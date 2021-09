SA IFRA: 22-åringen Preben Hjelmseth skulle stemme på Industri- og Næringspartiet mandag ettermiddag, men sedlene til partiet lå ikke fremme.

Fant ikke partiets stemmeseddel: − Det er dumt

Preben Hjelmseth (22) forteller til VG at sedlene til partiet han skulle stemme på manglet på valgdagen. Lederne for Industri- og Næringspartiet og Demokratene sier at dette har skjedd flere steder i landet.

Hjelmseth skulle stemme i stortingsvalget mandag ettermiddag, men sedlene til partiet han planla å stemme på, Industri- og Næringspartiet eller INP, lå ikke fremme.

Det var fire timer etter at valglokalet i Meløy kommune hadde åpnet.

– Da jeg sa ifra gikk de og hentet sedlene, sier han til VG.

Partileder Owe Ingemann Waltherzøe i INP sier til VG at de har fått beskjed om nesten ti tilfeller gjennom valgkampen.

– I dag har vi fått beskjed om det åttende og niende tilfellet hvor sedlene våre har manglet, sier han.

FLERE TILFELLER: Partileder i INP, Owe Ingemann Waltherzøe, sier at partiet har fått i underkant av ti beskjeder om lignende hendelser.

Valgansvarlig i Meløy kommune, Linda-Johanne Mørken Strøm, beklager hendelsen ovenfor Avisa Nordland.

– Sånt skal ikke skje. Alle listene skal ligge fremme. Det er meget beklagelig at det har skjedd og slikt skal ikke skje, sa hun til avisen.

Leder i valgstyret i Meløy kommune, Sigurd Stormo, bekrefter til VG at sedlene til partiet lå fremme i dag tidlig, men at det er uklart hva som har skjedd utover dagen.

– Vi vet et annet parti sine stemmesedler har blitt lagt over bunken til partiet det er snakk om i ett av de to rommene man kunne stemme i. Ellers vet vi ikke hva som har skjedd, sier han.

Stormo forteller til VG at de vil komme til bunns i saken og rapportere videre når valget er gjennomført.

– Vi har sendt en bekymringsmelding til Valgdirektoratet

Hjelmseth påpeker at det er brudd på valgloven, og han synes det er synd at et så nytt parti potensielt kan miste stemmer.

– Det kan jo hende at noen av de før meg ikke fikk stemt på INP siden sedlene ikke lå fremme, sier han til VG.

– Det er dumt at et av de partiene som er nyoppstartet ikke blir tatt seriøst.

INP-partilederen sier til VG at de har opprettet kontakt med Valgdirektoratet etter de ni beskjedene om manglende sedler.

– Vi har sendt en bekymringsmelding til Valgdirektoratet, sier Waltherzøe.

UVIRKELIG: Owe Ingemann Waltherzøe, partileder i INP, sier at ett av tilfellene hvor det manglet sedler hadde valglokalet gått tom.

Partilederen forteller at mesteparten av tilfellene dreier seg om at sedler har manglet, men i ett valglokale var partiet så populært at de gikk tom for sedler.

– Det er uvirkelig, og jeg hadde aldri sett for meg at skulle skje, sier Waltherzøe.

INP ble startet for ett og halvt år siden, og har litt over 3000 medlemmer.

– Udemokratisk

Demokratene skriver i et Facebook-innlegg mandag kveld at partiets leder, Geir Ugland Jacobsen, også har fått beskjeder fra flere velgere som ikke så partiets sedler da de prøvde å avlegge sin stemme.

– Jeg har fått omkring tre beskjeder om at Demokratenes sedler har manglet i valgbodene, og mellom fire og fem meldinger om at andre partiers stemmesedler har ligget foran, sier partilederen til VG.

FLERE BESKJEDER: Demokratenes partileder, Geir Ugland Jacobsen, har også fått beskjed fra velgere om manglende stemmesedler.

Jacobsen sier at han vet at flere velgere har stemt på andre partier fordi de ikke har funnet sedlene til Demokratene i valgboden.

– Det er veldig udemokratisk selvfølgelig, sier han.

