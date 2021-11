forrige























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: MATTIS SANDBLAD

Trolig den første som ble forfulgt: − Hadde det vært terror, ville han løpt på meg

Lasse Lukacs hadde levert sønnen på skolen og var på vei hjem, da en mann i bar overkropp med kokkekniv i hånden fulgte etter ham: – Jeg prøvde å ignorere ham, sier 47-åringen til VG.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Han opplevde opptakten til dramaet på Bislett tirsdag, der en mann døde etter at politiet skjøt ham.

Lukacs hadde gått av trikken fra sentrum ved Stensgaten like før klokken ni. Femti meter nede i bakken mot Bislett ble han oppmerksom på mannen som kom bakfra og som ropte og skrek.

– Først trodde jeg mannen kjeftet med en kompis, så tenkte jeg dråger. Men det regnet, det var tidlig morgen og jeg orket ikke engasjere meg, sier Lasse Lukacs.

Selv gikk han raskt inne ved husveggene. Mannen gikk ytterst på det brede fortauet.

– Redd for å bli angrepet

– Jeg fortsatte i mitt tempo, men så fremover og ikke på mannen. Han var en meter eller to fra meg. Jeg fulgte med kniven og tenkte at hvis han kom mot meg, ville jeg hoppe unna.

– Oppfattet du situasjonen som truende?

– Truende nok til at jeg ikke turte se direkte på ham, mens han jogget sidelengs ved siden av meg. Jeg var redd for å bli angrepet, sier Lukacs.

VITNE: Lasse Lukacs (47) ble forfulgt av knivmannen nedover Thereses gate på Bislett i Oslo

Han sier at mannen flere ganger skrek samme setning på et fremmed språk.

– Så mumlet han «Allahu Akbar, jeg skal drepe deg», på klingende norsk. Han gjentok det, jeg oppfattet at han sa det til meg, sier 47-åringen.

Da Lukascs kom ned til Bislett, gikk han inn på Kiwi og ringte politiets nødnummer.

– Da forsvant mannen videre nedover. Han begynte å jage en dame som skrek. Like etter kom politibilen og kjørte på ham minst to ganger, sier Lukascs.

VG har også sett videoer som viser at mannen blir påkjørt av politiet to ganger, og politiet har bekreftet at de forsøkte å hindre stanse knivmannen ved å kjøre på ham. Flere vitner har også fortalt om hva som skjedde i sluttfasen av dramaet.

– Dårlig morgen

Lukascs sier han tenker at gjerningsmannen på et eller annet vis var sinnsforvirret.

– Men om det var noe mentalt eller på grunn av narkotika, er umulig for meg å vite.

– Tenker du det var et terrorangrep?

– Nei, snarere at det var en som hadde en heller dårlig morgen. Hadde det vært terror, ville han løpt på meg med en gang. Var han ute etter å skade, ville han stukket meg i ryggen, nakken eller hodet.

På politiets pressekonfense klokken 12 uttalte politiet at det ikke er informasjon som tyder på at dette er en terrorhendelse, samtidig som de ikke utelukker noe så tidlig i etterforskningen.

– For oss fremstår dette som en enkeltstående handling. Det er ikke grunn til å frykte for tryggheten i byen for andre, sier politiinspektør ved Oslo politidistrikt Egil Jørgen Brekke.

Han sier at mannen er kjent av politiet og har en historikk. Han ble skutt av første politipatruljen som kom til stedet, etter at han skal ha angrepet dem med kniven.

Politiet mener de avverget et farlig angrep. Mannen døde senere av skadene.

Han er dømt for drapsforsøk i 2019.

– Fikk skjelven

For Lasse Lukacs kom reaksjonen etter at mannen var skutt av politiet, på andre siden av gaten.

– Da knøt magen seg og jeg fikk skjelven. Det går bedre, etter at jeg har pratet med legevakten og ringt familie.

Lukacs ble tirsdag formiddag avhørt av politiet.