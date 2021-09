KRITISK TIL PR-BRANSJEN: Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) kan komme til å ende opp i regjering sammen etter valget. De er alle – noen mer enn andre – skeptisk til å rekruttere fra PR-bransjen til regjering.

Samlet venstreside: Ønsker ikke å rekruttere fra PR-byråer

Partilederne på venstresiden uttaler seg kritisk til svingdøren mellom politikk og PR etter VGs kartlegging. Ap-, SV-, og Sp-lederne uttaler seg kritisk om å rekruttere fra PR-bransjen hvis de kommer i regjering.

Publisert: Nå nettopp

I 2014 uttalte den da nyvalgte Ap-lederen Jonas Gahr Støre seg kritisk om eks-kolleger som gikk til PR-byrået First House.

– Jeg ser at tidligere kolleger går ut og markedsfører at de har jobbet ved Statsministerens kontor eller andre departement og selger sin kompetanse til høye priser. Det byr meg imot, sa han til VG.

En oversikt VG har laget over svingdøren mellom politikk og PR de tre siste stortingsperiodene viser at Ap har nest flest overganger. Nå kan Støre bli statsminister – hvis de rødgrønne vinner valget på mandag.

ANSVAR: Jonas Gahr Støre sier at alle som forvalter tillit på vegne av velgerne har et personlig ansvar for deres egne integritet.

– Byr disse overgangene deg fortsatt imot?

– Alle må tenke over de valgene de tar og det ansvaret de har i forhold til tilliten de har fått. Det er det jeg vil si om det, sier Støre og legger til:

– Vi har ikke yrkesforbud i Norge. Det er lov for folk å velge jobber i det norske arbeidslivet, og det er lov for mennesker å delta aktivt i politikken.

– Står du for uttalelsen din fra 2014?

– La meg si det jeg sier i 2021, og det er at det er viktig med integritet. Og at man tar godt vare på tilliten man har fått når man er gitt ansvar i politikken.

Støre sier at han ikke vil kritisere enkeltpersoners valg, men kommer med en kalddusj til PR-rådgivere med bakgrunn fra Ap som håper på en telefon etter valget.

– Vil du selv hente personer fra PR til ditt regjeringsapparat?

– Jeg ser ikke for meg noen overganger til en eventuelt Ap-ledet regjering. Vi har så mange flinke folk som er tillitsvalgte og engasjert i landet over, at det er der jeg vil se.

ÅPENHET: Høyre-leder Erna Solberg er sjef for partiet med flest politikere som hopper fram og tilbake mellom PR og politikk. Hun mener det er viktig om åpenheten om problemstillingen.

Solberg: Viktig med åpenhet

VG har bedt om et intervju med statsminister og Høyre-leder Erna Solberg om overgangen mellom PR og politikk. Ingen andre partier har så mange personer i svingdøren som Høyre.

Hennes apparat opplyser om at hun ikke har anledning til å stille til intervju, men skriver i en uttalelse:

– Flinke og kompetente mennesker er ettertraktet arbeidskraft både hos arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner, offentlig sektor, i private bedrifter og i politikken. Det er viktig at de som bytter jobb er åpen og ryddige om sine arbeidsforhold.

Solberg mener også at man kan få tilgang på kompetansen til PR-byråer på en langt rimeligere måte:

– Jeg sier som jeg alltid har sagt at mange bedrifter og organisasjoner ville fått minst like god hjelp med sin sak ved å ta kontakt med sine lokale stortingsrepresentanter. De er bare glad for å bli spurt.

Kritisk Vedum

Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært en uttalt kritiker mot PR-bransjen – og mot svingdøren mellom PR-bransjen og norsk politikk.

– Det blir en form for karrierevei å veksle mellom politikken og kommunikasjonsbransjen. Da er det fort gjort at man får den vekselbruken som man har sett mye av under dagens regjering, der folk går frem og tilbake mellom kommunikasjonsbransjen og regjering.

Dette skaper tette bånd mellom aktører i PR-bransjen og toppolitikere, mener han.

