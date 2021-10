KRITISK: Hilde Thorkildsens forsvarer Thomas Skjelbred. Han har selv mange års erfaring som førstestatsadvokat og aktor i Økokrim, men er nå advokat og partner i advokatfirmaet Elden.

Nittedal-forsvarer ut mot Økokrim: − Rykter har fått fritt spillerom

Tirsdag ble tidligere ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) frifunnet for korrupsjon. Nå går forsvareren hardt ut mot Økokrim, som tok ut tiltalen.

Av Ida Lyngstad Wernø

Tirsdag ble tidligere ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), frifunnet for grov korrupsjon av Romerike og Glåmdal tingrett.

Nå går eks-ordførerens forsvarer Thomas Skjelbred hardt ut mot Økokrim, som han mener ikke burde ha tatt ut tiltale i utgangspunktet.

– Her har det sviktet i mange ledd, der rykter har fått fritt spillerom og tilsynelatende vært avgjørende for Økokrims tiltale, sier han.

– Når rykter og anonyme varsler danner grunnslag for en tiltale, er det viktig at prosessen skjer på en grundig måte, sier Skjelbred, som peker på at det var et anonymt varsel som lå til grunn for etterforskningen.

Økokrim ønsker ikke å kommentere anklagene fra Skjelbred på nåværende tidspunkt:

– Vi har notert oss både utfallet av saken og uttalelsene fra advokat Skjelbred. Økokrim vil innen ankefristen på to uker vurdere alle sider av rettens bevisvurderinger og domsgrunner. Vi ønsker ikke å kommentere kritikken av etterforskningen eller dommen fra tingretten ytterligere før vi har tatt stilling til om saken skal ankes til lagmannsretten, skriver Inge Svae Grotli, førstestatsadvokat i Økokrim, i en e-post til VG.

– Tynt fundert

Helt sentralt i saken er det at mannen som var medtiltalt i saken overførte 125.000 kroner til et selskap der Thorkildsen er deleier i 2013, samtidig som Thorkildsen var med på å behandle utbyggingssaker i perioden 2013 til 2016 der mannen hadde interesser.

Utbyggingssakene gjaldt et boligprosjekt i Bjørnholtlia i Hakadal.

– Det er ikke tvil om at jeg mener at tiltalen er tynt fundert. Når vi har fått full bevisførsel rundt forholdene i retten, ser vi at den politiske prosessen i behandlingen av Bjørnholtlia er helt uangripelig. Vedtaket som tiltalen bygger på var enstemmig politisk, sier Skjelbred, og viser til reguleringsplanen for Bjørnholtlia.

Pengeoverføringen fra medtiltalte til firmaet Thorkildsen er deleier av, var knyttet til overtagelsen av et klesagentur.

– Det er snakk om en forretningsmessig transaksjon – en pengeoverføring i forbindelse med overtagelse av et klesagentur. Det var helt allment kjent at hun hadde den forretningen, sier Skjelbred.

Kritiserer «forhåndskonklusjon»

Forsvareren mener at Økokrims tiltale og spørsmålene til vitnene i saken var basert på en «forhåndskonklusjon» om korrupsjon.

– Tilnærmingen til Økokrim har vært at det er uforenlig med ordførervervet å ha økonomiske interesser med kommunens innbyggere. Det slår retten ned på. En ordfører har rett til å drive næringsvirksomhet, sier han.

– Utgangspunktet må jo være at ordførere også er privatpersoner, men at det ulovlig å motta midler i anledning det politiske vervet, fortsetter Skjelbred.

FRIFUNNET: Tidligere ordfører Hilde Thorkildsen. Nå går forsvareren hardt ut mot Økokrim.

Han mener at Økokrim burde analysert prosessen rundt det politiske vedtaket om utbyggingen grundigere før de tok ut tiltale.

– Det er jo tilgjengelig bevis som forelå der, sier Skjelbred.

– Tror du Økokrim ville ha endt opp med tiltale hvis de gjorde grundigere analyser i forkant?

– Nei, jeg tror ikke det, for å være helt ærlig. Jeg tror det ville vært stor sjanse for at de så det retten nå har sett, sier han.