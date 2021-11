STUDENTTILBUD: Mental helse frykter at studentenes hjelpetilbud må legges ned.

Mental Helse: Frykter de må kutte i studenttilbud

Når coronamidlene er brukt opp i februar, frykter Mental Helse at de må kutte i studenttjenesten sin. Samtidig øker antallet henvendelser dag for dag.

Publisert: Nå nettopp

– Vi merker nok etterdønningene etter pandemien nå, sier prosjektleder for Mental Helses studenttjeneste Vidar Torbjørnsen.

Torbjørnsen forteller at trykket på tjenesten øker hele tiden. Den er åpen mellom 17.00 og 07.00, og hvert døgn tar mellom 25 og 30 personer kontakt via telefon eller chat.

Frykter kutt i tilbudet

Nå frykter Torbjørnsen at ikke alle som søker det vil få hjelp i tiden fremover.

– Hvis vi ikke får fornyet finansiering må vi hente penger andre steder, og da er det ikke sikkert vi klarer å holde tjenesten åpen like lenge som i dag, sier han.

Tjenesten, som både er en telefonlinje og en chat, ble opprettet i vår, etter at regjeringen bevilget ekstra penger til tiltak for studenters psykiske helse som følge av coronapandemien.

BEKYMRET: Vidar Torbjørnsen er prosjektleder for studentenes hjelpetelefon.

Håper på SV-hjelp

Torbjørnsen mener at Støre-regjeringen har nedprioritert studentenes psykiske helse i statsbudsjettet for neste år.

Blant annet har de fjernet 20 millioner til studentsamskipnadene fra Solberg-regjeringens opprinnelige budsjett. Forklaringen er at Studentsamskipnadenes egenkapital har økt fra 2,1 milliarder i 2011 til 4,6 milliarder i 2020.

Nå håper Torbjørnsen at SV vil forhandle inn penger til studentene igjen.

– Studentene har hatt et veldig tøft år, og de har det fortsatt tøft.

Studenter kan bruke annen hjelpetelefon

Midlene til Mental helses studenttelefon kom gjennom krisepakken til studenter da coronapandemien kom.

– Tiltakene i krisepakken var i stor grad midlertidige tiltak som skulle kompensere for negative konsekvenser av strenge smitteverntiltak, for eksempel begrenset tilgang til fysisk undervisning, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Bekeng forteller at selv om disse midlene ikke er foreslått videreført, er det i statsbudsjettet foreslått 27,5 millioner kroner til Mental Helses hjelpetelefon.

– Alle kan i utgangspunktet bruke denne hjelpetelefonen, også studenter. Det er også foreslått 27,8 millioner kroner til Kirkens SOS krisetjeneste.

Han legger til at psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsingsområder.

Mener studentene trenger et målrettet tilbud

Hjelpetelefonen er veldig viktig for norske studenter.

– Mange sliter psykisk, og vi er en utsatt gruppe, sier Tuva Todnem Lund, leder for norsk studentorganisasjon (NSO).

Lund forteller at behovet er stort.

Tuva Todnem Lund håper ikke hjelpetelefonen til studentene legges ned.

– Hjelpetelefoner som kjenner til studenttilværelsen er viktig tilbud. Hvis studenter må over til andre hjelpetelefoner må det være kapasitet og kunnskap om situasjonen vår. Vi håper det blir tatt grep.

NSO mener at hvis regjeringen skal satse på hjelpetelefoner, må det følge penger med, slik at tilbudene blir værende.

– Kommer studentene til å bli med over til mer generelle hjelpetelefoner?

– Alle studentene som hadde trengt hjelp, får ikke hjelp. Ikke alle får et tilbud der man blir sett og forstått. Og jeg er redd dette fører til at færre får hjelp, når hjelpen er mindre målrettet.

– De kjenner ingen

Allerede nå mottar studenttjenesten så mange henvendelser at de ikke alltid rekker over alle, ifølge Torbjørnsen.

– Mange snakker om eksamen og stresset rundt det. Og uten å generalisere for mye, har jeg en følelse av at mye handler om at fjoråret ble veldig spesielt for mange, sier han.

For selv om samfunnet mer eller mindre er åpent igjen, ligger pandemien fortsatt over studentene, tror Torbjørnsen.

– De er tilbake på campus, men kjenner ingen. Det er utfordrende for dem å bygge faglige nettverk, og det er jo egentlig naturlig.

Studenttelefonen samarbeider med og får råd fra helsepersonell ved Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Sørøst-Norge (SSN), samt Kompetansesentre på rusfeltet Sør (KoRus Sør).