– Det er veldig tette bånd mellom noen av PR-byråene og regjeringsapparatet, sier han og fortsetter:

– Politikk skal påvirkes gjennom valg, interesseorganisasjoner og alt det som hører sivilsamfunnet til. Det er veldig negativt at det skal påvirkes gjennom kommunikasjonsbransjen.

LIKER IKKE DET HAN SER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum liker ikke omfanget av overganger mellom PR og politikk. Nøyaktig hva han ser på, på telefonen er derimot uvisst.

– Altfor mange

VGs oversikt viser at minst 148 personer har gått mellom PR-bransjen og politikk de siste tre stortingsperiodene. Tallet skremmer Vedum.

– Altfor mange. Altfor, altfor mange.

Men løsningen er helt gratis, mener han.

– Hvis vi som er partiledere sier at vi ikke ønsker det og ikke rekrutterer derfra, så blir det slutt.

– Vil du ta inn noen fra PR-bransjen i ditt regjeringsapparat?

– Nei. Ingen. Det handler om at for hver gang vi gjør det løfter vi verdien av kommunikasjonsbyråene. Det skal lønne seg å være aktiv i partidemokratiene.

– Vil du stille krav til at de andre du skal i regjering med heller ikke gjør det?

– Jeg kommer til å ha en veldig sterk oppfordring til det, men jeg kan ikke kreve det. Det er en tradisjon i Norge til at partiene i stor grad styrer hvem de tar inn selv.

SV-nestleder Audun Lysbakken ønsker et strengere regelverk for overganger mellom politikk og PR.

SV: Vil ha karantene – begge veier

SV-nestleder Audun Lysbakken mener det er positivt at bindingene mellom PR og politikk belyses.

– Jeg synes det er bra at dette kommer fram. PR-bransjen har mye makt, og da må det ære åpenhet om det. I SV er vi bekymret for en utvikling hvor det blir lettere å skaffe seg påvirkning om man har penger.

Han understreker at det er få SV-ere i VGs oversikt over overganger mellom PR-bransjen og politikk.

– Jeg vil ikke utelukke noen fra verv i SV, selv om man har vært innom denne bransjen. Men så er vi knallharde på spørsmål om åpenhet og tillit. Vi ønsker derfor et skjerpet karanteneregelverk – toveis – både fra politikk til PR, og fra PR til politikk, sier Lysbakken.

HARDT UT: – Dette feltet er jeg faktisk ekspert på, sier Moxnes, når VG ringer, og viser til at han skrev en masteroppgave om samme tema.

– Demokratisk problem

Rødts partileder Bjørnar Moxnes mener svingdøren mellom PR-bransjen og norsk politikk er et demokratisk problem.

– Dette er en politisk elite, en politikerklasse, som går i svingdør mellom storting, regjering og PR-bransjen. De ligner etter hvert mer på hverandre enn dem de en gang var valgt for å representere. Folkestyret svekkes når de folkevalgte er til salgs. Dette er åpenbart et demokratisk problem.

Rødt er det eneste partiet VG ikke har funnet eksempler på at har overganger blant sine politikere mellom PR og politikk. Partilederen opplyser om at paritet har vedtekter som gjør det uforenelig å være lobbyist og folkevalgt eller tillitsvalgt i partiet.

Moxnes sier de ønsker å sette en stopper for overganger mellom politikk og PR dersom de skal støtte en ny regjering på venstresiden.

– Det vil vi prioritere. Blant annet med et mye strengere og skjerpet karanteneregelverk, samt at vi vil kreve full åpenhet om kundelister for lobbyister og PR-rådgivere som skal inngå i regjering som enten statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver.

STRAMME INN REGLENE: MDG-leder Une Bastholm ønsker å lage enda strengere karanteneregler for tidligere medlemmer av en regjering som blir lobbyister.

MDG: Vil skjerpe reglene

MDG ønsker å innføre et lobbyregister på Stortinget, for å skape åpenhet om hvem som påvirker. De vil også skjerpe karantenereglene for politikere som går til PR-bransjen:

– Vi ønsker å utvide karanteneloven med to års karantene for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som har jobbet i regjeringen. Det blir feil at de skal drive lobbyvirksomhet mot regjeringen de selv nettopp har sittet i, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.