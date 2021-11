VIL HOLDE ÅPENT: Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at Helsedirektoratet har anbefalt nasjonale og lokale tiltak, som skal bidra til å unngå en ny nedstenging.

Guldvog: − Vi vil forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt

Helseministeren har bedt om konkrete råd og anbefalinger for coronatiltak i Norge. Dette sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi vil forsterke de samlede tiltakene, både lokalt og nasjonalt, og hindre at helsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten blir for presset. Vi må opprettholde et godt tilbud til pasientene våre, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det vil til dels handle om å forsterke de anbefalingene som allerede er gitt nasjonalt, men også forsterkede nasjonale tiltak:

– Både når det gjelder testing og karantene, og kanskje når det gjelder bruk av coronasertifikat og tiltak som er rettet mot de som passerer grensene våre, særlig uvaksinerte, sier han.

– Så dere ønsker å forsterke tiltakene i Norge?

– Ja, vi ønsker å forsterke de samlede tiltakene og effekten av dem, men vi understreker samtidig at vi ønsker å gjøre dette på en måte som gir et så lite samlet tiltakstrykk som mulig. At så mye av samfunnet som mulig kan være åpnet, og at barn og unge i veldig stor grad slipper tiltakstrykk, utover testing.

Guldvog opplyser at Helsedirektoratet har fått et oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å se på tiltak både nasjonalt innelands og ved innreise som kan bidra til at vi slipper mer inngripende tiltak, men at det er regjeringen som tar de endelige beslutningene.

– Sånn som du ser situasjonen nå, mener du det er behov for ytterligere nasjonale tiltak?

– Et nasjonalt tiltak som kan være aktuelt i tillegg, er å gi mulighet for å bruke coronasertifikatet. Et annet er å justere på TISK-metoden, altså hvordan vi bruker testing og karantenering, sier Guldvog.

– Vil dere fjerne mulighet for å teste seg ut av karantene?

– I dag er det ikke smittekarantene for nærkontakter. Smittekarantene er erstattet ved ulike testgregimer. Vi erfarer at dette har gitt ganske store lekkasjer blant husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Derfor ser vi litt nærmere på hvordan testing og bruk av karantene bør innrettes i disse situasjonene. Jeg må understreke at det ikke er truffet noen beslutning som følge av dette, sier Guldvog.

Disse tiltakene har Helsedirektoratet vurdert:

Coronasertifikat

– Enten i de områdene som har mye smitte, for å kunne holde åpent. Eller å ta i bruk koronasertifikat i en større del av landet, i deler det er ikke er utbrudd, for å hindre at det blir utbrudd og større smitte. Begge de mulighetene har vi sett på. Da kan det bli mulig å ta det i bruk ved større arrangementer, ved for eksempel kinoer, restauranter og så videre, der mange mennesker samles i det offentlige rom. Koronasertifikatet kan hindre at man ikke trenger å ta aktiviteter ytterligere ned. Det vil gjøre at det er en lavere risiko for at man får smitteutbredelse under arrangementer eller andre steder man tar sertifikatet i bruk.

– Dere har sett på en mer utstrakt bruk enn hva vi har hatt tidligere, med for eksempel kino og restauranter?

– Vi har sett på det. Og vi har naturligvis ikke konkludert, men formålet med koronasertifikatet vil være å hindre at det er nødvendig å gå til ytterligere begrensninger. Koronasertifikatet blir på den måten et alternativ til ytterligere begrensninger.

Han påpeker at det ikke er nødvendig å definere corona som et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom for å ta i bruk coronasertifikat. På spørsmål om de nå vil redefinere, svarer han:

– Vi vurderer dette fortløpende.

Danmark innfører fredag coronasertifikat i utelivet, innendørs serveringssteder, arrangementer og aktiviteter med over 200 innendørs og 2000 utendørs. Det vil også gjelde i for eksempel badeland, lekeland, fornøyelsesparker, spillehaller, kasino og konferanser, foredrag og messer.

– Kan en slik løsning bli aktuelt i Norge?

– Det kan det. Vi jobber med dette i to faser. Den første fasen vil være en løsning hvor vi raskt kan etablere en coronasertifikatøsning i kommuner som allerede har innført tiltak. Så vil det være å bruke det i større omfang, slik man ser i Danmark.

– Hvis det blir åpnet for at kommunene får bruke coronasertifikat, vil det settes begrensninger på hvordan de skal gjøre det, så det ikke blir store forskjeller i reglene mellom kommunene?

– Nå er ikke dette landet endelig ennå, men vi sikter mot en løsning hvor vi får en relativt lik praksis ulike steder. Vi vil presiesere områder og hvordan det anbefales at coronasertifikatet blir tatt i bruk. Det vil samtidig være muligheter for kommunene å gjøre egne vurderinger.

Uvaksinert helsepersonell

– En ting som har kommet frem de senere ukene er dette med helsepersonell som kan smitte pasienter. Der har vi sammen med FHI sett på hvordan vi kan få et bedre sikkerhetsnett, med testregime og smitteverntiltak, rundt de som er sårbare og syke. Og det gjelder for så vidt både de som er uvaksinert helsepersonell, men det kan også gjelde de vaksinerte. For nå er det også en viss utbredelse blant de vaksinerte, selv om risikoen er vesentlig lavere enn for de uvaksinerte, må vi nok ha en systematikk rundt dette.

Innreisekjeden

– Et tredje område vi har sett på, er innreisekjeden. Her er formålet å hindre importsmitte. Risikoen er størst for uvaksinerte som kommer fra land med mye smitte, eller de som ikke har et verifiserbart koronasertifikat. For disse ønsker vi å forsikre oss om at vi har gode mekanismer for testing og eventuelt andre tiltak med karantene. Vi anbefaler ikke endringer for barn.

– Det er nå en relativt stor trafikk mellom land som har en veldig høy spredning av virus og Norge. Det gjelder ikke minst noen østeuopriakse land, som polen, Litauen, latvia, Romania, men også andre land i europa med høy smitte. For mange av de som kommer fra disse landene, mangler vi opplysninger om vaksinestatus, og vi er usikre på om regler om testing og karantene blir fulgt. Vi tror at det er en del importsmitte som vi ikke klarer å fange opp. Vi ønsker en tydelig hjemmel som gir politiet mulighet til å kontrollere reisende der hvor det er nødvendig, Målet er at slike kontroller eller stikkprøver skal gi bedre etterlevelse av de reglene vi har, slik at uvaksinerte tester seg, og gjennomfører karantene der det er påkrevet.

– Hensikten er at politiet skal ha muligheter til å kontrollere de som kommer over grensen etter en risikobasert tilnærming