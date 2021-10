MØTTE ELEVER: Tonje Brenna satt lenge på huk og ville vite hvordan elevene Vilje (8) og Eliana (8) hadde det på den samme barneskolen som der hun selv startet.

Ny skolestatsråd tilbake på skolen sin: Et savn for Ap å styre kunnskap

ROSENHOLM SKOLE (VG) På sin egen 34-årsdag hadde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) «første skoledag» der hun startet i første klasse. Brenna tror Ap har savnet å styre Kunnskapsdepartementet.

Publisert: Nå nettopp

20 år er gått siden Trond Giske var Arbeiderpartiets forrige utdanningsminister. Med opptil flere SV-ere, Høyre-folk og nå sist Venstres Guri Melby som tidligere ministre for skole og barnehage, var det på tide at det største partiet tok tilbake styringen av departementet i Kirkegaten, mener Tonje Brenna.

Hun trengte en betenkningstid på cirka ett sekund da Støre ringte henne.

– Altså, jeg trodde ikke det skulle skje. Jeg trodde ikke at Jonas skulle ringe til meg. Men da han først ringte meg, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle si ja. Jeg brukte cirka ett sekund på å svare, forteller Brenna.

HIGH-FIVE: Tonje Brenna er ny kunnskapsminister og tobarnsmor. Hun har lært seg hvordan mange barn liker å bli hilst på. I klasserommet på Rosenholm skole møtte hun Mohammad Abu-Bakr Ahmad (delvis skjult) og Halil Aktug.

Hun liker folk. Snakker med elever, snakker med lærere, vaktmesteren og rektor. Mye er nytt på skolen der hun startet som førsteklassing, men gardinene er de samme. Sist Ap hadde skolestatsråden, var Brenna tolv år.

– Hvor viktig har det vært for Ap å få utdanningsstatsråden – 20 år etter Trond Giske?

– Jeg tror det har vært viktig, ja. I Arbeiderpartiet tror jeg det har vært et savn å styre kunnskapsfeltet tydeligere. Utdanning har vært- og er en viktig del av arbeiderbevegelsens kjerneoppdrag. Det har vært viktig å ta tilbake eierskapet til dette feltet, svarer Brenna.

– Hvorfor ville du bli kunnskapsminister?

– Skole og barnehage er enormt viktige områder. Andre områder vi ønsker å nå – er god likestilling, god integrering, god deltagelse, gode velferdstjenester. Og at vi skal klare å finne opp den teknologien som gjør at vi kutter i klimagassutslippene. Alt dette henger jo sammen med at ungene våre får en god start i livet. Dette er et veldig viktig felt, begrunner Brenna.

SVARTE JA: Tonje Brenna brukte svært liten betenkningstid da Jonas Gahr Støre ringte henne og spurte om å bli kunnskapsminister. Gardinene i bakgrunnen kjenner hun igjen fra da hun selv var elev på Rosenholm skole på Holmlia.

– Har du noe prosjekt du vil sette i gang?

– Det jeg har oppdaget siden jeg fikk jobben, er at det finnes mye frustrasjon i norsk skole over økende forventninger til alt skolen skal løse, men som skolen ikke har fått flere verktøy til å løse. Det å lytte til de historiene og til de som har skoene på – det har jeg veldig tro på. Det er tusenvis av mennesker som går på jobb hver dag for å løse det samfunnsoppdraget som politikerne ha gitt dem. Da skulle det bare mangle at vi lyttet til dem.

– Hvorfor garanterer dere ikke yrkesfagelever lærlingplass?

– Hvis man gjør det bare i en lovtekst, så genererer ikke det flere læreplasser. Vi har vært opptatt av at vi i samarbeid med å gjennom arbeidslivets parter klarer å mobilisere flere læreplasser innenfor alle fag. Pluss at bedrifter og elever må bli kjent med hverandre.

– Hvorfor fikk dere ikke til gratis SFO for alle i Hurdal?

– Det står i Hurdalsplattformen at vi skal fase inn gratis SFO for første klasse. Hvis vi skulle ha funnet opp SFO på nytt, ville nok ikke ordningen vært organisert som i dag. Da hadde vi ikke hatt en siste del av skoledagen for de yngste elevene – hvor man måtte betale for å være der og hvor man ikke hadde faglig innhold. Nå er det for første gang kommet en rammeplan for SFO. Det håper jeg kan bidra til å løfte kvaliteten for SFO mange steder. Det er veldig stor variasjon, fastslår Brenna.

VAR VIKEN-TOPP: Tonje Brenna har de siste årene vært fylkesrådsleder i storfylket Viken. Hun hadde allerede startet forberedelsene på å oppløse Viken da hun ble spurt om å komme til Kongens bord.

Sammen med statsrådskollega Anne Beathe Tvinnereim (Sp) forlot hun den politiske ledelsen av storfylket Viken like før det skal oppdeles.

– Hvor lurt var det?

– I Viken er det så mange flinke folk. Så det er jeg ikke bekymret for, svarer Brenna.

– Hvem er Tonje Brenna?

– Jeg er 34 år i dag. Har vokst opp i bakken der oppe – i Dyretråkket borettslag på Åsbråten her på Holmlia. Jeg gikk her på Rosenholm skole til jeg var tolv år. Jeg bor på Jessheim i dag. Jeg er veldig glad i folk, og vil gjerne snakke med mennesker som har lyst til å vise meg at det de driver med er ordentlig kult. Så er jeg en som liker å få ting gjort, men at det blir ordentlig gjort når det først gjøres. Derfor er jeg også opptatt av å lytte og få kunnskap om det jeg skal ta beslutninger om, beskriver hun.

Brenna sier hun gleder seg stort til å gå i Stortinget og diskutere hvordan mindretallsregjeringen skal løse de sakene som legges frem.

– Det har vært litt negativt fokus på at en mindretallsregjering må til Stortinget med sakene sine. Jeg synes det er gøy, jeg. Tror demokratiet har godt av det.

– Høyre mener den nye regjeringen er for lite kravstore og ambisiøse på elevenes vegne. Har de ikke egentlig rett?

– Høyre er «veldig flinke» til er å reprodusere talepunkter de siste ti årene. Dette er jo den kritikken de har møtt oss med ved hvert valg, egentlig. Ap og regjeringen er helt tydelige på at vi skal ha en skole der flere elever lærer mer. Derfor står ikke kritikken til troende. Vi ønsker at flere barn skal komme tidligere med i fellesskapet ved å gå i barnehage. Flere skal med i SFO og flere skal lære mer i skolen. De skal ha grunnleggende ferdigheter i de grunnleggende fagene, sier Brenna.

SNAKKET ORDENTLIG: Elevene Vilje (8), Elaine (8) og Maida (8) (fra venstre) likte at den nye skoleministeren tok seg tid til å snakke skikkelig med dem.

Inne på sin gamle skole er det tydelig at hun stortrives, spesielt blant åtteåringene i fjerde klasse.

Hun ser dem, snakker med dem og bruker like lang tid på barna som på rektor og direktørene fra Utdanningsetaten som er med i det store følget.

To åtteåringer synes det er litt stas.

Vilje (8) og Eliana (8) slår av en lang prat med ministeren og en kort prat med VG:

– Hva synes dere om å få besøk av den nye sjefen over alle skoler?

– Kult og litt annerledes. De andre kommer bare og sier hei og hva gjør dere? Det er ikke så mange som Tonje som kommer og snakker ordentlig med oss, svarer jentene.