KATASTROFE: Seks mennesker mistet livet og elleve ble skadet da det begynte å brenne på Jotun-anlegget i 1976. Slik så VGs papiravis ut dagen etter brannen.

På dagen 45 år siden dødsbrann rammet Jotun: − Det var et inferno

Nøyaktig 45 år etter forrige brann på Jotun-anlegget i Sandefjord sto flammene til værs igjen onsdag. – Et inferno, sa en brannmann som var på stedet i 1976. Seks mennesker mistet livet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I løpet av brannen som pågår nå onsdag har politiet evakuert alle ansatte og det skal være kontroll på samtlige. Foreløpig har det ikke kommet meldinger om noen skadede i forbindelse med brannen.

KONTROLL: Ved 17.30-tiden onsdag har brannvesenet fått kontroll på den kraftige brannen ved Jotun-anlegget i Sandefjord, melder Sør-Øst politidistrikt.

Slik gikk det ikke i 1976.

Seks mennesker mistet livet og elleve ble skadet. Verdier for over 175 millioner kroner gikk tapt.

I VGs papiravis dagen etter katastrofebrannen sto det å lese om et lysglimt, et voldsomt smell – og at taket på fabrikken løftet seg og forsvant.

– Det var et inferno. Flammene sto 100 meter opp i luften. Det eksploderte i et sett, fortalte en brannmann til VG.

INFERNO: Katastrofen i Sandefjord i 1976 er blant Norges største industribranner.

Ordfører: – Jeg husker den brannen veldig godt

Brannvesenet i Vestfold skriver på Twitter følgende om brannen for 45 år siden:

– Den er blant Norges største industribranner, og har vært med å endre hvordan myndighetene i Norge har fulgt opp industri som håndterer brannfarlig vare, skriver brannvesenet.

Det var bestefaren til ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) som i sin tid startet selskapet. Ordføreren var 13 år da det brøt ut brann i Jotuns malingfabrikk i 1976.

– Jeg husker den brannen veldig godt, for min far var sjef på Jotun. Så når det først brenner, dukker spesielle minner og følelser opp, sier han.

Da administrerende direktør Odd Gleditsch møtte pressen etter brannen i 1976, uttalte han at alt ville bli gjort for å bygge opp fabrikken i Sandefjord hurtigst mulig.

Han var i møte med noen amerikanske forretningsforbindelser da han hørte smellet og så flammene. Hans første tanker var ifølge VG: Har det gått menneskeliv? Hvor mange er såret? Hvordan skal vi få slukket brannen?

«Et under at vi lever»

En ansatt som overlevde brannen uttalte ifølge VGs sak fra 1976 følgende til politiet:

– Plutselig sprang et malingsrør. Jeg ble oversprøytet av maling, fikk det i øynene og ble fullstendig blindet. Jeg ropte om hjelp. Kort etter kom to andre arbeidere – jeg vet ikke hvem det var – de hjalp meg til et rom ved siden av. De begynte å tørke av meg maling slik at jeg fikk gangsyn på det ene øyet, sa mannen.

– Da smalt det. Murpuss og betong raste over oss, men vi var heldige og ble ikke slått over ende. Jeg løp ut.

VG DAGEN ETTER BRANNEN: «De sparer seg ikke – enda de vet at de har mange timers arbeid foran seg», skrev VG om brannmannskap, bedriftens egne folk og frivillige.

En annen overlevende uttalte til VG at det var et under at han og arbeidskameratene levde.

– Plutselig smalt det! Røykebua vi satt i ble knust til pinneved, sa mannen.

Han var på kveldsskift i etasjen over der eksplosjonen startet.

– Det var som et helvete som åpnet seg. Det hele gikk så fort at vi bare så og hørte eksplosjonen som i drømme. Det hele var et mareritt.

– Jeg trodde huset skulle ramle sammen

I 1976 snakket også VG med en kvinne som bodde i nærområdet.

– Det var et forferdelig smell. Jeg trodde huset hadde ramlet sammen. Brannen spredte seg med lynets hastighet, uttalte en kvinne som bodde 500 meter fra Jotun-fabrikken.

Hun tok frem hageslangen da hun så gnister på taket av huset sitt.

Sammen med 300 andre måtte hun og barna flykte fra flammene. Folk ble plassert på ulike evakueringssteder – blant annet gymsalen på en skole og et hotell.

«Lite brannfolkene kan gjøre»

I 1976 igangsatte politiet i Sandefjord en katastrofeplan som var laget ferdig på forhånd. Dessuten meldte det seg frivillige i store mengder, sivilforsvar og hjelpekorps ble mobilisert – og politifolk fra Larvik og Tønsberg ble dirigert til Sandefjord for å hjelpe til.

Det ble slått full katastrofealarm på sykehusene i Tønsberg, Larvik og Sandefjord. I løpet av få minutter var alt tilgjengelig personale tilkalt, ifølge VGs artikkel.

Brannmannskap fra de tre byene jobbet på stedet.

«Det ser ut som om det er lite brannfolkene kan gjøre. De sprøyter vann på glødende stillaser som står igjen», sto det i VGs papiravis dagen etter brannen.