, daglig leder i Norsk landbruksrådgivning Rogaland, forteller at den ekstra kronen ble innført før drivstoffprisene føk i været.

– Det gjorde vi rett og slett fordi den statlige satsen ikke dekker kostnadene for den enkelte medarbeiders bruk av egen bil. Nå burde vi egentlig lagt på enda mer, men vi forventer at staten øker satsen, sier han til VG.

– Det er lenge siden den statlige satsen dekket kostnadene, og det betyr skatt for den ansatte og arbeidsgiveravgift for oss. Det er lite næringsvennlig, legger han til.

Statsbudsjettet

Statens satser blir til gjennom årlige forhandlinger mellom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene i staten.

– Det er ikke naturlig at politisk ledelse kommenterer dette et halvt år før nye forhandlinger finner sted, skriver kommunikasjonsenheten i KDD.

Ifølge Finansdepartementet er det for 2021 beregnet at den skattefrie satsen på 3,50 kroner per kilometer var høyere enn de faktiske, variable kostnadene ved bruk av privatbil til yrkeskjøring. Det var også tilfellet i 2016 og 2017, da den skattefrie satsen redusert i budsjettforhandlingene.

– Hvorvidt utviklingen i de variable kostnadene ved bruk av egen bil tilsier endringer i den skattefrie satsen vurderes i den ordinære budsjettprosessen. Statsbudsjettet for 2023 presenteres 6. oktober 2022, skriver statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i en e-post formidlet via Finansdepartementets kommunikasjonsenhet.

LO Stat forventer at satsene jekkes opp i år.

– Dette er noe vi har jobbet med i disse forhandlingene over flere år. Drivstoffutgiftene har økt ekstremt det siste året og det må kompenseres, sier Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

BILGODTGJØRELSE: Trond Vegard Sæle får 20 000 kr i året fra arbeidsgiver for å dekke faste utgifter til bilhold. Som han må skatte av. 36-åringen forteller at av de 1666 kr det utgjør per måned går rundt en tusenlapp til å dekke forsikringen som er høy siden han kjører opp mot 35 000 km i året.

– Staten bør på banen

Trond Vegard Sæle (36), 2. nestleder i fagforeningen Negotia, forteller at kjøregodtgjørelsen er en «snakkis» blant medlemmene.

– Mange er selgere eller rådgivere og bruker bilen mye i jobben. Mens bensinprisen har gått opp over 40 prosent og dieselen 50 prosent fra mars 2021 til mars 2022 har kjøregodtgjørelsen stått bom stille. Staten bør komme på banen her og gjøre noe med satsene. Arbeidsgivere må også må ta et ansvar og finne lokale løsninger, sier han til VG.

Sæle jobber som selger i Ringnes. Han bor i Sandefjord men salgsruten hans er i Drammensområdet, og han kjører 30.000–35.000 kilometer i året. 36-åringen understreker at bilen er helt nødvendig for å kunne gjøre jobben.

– Den er like viktig for oss som datamaskinen er for de som jobber på et kontor.

Sæle forteller at han får 20.000 kroner årlig for å dekke faste kostnader som forsikring og billån i tillegg til kilometergodtgjørelse basert på statens statser

– Flere medlemmer i klubben har kontaktet meg. De bekymrer seg over at godtgjørelsen ikke dekker kostnadene etter prisøkningen på drivstoff. Jeg er heldig, i høst fikk jeg refinansiert billånet og bakt det inn i boliglånet. Det gjør at klarer meg, sier Sæle som kjører en bensindrevet Opel Astra 2016 modell.

Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes, bekrefter at noen ansatte som bruker privat bil i tjeneste får en brutto bilgodtgjørelse, som nå er på 20.000 kroner, i tillegg til statens satser per kilometer.

– Det har vi gjort i mange år og er ikke knyttet til den siste tids økte priser på drivstoff. Vi er i dialog med fagforeningen om dagens krevende prissituasjon på drivstoff, skriver han i en sms.