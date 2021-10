HAUKELAND SYKEHUS: Flere pasienter ved Haukeland universitetssjukehus enn ventet utviklet spredning mens de deltok i en studie om tarmkreft

Helsetilsynet koblet inn etter at kreftstudie ble stanset

Noen pasienter med endetarmskreft kan ha blitt sykere underveis, fordi de deltok i forskningsprosjektet istedenfor å bli operert. Nå er helsetilsynet koblet inn.

I saken refererer de til en kronikk skrevet av Hans Wasmuth, som var initiativtager til studien publisert på kirurgen.no. Der skriver han at mange pasienter nok er blitt utsatt for unødvendig helserisiko, ved at de ikke ble operert som andre.

Den såkalte Norwait-studien gikk ut på at opptil hundre pasienter skulle kartlegges for å se om det var nok med stråling for kreftpasienter som har de minst farlige svulstene, for å unngå unødige operasjoner. Den hadde strenge sikkerhetskrav, blant annet at det skulle tas endoskopiske bilder (bilder av endetarmen) til pasientene som ble inkludert.

Men så viste det seg etter to og et halvt år at et av sykehusene ikke hadde tatt slike bilder av alle pasientene, ifølge Wasmuth. I kronikken skriver han at det viste seg at dette sykehuset hadde uventet mange pasienter som hadde utviklet spredning eller tilbakefall av kreft, og at sykehuset hadde inkludert flere pasienter i studien enn de andre sykehusene.

– Veldig lei oss

Ifølge Aftenposten er dette Haukeland sykehus. Avisen skriver at avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling ved sykehuset, Bjørn Nedrebø, bekrefter det Wasmuth tar opp.

Han sier utstyret til å ta bilder ikke fungerte godt nok, og at sykehuset gikk over til å la to leger undersøke pasientene for å vurdere hvem som skulle inkluderes i studien.

– Vi er veldig lei oss. Vi burde ha trukket oss fra studien da vi innså at vi ikke hadde gode nok bilder, sier han til Aftenposten.

– Legene her mente de fulgte protokollen over hvem som skulle inkluderes. Vi tror det har vært en faglig uenighet om tolkningen her. Det er helt klart påfallende at vi har inkludert så mange flere enn andre sykehus, sier han.

10 pasienter fikk spredning til andre organer – noe Nedrebø sier er flere enn forventet, selv om noen også kan utvikle spredning etter å ha blitt operert. De hadde 31 pasienter.

– Noen av disse pasientene kunne ha blitt operert istedenfor å delta i vente-og-se-undersøkelsen. Og da ville de kanskje ikke ha fått spredning, sier han.

I kronikken kritiserer Wasmuth også at hendelsene ikke ble meldt til tilsynsmyndighetene med en gang, i november 2020. Han skriver også at forskningsansvarlige på de fleste studiesykehusene ikke har blitt gitt tilstrekkelige opplysninger om det som skjedde.

Fagrådet i prosjektleder for studien, Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG-CR), og Kreftregisteret har kommet med en imøtegåelse til kronikken.

Helsetilsynet koblet inn

Torsdag ettermiddag ble det klart at Helsetilsynet skal granske «alvorlige samt uønskede og uventede hendelser» som kan ha sammenheng forskningsprosjektet.

– Vi avventer oversendelse av skriftlig melding og dokumentasjon før vi tar stilling til videre tilsynsmessig oppfølging, skriver fagsjef Toril Sagen i avdeling for spesialisthelsetjenester i helsetilsynet til NRK.

Helsetilsynet ble ikke varslet om saken før nesten ett år etter at studien ble stanset.

– Når saken burde vært meldt, vil være et naturlig tema for oss å følge opp i den videre saksbehandlingen, sier Sagen.

Kreftregisteret: Granskes

NGICG-CR skriver i sitt svar at fagrådet besluttet å stanse studien i november 2020, og å sette i gang en monitorering av studieinklusjonen. Det siste ble utsatt på grunn av covid-situasjonen.

«Det er et pågående granskingsarbeid i styringsgruppen og i de to helseforetak, og det vil derfor ikke være riktig å kommentere saken ytterligere nå», skriver de.

Kreftregisteret skriver at studien er organisert som en multisenter-studie, der de er en av åtte forskningsansvarlige institusjoner – i denne studien har de ikke hatt ansvar for analyser av dataene, skriver de.

De viser til at studien er avsluttet, og at studieinklusjonen skal gjennomgås.

«Granskingsgruppen har gjennomgått inklusjonspraksis ved syv av studiestedene, og vil ferdigstille en rapport som skal fremlegges og behandles nå i høst», skriver de

«Vi mener fagrådet, prosjektleder og kreftregisteret har tatt de riktige og nødvendige grepene om denne studie, og vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at det har vært en langvarig dragkamp om nødvendigheten av uhildet gjennomgang slik saken er fremstilt».